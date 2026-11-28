Türkiye'nin Konya şehrindeki tropikal kelebek bahçesinde, sıra dışı görünümüyle dikkat çeken Parides iphidamas türüne ait bir kelebek sergileniyor.

Orta ve Güney Amerika'da görülen bu kelebek türü, genellikle koyu renkleriyle bilinir. Ancak bahçede tespit edilen kelebeğin kanatlarında koyu turuncu, pembe ve açık krem renkleri bir arada bulunuyor. Bu durum onu kendi türündeki diğer kelebeklerden keskin bir şekilde ayırıyor.

Bahçe uzmanları, sıra dışı renkteki kelebeği fark ettikten sonra onu yakından takip etmek ve korumak amacıyla özel bir alana yerleştirdi.

İlk tahminlere göre, kelebeğin rengindeki bu değişim melanin pigmenti miktarındaki azalmadan kaynaklanıyor olabilir. Melanin, birçok organizmada renk oluşumunda önemli rol oynayan bir pigmenttir.