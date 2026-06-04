Toyota Alphard va Vellfire yangilandi: yanada qulay va arzonroq gibrid versiyalar

·79·Avto
Toyota Alphard va Vellfire yangilandi: yanada qulay va arzonroq gibrid versiyalar
Audio versiyasi

Toyota kompaniyasi Yaponiya bozorida oʻzining mashhur Alphard va Vellfire minivenlarini yangiladi. Tashqi koʻrinish deyarli oʻzgarishsiz qolgan boʻlsa-da, modellar qatori yangi komplektatsiyalar bilan boyitildi va texnik jihozlanishi sezilarli darajada yaxshilandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Alphard modelida yangi PHEV Z komplektatsiyasi paydo boʻldi. Bu oʻzgarish tormozlanuvchi gibrid tizimiga ega versiyani ancha hamyonbop qildi, chunki ilgari ushbu qurilma faqat eng qimmat Executive Lounge talqinida taklif etilardi. Shuningdek, oddiy gibridli HEV G versiyasi ham sotuvga chiqdi. Avtomobilga qoʻshimcha ravishda 19 dyuymli disklar, tom qismidagi qoʻshaloq lyuk, tabiiy yogʻochdan ishlangan bezaklar va 14 dyuymli ekranli mediasistema oʻrnatish imkoniyati qoʻshildi.

Texnik qismda oʻzgarishlar haydash qulayligiga qaratilgan. Endilikda Toyota Alphard bazaviy holatda chastotaga bogʻliq yangi amortizatorlar bilan jihozlanadi. Kuch qurilmalari saqlanib qolgan: benzinli, oʻzi quvvatlanuvchi gibrid va tarmoqdan quvvat oluvchi PHEV tizimlari mavjud. PHEV versiyasi faqat E-Four toʻliq uzatmali tizimi bilan sotiladi, qolgan modellar esa old yoki toʻliq uzatmali boʻlishi mumkin.

Salon ichki qismida bronza rangli aksentlar standart koʻrinishga keldi. Yangilangan Toyota Alphard narxi Yaponiyada 4 970 000 iyenadan (taxminan 31 100 dollar) boshlanadi, eng hashamatli HEV Spacious Lounge versiyasi esa 14 850 000 iyenaga (92 900 dollar) baholanmoqda. Sportcha dizayndagi Vellfire modeli esa 42 300 dollardan 68 300 dollargacha boʻlgan narxlarda taklif etiladi.

ToyotaAlphardVellfireMinivenAvtoolam
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindiBugun, 08:27Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradiBugun, 07:272005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?Bugun, 06:27Stellantis yangi strategiyani eʻlon qildi: Asosiy eʻtibor mahsulot sifatigaBugun, 05:242026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladiBugun, 02:28Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandiBugun, 19:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi