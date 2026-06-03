Volga brendi mahalliylashtirish uchun 60 milliard rubl investitsiya kiritadi

·53·Avto
Volga brendi mahalliylashtirish uchun 60 milliard rubl investitsiya kiritadi
Audio versiyasi

Volga brendini qayta tiklash loyihasi yangi bosqichga chiqmoqda. «Yengil avtomobillar ishlab chiqarish» (PLA) kompaniyasi Rossiya Sanoat va savdo vazirligi bilan tuzilgan 10 yillik maxsus investitsiya shartnomasi doirasida model qatorini mahalliylashtirish uchun kamida 60 milliard rubl yoʻnaltirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda brend liniyasi K40 va K50 krossoverlari hamda C50 sedanini oʻz ichiga oladi. Ushbu modellarning barchasi Geely Atlas, Geely Monjaro va Geely Preface platformalari asosida yaratilgan. Ishlab chiqarish Nijniy Novgorodda, avval Volkswagen va Skoda avtomobillari yigʻilgan zavodda tashkil etilgan boʻlib, uning quvvati yiliga 110 mingta avtomobilga moʻljallangan.

Loyiha doirasida faqat yirik uzelli yigʻish bilan cheklanib qolmasdan, ichki yonuv dvigatellari va avtomatik uzatmalar qutisini (AKPP) ishlab chiqarishni oʻzlashtirish koʻzda tutilgan. Kompaniya oʻz muhandislik yechimlarini rivojlantirish va mahalliy butlovchi qismlar bazasini shakllantirishni maqsad qilgan.

Ekspertlarning fikricha, loyihaning koʻlami va mahalliylashtirish darajasini hisobga olgan holda, real investitsiyalar miqdori eʼlon qilingan 60 milliard rubldan sezilarli darajada koʻp boʻlishi mumkin. Hozirda dilerlik markazlarida yuzlab tayyor avtomobillar sotuvlar boshlanishini kutmoqda.

VolgaGeelyAvtomobilInvestitsiyaSanoat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindiBugun, 08:27Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradiBugun, 07:272005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?Bugun, 06:27Stellantis yangi strategiyani eʻlon qildi: Asosiy eʻtibor mahsulot sifatigaBugun, 05:24Toyota Alphard va Vellfire yangilandi: yanada qulay va arzonroq gibrid versiyalarBugun, 03:272026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladiBugun, 02:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi