Kazakistan kadın satranç milli takımı lideri Bibisara Asaubayeva'nın annesi Liana Tanjarikova kızının hayatındaki önemli değişimler hakkında bilgi verdi. Sports.kz yayın organının haberine göre, bu değişimler Bibisara'nın Özbek büyükusta Javohir Sindorov ile ilişkiye başlamasından sonra daha belirgin hale geldi.

«Artık Cenevre'de onun zaferi için endişeleniyor»

Liana Tanjarikova, Instagram hesabında Bibisara Asaubayeva ve Javohir Sindorov'un birlikte yer aldığı bir videoyu paylaşarak, kızının sevgilisini destekleme kararına özel bir parantez açtı:

«Her şeyi bırakıp onun yanında olmak için Cenevre'ye uçtu. Eskiden ben onun zaferleri için endişelenirdim. Artık o, Cenevre'de onun zaferi için endişeleniyor», — diye yazdı Kazak satranççının annesi takipçilerine.

Tanjarikova, paylaşımın altındaki yorumda spordaki duygularını ve kendisi için önemli olan ruh halinin nasıl değiştiğini de içtenlikle belirtti.

Büyük finalden vazgeçiş ve Cenevre'deki kritik maç

Şu günlerde 20 yaşındaki Javohir Sindorov İsviçre'nin Cenevre kentinde satranç dünya şampiyonluğu için son dünya şampiyonu, Hintli Dommaradju Gukeshile kritik bir maçta karşı karşıya geliyor:

Satranççı Güncel kararı ve turnuvaya katılımı Bibisara Asaubayeva (Kazakistan) Javohir Sindorov'un özel hayatındaki ve spor kariyerindeki en önemli maçta yanında olmak için Almanya'da düzenlenen prestijli WR Women's Chess Tour 2026 serisinin büyük finaline katılmaktan vazgeçti Javohir Sindorov (Özbekistan) Cenevre'de son dünya şampiyonu Dommaradju Gukeshile dünya şampiyonluğu için mücadele ediyor

Sizce, Bibisara Asaubayeva'nın prestijli turnuva finalinden vazgeçip Cenevre'ye gelmesi Javohir Sindorov'a dünya şampiyonluğu maçında nasıl bir ruhsal güç ve ilham verecek?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek ile dünya satrancındaki en ilginç haberleri takip eden yakınlarınıza bu haberi hemen iletin!