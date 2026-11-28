Özbekistan Kadın Hentbol Milli Takımı, Asya Şampiyonası'nda Avustralya'yı hezimete uğrattı
Kazakistan'ın Almatı şehrinin ev sahipliğinde düzenlenen Hentbol Asya Şampiyonası'nda üçüncü tur maçları sona erdi. Turnuvada ülkemizi temsil eden Özbekistan Kadın Milli Takımı bu turda Avustralya milli takımına karşı sahaya çıktı.
Maç ve önceki turların sonuçları
İlk iki turdaki şanssızlığın ardından vatandaşlarımız nihayet ilk ve son derece ikna edici galibiyetlerini kutladılar — mücadele 36:20 skoruyla Özbekistan milli takımı lehine sonuçlandı.
Tur
Rakip Takım
Maç Sonucu
1. Tur
Güney Kore
Özbekistan mağlup oldu
2. Tur
Kazakistan (ev sahibi)
Özbekistan mağlup oldu
3. Tur
Avustralya
36:20 skoruyla Özbekistan galip geldi
Sizce Avustralya karşısında alınan bu farklı galibiyet, Özbekistan Kadın Milli Takımı'na sonraki maçlarda nasıl bir psikolojik üstünlük sağlayacak?
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