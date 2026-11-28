İngiltere Premier Lig12. hafta kapsamında Chelsea deplasmanda Nottingham Forest konuğu olduğu, gollere sahne olan ve kıran kırana geçen mücadelede 2:3 skoruyla mağlup oldu. City Ground Stadyumu'nda kaydedilen bu sonuç, Londra ekibinin ligdeki üst üste üçüncü yenilgisi oldu.

Maçın detayları ve kadrolar

Karşılaşma boyunca taraflar izleyicilere beş gol izletti. Dikkat çekici olan ise, maçın kronolojisinde ev sahibi ekipte Morgan Gibbs-White dubl yapması (51 ve 72. dakikalar), Chelsea cephesinde ise Evan Esse Emeganın etkili oyunu (54 ve 89. dakikalar) ve ev sahibinin 90. dakikadaki galibiyet golü maçın kaderini belirledi.

Premier Lig. 12. Hafta Nottingham Forest — Chelsea 3:2

Goller: Joao da Cruz (5, 0:1), Morgan Gibbs-White (51, 1:1), Morgan Gibbs-White (72, 2:1), Liam Delap (80, 2:2), Ismaila Sangere (90, 3:2) (ayrıca maç detaylarında 5. dakikada Igor Jesus'un skoru açtığı, Londra ekibinde ise 54 ve 89. dakikalarda Emega'nın gol attığı belirtilmiştir).

Nottingham Forest: Matz Sels, Jacob Cunha, Nikola Milenkovic, Murillo, Dani Munoz, James McAtee (Ryan Yates, 90), Xaver Schlager (Ismaila Sangere, 84), Neco Williams, Igor Jesus (Dan Ndoye, 72), Morgan Gibbs-White, Liam Delap (Chris Wood, 84).

Chelsea: Emiliano Martinez, Pedro Chavarria, Moises Caicedo, Wesley Fofana (Levi Colwill, 56), Josh Acheampong (Mateo Palestra, 85), Jordan Henderson (Gonçalo Quenda, 85), Romeo Lavia, Morgan Rogers, Cole Palmer, Pedro Neto, Danny Welbeck (Evan Esse Emega, 45).

Sarı Kartlar: Wesley Fofana (49), Evan Esse Emega (54), Jadon Henderson (61), Pedro Neto (70), Liam Delap (80), Igor Jesus (90), Ismaila Sangere (90).

Chelsea'nin kriz dönemi ve puan durumundaki yeri

Böylece Londra ekibi, Premier Lig'deki son beş maçının dördünden mağlubiyetle ayrıldı:

Turnuva / Hafta Rakip Takım Alınan Sonuç Premier Lig son 5 hafta Leeds 1:4 mağlubiyet Premier Lig son 5 hafta Manchester United 2:0 tek galibiyet Premier Lig son 5 hafta Sunderland 0:1 mağlubiyet Premier Lig son 5 hafta Tottenham 0:2 mağlubiyet Premier Lig 12. Hafta Nottingham Forest 2:3 mağlubiyet

Bu maçların ardından Chelsea 12. hafta sonunda 16 puan ile puan tablosunda 8. sıradayer alıyor. Galip gelen Nottingham Forest ise puanını 12'ye yükselterek, 14. sırayayerleşti.

Sizce son beş haftada dört kez mağlup olan Chelsea'deki bu düşüşün temel sebebi nedir?

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