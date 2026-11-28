Telegram kurucusu Pavel Durov, kendi kanalında iPhone kullanıcılarına yönelik ciddi bir uyarı yayınladı. Durov, eski iOS sürümlerini çalıştıran cihazların hacker saldırıları riski altında olabileceğini belirtti.

Durov, işletim sisteminin biraz eski bir sürümünü kullanmanın bile telefondaki kişisel veriler ve hesaplar için güvenlik tehdidi oluşturabileceğini vurguladı. Bazı durumlarda, hackerların cihaza erişmesi için sadece zararlı bir web sitesini açmak yeterli olabiliyor.

Bu nedenle Telegram'ın, eski iOS sürümlerini kullanan bazı kullanıcılara güvenlik uyarı mesajları göndermeye başladığı bildiriliyor.

iPhone nasıl güncellenir?

Telefon menüsü Rusça olan kullanıcılar güncellemeyi şu adımları izleyerek gerçekleştirebilirler:

1. «Nastroyki» uygulamasını açın.

2. «Osnovnie» bölümüne gidin.

3. «Obnovleniye PO» seçeneğini seçin.

4. Yeni bir sürüm mevcutsa, «Obnovit seychas» veya «Zagruzit i ustanovit» düğmesine basın.

5. Telefon parolanızı girin ve güncellemenin indirilip yüklenmesini bekleyin.

Güncellemeden önce şunlara dikkat edin:

• Telefonun Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.

• Cihazın şarjı en az yüzde 50 olmalı veya telefon şarja takılı olmalıdır.

• Güncelleme işlemi bitene kadar telefonu kapatmayın. Cihaz kurulumdan sonra otomatik olarak yeniden başlayacaktır. Bu işlem 10–20 dakika sürebilir.

Gelecekteki güncellemeleri otomatik yüklemek için «Obnovleniye PO» bölümündeki «Avtoobnovleniye» özelliğini de açmanız tavsiye edilir.