Hintli milletvekili kızının düğününe 400 bin konuk çağırarak büyük yankı uyandırdı
Hindistan'ın en yoksul bölgelerinden biri sayılan Bihar eyaleti yasama meclisi milletvekili Anant Singh kızı Shivangi Singh'in düğününü eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte ve şatafatla gerçekleştirdi. Beş gün süren kutlamalara yaklaşık 400 bin konuk katıldı.
2,5 hektarlık alan, 500 aşçı ve helikopter pistleri
Basında çıkan haberlere göre, düğün töreni 2,5 hektar büyüklüğünde bir alanı kapladı. Konuklara hizmet vermek için 500 aşçı görevlendirildi ve yüz binlerce geleneksel tatlı ve yemek hazırlandı. Etkinliğe bedava yemek yeme arzusuyla binlerce yerel halk da akın etti.
Bu arada düğün sahibi milletvekili Anant Singh'in şahsı da kamuoyunun ve basının ilgi odağında. Edinilen bilgilere göre, hakkında cinayet, cinayete teşebbüs ve şantaj gibi ağır suçlardan 20'den fazla (bazı kaynaklarda 28) ceza davası kapsamında soruşturma ve yargılama süreçleri devam ediyor.
Şatafatlı düğünün temel detayları
Göstergeler
Resmi ve medya verileri
Düğün sahibi
Anant Singh — Hindistan'ın Bihar eyaleti milletvekili
Süre ve alan
5 gün sürdü, 2,5 hektar alanı kapladı
Konuk sayısı
Yaklaşık 400 bin kişi (bedava yemek için gelen binlerce kişiyle birlikte)
Organizasyon ölçeği
500 aşçı, VIP konuklar için özel helikopter pistleri inşa edildi
Milletvekilinin hukuki durumu
Cinayet ve şantaj gibi maddelerden 20'den fazla dosya kapsamında soruşturuluyor
Sizce, halkın büyük bir kısmının sosyal zorluklarla yaşadığı bir bölgede, yetkililerin 400 bin kişilik böyle şatafatlı düğünler yapmasını nasıl değerlendirmek gerekir?
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