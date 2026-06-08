Endi cheklov yo‘q: avtomobil importi erkinlashdi, narxlar o‘zgaradimi?

·31·Avto
Endi cheklov yo‘q: avtomobil importi erkinlashdi, narxlar o‘zgaradimi?

O‘zbekistonda avtomobil importiga oid muhim cheklov bekor qilindi. Endilikda jismoniy va yuridik shaxslar uchun amal qilib kelgan “bir yilda bitta avtomobil” talabi rasman olib tashlandi.

Yangi tartibga ko‘ra, agar avtomobil barcha zarur muvofiqlik sertifikatlariga ega bo‘lsa, uni istalgan miqdorda olib kirish imkoniyati mavjud. Bu esa avtomobil bozorida sezilarli o‘zgarishlarga olib kelishi mumkin.

Mutaxassislar fikricha, import hajmining oshishi bozorda raqobatni kuchaytiradi. Natijada sotuvchilar o‘rtasida narx bo‘yicha kurash kuchayib, xaridorlar uchun yanada kengroq tanlov imkoniyati paydo bo‘ladi. Ayrim ekspertlar hatto ayrim modellarda narxlar pasayishi ehtimolini ham istisno etmayapti.

Shu bilan birga, ayrim tahlilchilar yangi qoidalar qisqa muddatda keskin o‘zgarish bermasligi, biroq uzoq muddatda avtomobil bozorining shakllanishiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishini ta’kidlashmoqda.

Hozirda esa fuqarolar va bozor ishtirokchilari ushbu yangilik mamlakatdagi avtomobil narxlariga qanday ta’sir qilishini faol muhokama qilmoqda.

Oʻzbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Porsche GT boʻlimi rahbari virtual uzatmalar qutisini maʼqulladiPorsche GT boʻlimi rahbari virtual uzatmalar qutisini maʼqulladiBugun, 07:53Yangi Hyundai Kona 2027: Nissan Qashqai va Kia Seltos’ga jiddiy raqibYangi Hyundai Kona 2027: Nissan Qashqai va Kia Seltos’ga jiddiy raqibBugun, 05:23Mercedes-Benz GLC elektr krossoveri Xitoyda 422 ot kuchi bilan sotuvga chiqdiMercedes-Benz GLC elektr krossoveri Xitoyda 422 ot kuchi bilan sotuvga chiqdiBugun, 01:24Xitoyda Toyota savdolari keskin pasaydi: Talab 31,7 foizga kamaydiXitoyda Toyota savdolari keskin pasaydi: Talab 31,7 foizga kamaydiKecha, 01:50Hyundai 2027-yilgacha oʻz modellar qatorini tubdan yangilaydiHyundai 2027-yilgacha oʻz modellar qatorini tubdan yangilaydi06.06, 15:28Rossiyada Toyota Highlander analogi Esteo Exlantix ET ishlab chiqarila boshlandiRossiyada Toyota Highlander analogi Esteo Exlantix ET ishlab chiqarila boshlandi06.06, 07:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi