ABD'nin New Mexico eyaletinde hamile bir mahkum, cezaevi personelinin dikkatsizliğinden yararlanarak hizmet araçlarını çalıp kaçtı. Cezaevi görevlileri, kadını tıbbi muayeneden döndürürken yolda hamburger yemek için durmuştu. Mahkum bu durumu fırsat bildi. Olayın üzerinden üç gün geçmesine rağmen kadının nerede olduğu hala bilinmiyor. Konuyla ilgili haberi NBC News duyurdu.

26 yaşındaki Rebecca Taylor, birden fazla araç hırsızlığı suçundan altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Grants şehrindeki bir ceza infaz kurumunda tutuluyordu. 25 Kasım sabahı ise hamileliği nedeniyle tıbbi kontrol için Albuquerque şehrine götürüldü.

Tıbbi muayene tamamlandıktan sonra mahkumu cezaevine geri götürmek üzere yola çıkıldı. Ancak yolda üç cezaevi görevlisi, yemek yemek amacıyla Whataburger adlı fast-food restoranında durdu. Bu sırada Taylor, tıbbi muayeneye götürülen başka bir kadın mahkumla birlikte Dodge Journey marka hizmet aracında bırakıldı.

O esnada emniyet kemerini çözen Taylor, sürücü koltuğuna geçerek aracı kaçırdı. Yanındaki diğer mahkum ise kaçışa katılmadı. Kadının araçtan kendi isteğiyle mi indiği yoksa Taylor'ın onu zorla mı indirdiği konusunda henüz net bir bilgi yok.