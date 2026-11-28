Kazakistan'ın Almatı şehrinin ev sahipliğinde düzenlenen Hentbol Asya Şampiyonası'nda üçüncü tur maçları sona erdi. Turnuvada ülkemizi temsil eden Özbekistan Kadın Milli Takımı bu turda Avustralya milli takımına karşı sahaya çıktı.

Maç ve önceki turların sonuçları

İlk iki turdaki şanssızlığın ardından vatandaşlarımız nihayet ilk ve son derece ikna edici galibiyetlerini kutladılar — mücadele 36:20 skoruyla Özbekistan milli takımı lehine sonuçlandı.

Tur Rakip Takım Maç Sonucu 1. Tur Güney Kore Özbekistan mağlup oldu 2. Tur Kazakistan (ev sahibi) Özbekistan mağlup oldu 3. Tur Avustralya 36:20 skoruyla Özbekistan galip geldi

Sizce Avustralya karşısında alınan bu farklı galibiyet, Özbekistan Kadın Milli Takımı'na sonraki maçlarda nasıl bir psikolojik üstünlük sağlayacak?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek sporu ile Asya Şampiyonası'ndaki en son gelişmeleri takip eden sevdiklerinizle bu haberi hemen paylaşın!