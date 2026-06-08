O‘zbekistonda hafta davomida kutilayotgan ob-havo ma’lumoti e’lon qilindi
Yoz fasli o‘zining issiq va taftli nafasi bilan yurtimiz bo‘ylab izchil kirib kelayotgan bir paytda, ob-havoning kutilmagan «injiqliklari» ham o‘quvchilarimizni qiziqtirishi tabiiy. «O‘zgidromet» xizmati agentligi joriy hafta davomida O‘zbekiston hududlarida kuzatiladigan sinoptik vaziyat to‘g‘risida o‘zining navbatdagi batafsil prognozini taqdim etdi. Sinoptiklarning ma’lum qilishicha, yurtimizda hafta davomida asosan quyoshli va issiq ob-havo hukmronlik qilsa-da, ayrim viloyatlarda qisqa muddatli yomg‘irlar va chang-to‘zonlar kuzatilishi ehtimoldan xoli emas.
Yurtimizning turli hududlarida kutilayotgan harorat darajasi va hafta davomidagi atmosfera o‘zgarishlari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:
HAFTALIK OB-HAVO KUNDALIGI VA HARORAT KO‘RSATKICHLARI
Hududlar va viloyatlar
Kunlar va kutilayotgan yog‘ingarchilik
Shamol tezligi va chang-to‘zonlar
Havo harorati (Kunduzi)
Respublikaning katta qismi
Chorshanba va payshanba kunlari kam bulutli bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi.
Shamol tezligi vaqti-vaqti bilan 13–18 m/sgacha kuchayadi.
Asosiy hududlarda +32…+37°C iliq bo‘ladi.
Qoraqalpog‘iston va Buxoro
Dushanba kuni ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin.
Cho‘l hududlarida 8 iyun kuni shamol shiddati 20–22 m/sga yetadi.
Janubiy viloyatlarda harorat +39°Cgacha ko‘tariladi.
Tog‘oldi va tog‘li hududlar
8–12 iyun kunlari qisqa muddatli yomg‘ir yog‘adi. Sel-suv toshqini xavfi bor!
Momaqaldiroq paytida shamol tezligi ortishi kuzatiladi.
Tog‘li hududlarda ob-havo nisbatan salqinroq kechadi.
Farg‘ona vodiysi viloyatlari
Hafta davomida ba’zi joylarda momaqaldiroq bilan biroz yomg‘ir tomishi mumkin.
Vaqti-vaqti bilan chang-to‘zonli shamol esishi kutilmoqda.
Vodiy iqlimiga xos mo‘tadil issiq saqlanadi.
Seshanba kuni esa Toshkent viloyati va vodiy ellarida, shuningdek, kechasi va ertalab Qashqadaryo hamda Samarqand vohasining ayrim nuqtalarida momaqaldiroq aralash qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi bashorat qilinmoqda.
Poytaxtimizda ob-havo qanday bo‘ladi?
Bosh kent — Toshkent shahrida ham hafta davomida ob-havo bir maromda kechmaydi. Dushanba kuni kunduzi poytaxtimizda hech qanday yog‘ingarchilik kutilmaydi va havo harorati haroratli +35…+37 darajagacha ko‘tariladi. Biroq seshanba, ya’ni 9 iyun kuni shahrimizda biroz qisqa muddatli shivalab yog‘uvchi yomg‘ir va momaqaldiroq bo‘lishi ehtimoli bor. Iyunning 10–12 kunlari esa yana quruq va kam bulutli ob-havo qaytib keladi. Bu kunlarda harorat kechalari +21…+23, kunduzi esa shinamgina +33…+35 daraja atrofida bo‘ladi. Shaharning ayrim joylarida vaqti-vaqti bilan chang-to‘zonli shamol esadi.
Zamin sharhi: Yozning ilk oyi o‘zining bor tarovati bilan boshlandi. Hafta davomida kuzatiladigan chang-to‘zonlar va tog‘li hududlardagi sel kelishi xavfi barcha yurtdoshlarimizdan, ayniqsa tog‘ bag‘rida dam olishni rejalashtirgan muxlislarimizdan biroz ehtiyotkorlikni talab etadi. Shunga qaramay, kunduzgi +33...+37 darajali issiq hali chillaning jaziramasi emas, balki yozning eng yoqimli va serfayz kunlaridir. To‘g‘ri ovqatlanish, quyosh ostida uzoq qolmaslik va suv balansini saqlash orqali ushbu go‘zal haftani ko‘tarinki kayfiyatda o‘tkazishingizni tilab qolamiz!
Yurtimizning qaysi go‘shasida bo‘lmang, eng aniq ob-havo ma’lumotlari, tabiat hodisalari va kunning eng sara yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…