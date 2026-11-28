Hindistan'ın en yoksul bölgelerinden biri sayılan Bihar eyaleti yasama meclisi milletvekili Anant Singh kızı Shivangi Singh'in düğününü eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte ve şatafatla gerçekleştirdi. Beş gün süren kutlamalara yaklaşık 400 bin konuk katıldı.

2,5 hektarlık alan, 500 aşçı ve helikopter pistleri

Basında çıkan haberlere göre, düğün töreni 2,5 hektar büyüklüğünde bir alanı kapladı. Konuklara hizmet vermek için 500 aşçı görevlendirildi ve yüz binlerce geleneksel tatlı ve yemek hazırlandı. Etkinliğe bedava yemek yeme arzusuyla binlerce yerel halk da akın etti.

Bu arada düğün sahibi milletvekili Anant Singh'in şahsı da kamuoyunun ve basının ilgi odağında. Edinilen bilgilere göre, hakkında cinayet, cinayete teşebbüs ve şantaj gibi ağır suçlardan 20'den fazla (bazı kaynaklarda 28) ceza davası kapsamında soruşturma ve yargılama süreçleri devam ediyor.