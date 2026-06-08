Xiaomi gumanoid roboti smartfonni bir qoʻlda boshqarib suratga tushirdi

·0·Texno
Xiaomi gumanoid roboti smartfonni bir qoʻlda boshqarib suratga tushirdi

Yangi Xiaomi 17T seriyasidagi smartfonlar taqdimotida Xiaomi kompaniyasining gumanoid roboti sahnaga chiqib, barchani hayratda qoldirdi. Robot Xiaomi 17T Pro modelidan foydalangan holda mustaqil ravishda suratga tushish imkoniyatlarini namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Robotning tashqi koʻrinishi oʻziga xos dizaynga ega boʻlib, uning yuzasi toʻq kulrang mato bilan qoplangan va koʻkrak qismida Xiaomi logotipi tushirilgan. Ushbu qurilma inson harakatlarini yuqori aniqlikda takrorlay olishi bilan ajralib turadi.

Kompaniya asoschisi Lei Jun tadbir davomida muhim yangilikni eʼlon qildi: Xiaomi robototexnika jamoasi CVPR 2026 va ICRA 2026 kabi nufuzli xalqaro musobaqalarda gʻoliblikni qoʻlga kiritgan. Bu robototexnika sohasidagi eng yuqori darajadagi yutuqlardan biri hisoblanadi.

Lei Juning taʼkidlashicha, Xiaomi robotlarni ishlab chiqish orqali ularni real dunyoga integratsiya qilishni maqsad qilgan. Asosiy vazifa — robotlarning nafaqat laboratoriya sharoitida, balki kundalik hayotda amaliy topshiriqlarni bajara olishiga erishishdir.

XiaomiRobotTexnologiyaLei JunXiaomi 17T
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA GeForce RTX 50 Super videokartalari 2027-yil boshida chiqadiNVIDIA GeForce RTX 50 Super videokartalari 2027-yil boshida chiqadiBugun, 06:22Samsung Galaxy S26 FE taqdimotdan avval sinovdan oʻtkazildiSamsung Galaxy S26 FE taqdimotdan avval sinovdan oʻtkazildiBugun, 05:54Samsung Galaxy S26 FE ilk bor jonli suratlarda namoyon boʻldiSamsung Galaxy S26 FE ilk bor jonli suratlarda namoyon boʻldiBugun, 03:25Meta aksiyalari sunʼiy intellekt xarajatlari sabab keskin arzonlashdiMeta aksiyalari sunʼiy intellekt xarajatlari sabab keskin arzonlashdiBugun, 22:50Radioteleskoplar 3I/ATLAS yulduzlararo obyektida texnologiya izlarini topmadiRadioteleskoplar 3I/ATLAS yulduzlararo obyektida texnologiya izlarini topmadiBugun, 20:59Tokenpokalipsis: Sunʻiy intellekt narxlari keskin oshishi mumkinmi?Tokenpokalipsis: Sunʻiy intellekt narxlari keskin oshishi mumkinmi?Bugun, 20:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus