Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Xitoyning Chery avtokonserni oʻzining elektromobil va gibrid modellari uchun akkumulyator hamda elektr dvigatellarga umrbod kafolat berishini maʻlum qildi. Bu qaror nafaqat brendning oʻz mahsulotlariga boʻlgan ishonchini, balki global avtomobil bozorida xavfsizlik standartlari tubdan oʻzgarayotganini koʻrsatmoqda. Mazkur imtiyoz kompaniyaning xususiy Rhino batareyalari bilan jihozlangan transport vositalariga taalluqlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu qadam Xitoyda dunyodagi eng qatʻiy xavfsizlik talablaridan biri hisoblangan GB38031-2025 standarti kuchga kirishi bilan bogʻliq. Chery vakillarining taʻkidlashicha, Rhino seriyasidagi batareyalar allaqachon ushbu yangi normativlarga toʻliq javob beradi. Ixbt.com maʻlumotiga koʻra, yangi standartlar akkumulyatorlarning termal barqarorligi va mexanik mustahkamligiga misli koʻrilmagan talablar qoʻymoqda.
Yangi xavfsizlik standartlari: Ikki soatlik chidamlilik2026-yil 1-iyuldan boshlab barcha ishlab chiqaruvchilar uchun majburiy boʻladigan yangi qoidalarga koʻra, akkumulyatorda termal qizish (samoviy yonish jarayoni) boshlangan taqdirda, u kamida ikki soat davomida portlamasligi va ochiq alanga chiqarmasligi shart. Bu vaqt oʻt oʻchiruvchilarning yetib kelishi yoki xavfni bartaraf etish uchun yetarli muddat hisoblanadi.
Yoʻlovchilar xavfsizligi uchun yana bir muhim talab shundan iboratki, nosozlik yuz berganda tutun kamida besh daqiqa davomida avtomobil saloniga kirmasligi kerak. Bu haydovchi va yoʻlovchilarga transport vositasini xavfsiz tark etish imkonini beradi. Shuningdek, batareyalar 30 mm diametrli poʻlat sharning 150 Joul energiyali zarbalariga bardosh berishi, yaʻni mexanik shikastlanishda ham yonib ketmasligi sinovdan oʻtkaziladi.
Chery kompaniyasi nafaqat kafolat muddatini uzaytirdi, balki oʻziga xos radikal vaʻda bilan ham chiqdi. Agar avtomobildagi termal muammo yoki yongʻin aynan batareyaning zavod nuqsoni tufayli yuzaga kelsa, kompaniya mijozga avtomobilni xuddi shunday yangi modelga almashtirib berish majburiyatini oldi. Bu kabi kafolatlar hozircha faqat birinchi egalar va notijoriy maqsadlarda foydalaniladigan mashinalar uchun amal qiladi.
Kelajak texnologiyalari va raqobatKompaniya akkumulyatorlar sohasida CATL va Gotion kabi gigantlar bilan hamkorlikni davom ettirmoqda. Chery strategiyasining keyingi bosqichi — 2027-yilda qattiq tanali (solid-state) batareyalarni ommaviy ishlab chiqarishga oʻtishdir. Ushbu texnologiya hozirgi litiy-ionli batareyalardan koʻra xavfsizroq va quvvat sigʻimi yuqoriroqligi bilan ajralib turadi.
Oʻzbekiston bozorida ham faol boʻlgan Chery brendining bu tashabbusi boshqa ishlab chiqaruvchilarga ham taʻsir koʻrsatishi tayin. Masalan, NIO kompaniyasi ham batareyalar kafolatini 15 yilga yetkazish taklifi bilan chiqqan edi. Xitoylik ishlab chiqaruvchilar oʻrtasidagi bunday "kafolat poygasi" isteʻmolchilarning elektromobillarga boʻlgan ishonchini oshirishga xizmat qiladi.
Yangi qoidalar doirasida batareyalar 300 marotaba tezkor quvvatlanish siklidan oʻtgandan keyin ham qisqa tutashuv testlaridan muvaffaqiyatli oʻtishi shart. Bu esa elektromobillarning uzoq muddatli ekspluatatsiyasi davomida xavfsizlik darajasi pasaymasligini kafolatlaydi.
…