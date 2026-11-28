İngiltere Premier Lig'deki finansal usulsüzlükler nedeniyle Manchester City'nin sahiplerinin kulübü satmaya zorlanması ihtimali tartışmaların merkezine oturdu. Bu konu hakkında BBC haber yaptı.

Bazı kulüplerin sert talepleri ve "City" ekibinin itiraz süreci

Hatırlatmak gerekirse, daha önce Manchester City'nin ligin finansal kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunduğu, ancak kulübün bağımsız komisyonun bu kararına itiraz ettiği bildirilmişti.

Kaynağa göre, bazı Premier Lig kulüpleri adaletin ancak City Football Group holdinginden takımın satılmasını talep ederek sağlanabileceğini savunuyor (bilgi notu: holdingin ana sahibi Şeyh Mansur bin Zayid el-Nehyan'dır). Bu kulüplere göre, aksi takdirde Bağımsız Futbol Düzenleyicisi'ni finanse etmenin temel amacı anlamını yitirecektir.