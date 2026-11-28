ABD'de hamile mahkum, gardiyanlar hamburger yerken kaçtı
ABD'nin New Mexico eyaletinde hamile bir mahkum, cezaevi personelinin dikkatsizliğinden yararlanarak hizmet araçlarını çalıp kaçtı. Cezaevi görevlileri, kadını tıbbi muayeneden döndürürken yolda hamburger yemek için durmuştu. Mahkum bu durumu fırsat bildi. Olayın üzerinden üç gün geçmesine rağmen kadının nerede olduğu hala bilinmiyor. Konuyla ilgili haberi NBC News duyurdu.
26 yaşındaki Rebecca Taylor, birden fazla araç hırsızlığı suçundan altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Grants şehrindeki bir ceza infaz kurumunda tutuluyordu. 25 Kasım sabahı ise hamileliği nedeniyle tıbbi kontrol için Albuquerque şehrine götürüldü.
Tıbbi muayene tamamlandıktan sonra mahkumu cezaevine geri götürmek üzere yola çıkıldı. Ancak yolda üç cezaevi görevlisi, yemek yemek amacıyla Whataburger adlı fast-food restoranında durdu. Bu sırada Taylor, tıbbi muayeneye götürülen başka bir kadın mahkumla birlikte Dodge Journey marka hizmet aracında bırakıldı.
O esnada emniyet kemerini çözen Taylor, sürücü koltuğuna geçerek aracı kaçırdı. Yanındaki diğer mahkum ise kaçışa katılmadı. Kadının araçtan kendi isteğiyle mi indiği yoksa Taylor'ın onu zorla mı indirdiği konusunda henüz net bir bilgi yok.
Edinilen bilgilere göre, kaçış sırasında Taylor iki aylık hamileydi. New Mexico Ceza İnfaz Servisi sözcüsü Brittany Rombach, hamileliği nedeniyle kadına yol boyunca kelepçe takılmadığını belirtti.
Brittany Rombach, "Hamileliği nedeniyle yolda ona kelepçe takılmadı. Elimizdeki bilgilere göre, olay yaşandığı sırada görevlilerden biri aracın içindeydi, dışında değil" dedi.
Kaçan mahkumu arama çalışmaları devam ediyor.
Olaydan yaklaşık bir saat sonra, Taylor'ın kaçırdığı hizmet aracı Albuquerque şehrinde terk edilmiş halde bulundu. Birkaç saat sonra ise araçta hizmet telefonu ve mahkuma ait turuncu renkli cezaevi kıyafeti bulundu.
Bunun üzerine kolluk kuvvetleri, kadının nereye gittiğini belirlemek için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Albuquerque'deki otobüsler, trenler ve diğer toplu taşıma araçları kontrol edildi. Ancak yapılan incelemeler henüz bir sonuç vermedi.
27 Kasım itibarıyla polis, Rebecca Taylor'ın şehri henüz terk etmemiş olabileceği tahmininde bulundu. Kolluk kuvvetleri, onu en son gördükleri Albuquerque'nin güneybatı bölgelerinde arama çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca soruşturma kapsamında mahkumun cezaevinden yaptığı telefon görüşmeleri de inceleniyor. Bunun yanı sıra, olası kaçış planını ve nereye gittiğini belirlemek amacıyla diğer mahkumlardan da ifadeler alınıyor.
Üç gündür aranan Rebecca Taylor'ın nerede olduğu hala bilinmiyor.
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