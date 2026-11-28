ABD'nin Florida eyaletinde Şükran Günü vesilesiyle düzenlenen bayram yemeğinin ardından 18 kişi rahatsızlandı. Bunlardan 15'i hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle acil servis ekipleri toplu yaralanma durumu ilan etti. Konuyla ilgili haberi The Telegraph duyurdu.

Edinilen bilgilere göre olay, 25 Kasım'da Miami-Dade ilçesinin Doral şehrinde meydana geldi. Leon Medical Centres sağlık merkezleri ağı, çalışanları için yıllık bayram yemeği düzenledi. Şirketin merkez ofisinde kurulan sofradaki yemekler, dışarıdan bir catering firması tarafından tedarik edildi.

Yemekten kısa bir süre sonra bazı çalışanlarda mide-bağırsak sorunları baş gösterdi. Bunun üzerine olay yerine Miami-Dade ilçesi acil durum ekipleri çağrıldı. İlk belirlemelere göre toplam 18 kişi rahatsızlandı ve bunlardan 15'i yerel hastanelere sevk edildi.

Mağdur sayısının fazla olması nedeniyle olaya üçüncü seviye toplu yaralanma acil durum statüsü verildi. Bu durum, birden fazla tıbbi kurumun ve ek ambulans gücünün seferber edilmesini gerektirdi.

Leon Medical Centres şirketi olayla ilgili yaptığı açıklamada, bazı çalışanlarda yemek sonrası mide-bağırsak semptomları görüldüğünü ve kendilerine tıbbi müdahalede bulunulduğunu belirtti. Şirket, zehirlenme nedenini belirlemek için yemek tedarikçisi firma ile iş birliği yaptığını ifade etti.

Ayrıca şirket, olayın sadece merkez ofiste meydana geldiğini ve sundukları sağlık hizmeti alanındaki hastaları etkilemediğini vurguladı.

Şu an için mağdurların sağlık durumu ve zehirlenmeye tam olarak neyin sebep olduğu hakkında ek bilgi verilmedi. Soruşturma devam ediyor.