Xiaomi gumanoid roboti smartfonni bir qoʻlda boshqarib suratga tushirdi
Yangi Xiaomi 17T seriyasidagi smartfonlar taqdimotida Xiaomi kompaniyasining gumanoid roboti sahnaga chiqib, barchani hayratda qoldirdi. Robot Xiaomi 17T Pro modelidan foydalangan holda mustaqil ravishda suratga tushish imkoniyatlarini namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Robotning tashqi koʻrinishi oʻziga xos dizaynga ega boʻlib, uning yuzasi toʻq kulrang mato bilan qoplangan va koʻkrak qismida Xiaomi logotipi tushirilgan. Ushbu qurilma inson harakatlarini yuqori aniqlikda takrorlay olishi bilan ajralib turadi.
Kompaniya asoschisi Lei Jun tadbir davomida muhim yangilikni eʼlon qildi: Xiaomi robototexnika jamoasi CVPR 2026 va ICRA 2026 kabi nufuzli xalqaro musobaqalarda gʻoliblikni qoʻlga kiritgan. Bu robototexnika sohasidagi eng yuqori darajadagi yutuqlardan biri hisoblanadi.
Lei Juning taʼkidlashicha, Xiaomi robotlarni ishlab chiqish orqali ularni real dunyoga integratsiya qilishni maqsad qilgan. Asosiy vazifa — robotlarning nafaqat laboratoriya sharoitida, balki kundalik hayotda amaliy topshiriqlarni bajara olishiga erishishdir.
…