Gukesh Dommaradju 3. partiden sonra Javohir Sindorov'dan özür diledi
İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Satranç Şampiyonası maçının üçüncü partisinin ardından, son dünya şampiyonu Hintli Gukesh Dommaradju Özbek meydan okuyan Javohir Sindorovdan özür diledi. Bu durum Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) basın servisi tarafından duyuruldu.
Satranç tahtası başında samimi diyalog
Federasyonun resmi Instagram hesabında paylaşılan videoda, 60 hamle süren zorlu mücadelenin berabere bitmesinin ardından rakipler arasında geçen kısa sohbet yer aldı. Gukesh'in oyun sırasında öksürerek rakibini rahatsız ettiği için özür dilediği öğrenildi:
«Öksürdüğüm için gerçekten çok üzgünüm», dedi Hintli büyükusta.
«Sorun değil», şeklinde samimi bir yanıt verdi Javohir Sindorov.
FIDE basın servisi, iki genç yıldızın birbirlerine olan saygısını takdir ederek bu anı «Parti sonrası iki beyefendi» şeklinde yorumladı.
Maç detayları ve bir sonraki parti
Cenevre'deki dünya şampiyonluğu mücadelesinde şu an denge korunuyor ve Özbek büyükustayı önemli bir destek bekliyor:
İstatistikler
Resmi veriler
3. parti sonucu
60. hamlede beraberlik kaydedildi
Maçın genel skoru
1,5 : 1,5 (üç partinin tamamı berabere bitti)
4. partinin tarihi ve renkler
Bugün, 28 Kasım tarihinde gerçekleşecek (Gukesh beyaz, Sindorov siyah taşlarla oynayacak)
Özel destek
Cenevre'de Javohir Sindorov'u Kazakistan kadın milli takımı lideri Bibisara Assaubayeva şahsen destekliyor
Sizce, bugün 28 Kasım'da oynanacak 4. partide siyah taşlarla mücadele edecek olan Javohir Sindorov, son dünya şampiyonu Gukesh'e karşı nasıl bir taktik seçecek?
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