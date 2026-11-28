FIDE basın servisi, iki genç yıldızın birbirlerine olan saygısını takdir ederek bu anı «Parti sonrası iki beyefendi» şeklinde yorumladı.

«Öksürdüğüm için gerçekten çok üzgünüm», dedi Hintli büyükusta.

Federasyonun resmi Instagram hesabında paylaşılan videoda, 60 hamle süren zorlu mücadelenin berabere bitmesinin ardından rakipler arasında geçen kısa sohbet yer aldı. Gukesh'in oyun sırasında öksürerek rakibini rahatsız ettiği için özür dilediği öğrenildi:

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Satranç Şampiyonası maçının üçüncü partisinin ardından, son dünya şampiyonu Hintli Gukesh Dommaradju Özbek meydan okuyan Javohir Sindorov dan özür diledi. Bu durum Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) basın servisi tarafından duyuruldu.

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Maç detayları ve bir sonraki parti

Cenevre'deki dünya şampiyonluğu mücadelesinde şu an denge korunuyor ve Özbek büyükustayı önemli bir destek bekliyor:

İstatistikler Resmi veriler 3. parti sonucu 60. hamlede beraberlik kaydedildi Maçın genel skoru 1,5 : 1,5 (üç partinin tamamı berabere bitti) 4. partinin tarihi ve renkler Bugün, 28 Kasım tarihinde gerçekleşecek (Gukesh beyaz, Sindorov siyah taşlarla oynayacak) Özel destek Cenevre'de Javohir Sindorov'u Kazakistan kadın milli takımı lideri Bibisara Assaubayeva şahsen destekliyor

Sizce, bugün 28 Kasım'da oynanacak 4. partide siyah taşlarla mücadele edecek olan Javohir Sindorov, son dünya şampiyonu Gukesh'e karşı nasıl bir taktik seçecek?

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