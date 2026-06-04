Toyota Alphard va Vellfire yangilandi: yanada qulay va arzonroq gibrid versiyalar
Toyota kompaniyasi Yaponiya bozorida oʻzining mashhur Alphard va Vellfire minivenlarini yangiladi. Tashqi koʻrinish deyarli oʻzgarishsiz qolgan boʻlsa-da, modellar qatori yangi komplektatsiyalar bilan boyitildi va texnik jihozlanishi sezilarli darajada yaxshilandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Alphard modelida yangi PHEV Z komplektatsiyasi paydo boʻldi. Bu oʻzgarish tormozlanuvchi gibrid tizimiga ega versiyani ancha hamyonbop qildi, chunki ilgari ushbu qurilma faqat eng qimmat Executive Lounge talqinida taklif etilardi. Shuningdek, oddiy gibridli HEV G versiyasi ham sotuvga chiqdi. Avtomobilga qoʻshimcha ravishda 19 dyuymli disklar, tom qismidagi qoʻshaloq lyuk, tabiiy yogʻochdan ishlangan bezaklar va 14 dyuymli ekranli mediasistema oʻrnatish imkoniyati qoʻshildi.
Texnik qismda oʻzgarishlar haydash qulayligiga qaratilgan. Endilikda Toyota Alphard bazaviy holatda chastotaga bogʻliq yangi amortizatorlar bilan jihozlanadi. Kuch qurilmalari saqlanib qolgan: benzinli, oʻzi quvvatlanuvchi gibrid va tarmoqdan quvvat oluvchi PHEV tizimlari mavjud. PHEV versiyasi faqat E-Four toʻliq uzatmali tizimi bilan sotiladi, qolgan modellar esa old yoki toʻliq uzatmali boʻlishi mumkin.
Salon ichki qismida bronza rangli aksentlar standart koʻrinishga keldi. Yangilangan Toyota Alphard narxi Yaponiyada 4 970 000 iyenadan (taxminan 31 100 dollar) boshlanadi, eng hashamatli HEV Spacious Lounge versiyasi esa 14 850 000 iyenaga (92 900 dollar) baholanmoqda. Sportcha dizayndagi Vellfire modeli esa 42 300 dollardan 68 300 dollargacha boʻlgan narxlarda taklif etiladi.
…