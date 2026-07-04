Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri

·27·Avto
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri

Xitoyning Chery avtokonserni oʻzining elektromobil va gibrid modellari uchun akkumulyator hamda elektr dvigatellarga umrbod kafolat berishini maʻlum qildi. Bu qaror nafaqat brendning oʻz mahsulotlariga boʻlgan ishonchini, balki global avtomobil bozorida xavfsizlik standartlari tubdan oʻzgarayotganini koʻrsatmoqda. Mazkur imtiyoz kompaniyaning xususiy Rhino batareyalari bilan jihozlangan transport vositalariga taalluqlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu qadam Xitoyda dunyodagi eng qatʻiy xavfsizlik talablaridan biri hisoblangan GB38031-2025 standarti kuchga kirishi bilan bogʻliq. Chery vakillarining taʻkidlashicha, Rhino seriyasidagi batareyalar allaqachon ushbu yangi normativlarga toʻliq javob beradi. Ixbt.com maʻlumotiga koʻra, yangi standartlar akkumulyatorlarning termal barqarorligi va mexanik mustahkamligiga misli koʻrilmagan talablar qoʻymoqda.

Yangi xavfsizlik standartlari: Ikki soatlik chidamlilik

2026-yil 1-iyuldan boshlab barcha ishlab chiqaruvchilar uchun majburiy boʻladigan yangi qoidalarga koʻra, akkumulyatorda termal qizish (samoviy yonish jarayoni) boshlangan taqdirda, u kamida ikki soat davomida portlamasligi va ochiq alanga chiqarmasligi shart. Bu vaqt oʻt oʻchiruvchilarning yetib kelishi yoki xavfni bartaraf etish uchun yetarli muddat hisoblanadi.

Yoʻlovchilar xavfsizligi uchun yana bir muhim talab shundan iboratki, nosozlik yuz berganda tutun kamida besh daqiqa davomida avtomobil saloniga kirmasligi kerak. Bu haydovchi va yoʻlovchilarga transport vositasini xavfsiz tark etish imkonini beradi. Shuningdek, batareyalar 30 mm diametrli poʻlat sharning 150 Joul energiyali zarbalariga bardosh berishi, yaʻni mexanik shikastlanishda ham yonib ketmasligi sinovdan oʻtkaziladi.

Chery kompaniyasi nafaqat kafolat muddatini uzaytirdi, balki oʻziga xos radikal vaʻda bilan ham chiqdi. Agar avtomobildagi termal muammo yoki yongʻin aynan batareyaning zavod nuqsoni tufayli yuzaga kelsa, kompaniya mijozga avtomobilni xuddi shunday yangi modelga almashtirib berish majburiyatini oldi. Bu kabi kafolatlar hozircha faqat birinchi egalar va notijoriy maqsadlarda foydalaniladigan mashinalar uchun amal qiladi.

Kelajak texnologiyalari va raqobat

Kompaniya akkumulyatorlar sohasida CATL va Gotion kabi gigantlar bilan hamkorlikni davom ettirmoqda. Chery strategiyasining keyingi bosqichi — 2027-yilda qattiq tanali (solid-state) batareyalarni ommaviy ishlab chiqarishga oʻtishdir. Ushbu texnologiya hozirgi litiy-ionli batareyalardan koʻra xavfsizroq va quvvat sigʻimi yuqoriroqligi bilan ajralib turadi.

Oʻzbekiston bozorida ham faol boʻlgan Chery brendining bu tashabbusi boshqa ishlab chiqaruvchilarga ham taʻsir koʻrsatishi tayin. Masalan, NIO kompaniyasi ham batareyalar kafolatini 15 yilga yetkazish taklifi bilan chiqqan edi. Xitoylik ishlab chiqaruvchilar oʻrtasidagi bunday "kafolat poygasi" isteʻmolchilarning elektromobillarga boʻlgan ishonchini oshirishga xizmat qiladi.

Yangi qoidalar doirasida batareyalar 300 marotaba tezkor quvvatlanish siklidan oʻtgandan keyin ham qisqa tutashuv testlaridan muvaffaqiyatli oʻtishi shart. Bu esa elektromobillarning uzoq muddatli ekspluatatsiyasi davomida xavfsizlik darajasi pasaymasligini kafolatlaydi.

CheryElektromobilAkkumulyatorXavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ferrari 14 yillik tanaffusdan soʻng mexanik uzatmalar qutisini qaytardiFerrari 14 yillik tanaffusdan soʻng mexanik uzatmalar qutisini qaytardiKecha, 23:56Land Rover tarixidagi eng xavfli ekspeditsiya: Daryen boʻshligʻini zabt etishLand Rover tarixidagi eng xavfli ekspeditsiya: Daryen boʻshligʻini zabt etishKecha, 22:58Yandex yonilgʻi bor joylarni koʻrsatuvchi interaktiv xaritani sinovdan oʻtkazmoqdaYandex yonilgʻi bor joylarni koʻrsatuvchi interaktiv xaritani sinovdan oʻtkazmoqdaKecha, 21:22Elektromobilni uyda arzon quvvatlantirish sirlari: Xarajatlarni qanday kamaytirish mumkin?Elektromobilni uyda arzon quvvatlantirish sirlari: Xarajatlarni qanday kamaytirish mumkin?Kecha, 20:53Sunʼiy intellekt yoʻllarda: Britaniya xavfsizlikni taʼminlashning yangi bosqichiga oʻtmoqdaSunʼiy intellekt yoʻllarda: Britaniya xavfsizlikni taʼminlashning yangi bosqichiga oʻtmoqdaKecha, 19:52Renault Scenic E-Tech: Oilaviy elektromobillar bozorida yangi yetakchiRenault Scenic E-Tech: Oilaviy elektromobillar bozorida yangi yetakchiKecha, 17:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob