Dünya Satranç Şampiyonası başladı. Şimdiye kadar oynanan üç maçın tamamı berabere bitti. Turnuva devam ederken Özbekistan temsilcisi Javohir Sindarov ile Hint satranç oyuncusu Dommaraju Gukesh'in birbirlerine karşı oynadıkları maçların istatistikleri de dikkat çekiyor.

Önceki karşılaşmaların sonuçlarına göre, klasik satrançta Sindarov üstünlüğe sahip. Aralarındaki maçlarda Özbek satranç oyuncusu 2,5 puan toplarken, Gukesh 0,5 puan aldı.

Rapid kategorisinde Gukesh bir puanla önde. Sindarov bu turda henüz puan alamadı. Yıldırım (Blitz) maçlarında ise Sindarov iki puan toplarken, Gukesh'in hanesinde puan bulunmuyor.

Satranç oyuncularının reyting puanları da birbirinden farklı. 2006 doğumlu Gukesh'in güncel reytingi 2710 puan olup, en yüksek puanı ise 2794'tür.

2005 doğumlu Javohir Sindarov'un güncel reytingi 2782 puandır. Bu aynı zamanda onun kişisel en yüksek reytingidir.

Şampiyonadaki üç maç berabere bitti. Turnuva devam ediyor.