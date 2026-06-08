O‘zbekistonda hafta davomida kutilayotgan ob-havo ma’lumoti e’lon qilindi

·42·O‘zbekiston
O‘zbekistonda hafta davomida kutilayotgan ob-havo ma’lumoti e’lon qilindi

Yoz fasli o‘zining issiq va taftli nafasi bilan yurtimiz bo‘ylab izchil kirib kelayotgan bir paytda, ob-havoning kutilmagan «injiqliklari» ham o‘quvchilarimizni qiziqtirishi tabiiy. «O‘zgidromet» xizmati agentligi joriy hafta davomida O‘zbekiston hududlarida kuzatiladigan sinoptik vaziyat to‘g‘risida o‘zining navbatdagi batafsil prognozini taqdim etdi. Sinoptiklarning ma’lum qilishicha, yurtimizda hafta davomida asosan quyoshli va issiq ob-havo hukmronlik qilsa-da, ayrim viloyatlarda qisqa muddatli yomg‘irlar va chang-to‘zonlar kuzatilishi ehtimoldan xoli emas.

Yurtimizning turli hududlarida kutilayotgan harorat darajasi va hafta davomidagi atmosfera o‘zgarishlari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:

HAFTALIK OB-HAVO KUNDALIGI VA HARORAT KO‘RSATKICHLARI

Hududlar va viloyatlar

Kunlar va kutilayotgan yog‘ingarchilik

Shamol tezligi va chang-to‘zonlar

Havo harorati (Kunduzi)

Respublikaning katta qismi

Chorshanba va payshanba kunlari kam bulutli bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi.

Shamol tezligi vaqti-vaqti bilan 13–18 m/sgacha kuchayadi.

Asosiy hududlarda +32…+37°C iliq bo‘ladi.

Qoraqalpog‘iston va Buxoro

Dushanba kuni ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin.

Cho‘l hududlarida 8 iyun kuni shamol shiddati 20–22 m/sga yetadi.

Janubiy viloyatlarda harorat +39°Cgacha ko‘tariladi.

Tog‘oldi va tog‘li hududlar

8–12 iyun kunlari qisqa muddatli yomg‘ir yog‘adi. Sel-suv toshqini xavfi bor!

Momaqaldiroq paytida shamol tezligi ortishi kuzatiladi.

Tog‘li hududlarda ob-havo nisbatan salqinroq kechadi.

Farg‘ona vodiysi viloyatlari

Hafta davomida ba’zi joylarda momaqaldiroq bilan biroz yomg‘ir tomishi mumkin.

Vaqti-vaqti bilan chang-to‘zonli shamol esishi kutilmoqda.

Vodiy iqlimiga xos mo‘tadil issiq saqlanadi.

Seshanba kuni esa Toshkent viloyati va vodiy ellarida, shuningdek, kechasi va ertalab Qashqadaryo hamda Samarqand vohasining ayrim nuqtalarida momaqaldiroq aralash qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi bashorat qilinmoqda.

Poytaxtimizda ob-havo qanday bo‘ladi?

Bosh kent — Toshkent shahrida ham hafta davomida ob-havo bir maromda kechmaydi. Dushanba kuni kunduzi poytaxtimizda hech qanday yog‘ingarchilik kutilmaydi va havo harorati haroratli +35…+37 darajagacha ko‘tariladi. Biroq seshanba, ya’ni 9 iyun kuni shahrimizda biroz qisqa muddatli shivalab yog‘uvchi yomg‘ir va momaqaldiroq bo‘lishi ehtimoli bor. Iyunning 10–12 kunlari esa yana quruq va kam bulutli ob-havo qaytib keladi. Bu kunlarda harorat kechalari +21…+23, kunduzi esa shinamgina +33…+35 daraja atrofida bo‘ladi. Shaharning ayrim joylarida vaqti-vaqti bilan chang-to‘zonli shamol esadi.

Zamin sharhi: Yozning ilk oyi o‘zining bor tarovati bilan boshlandi. Hafta davomida kuzatiladigan chang-to‘zonlar va tog‘li hududlardagi sel kelishi xavfi barcha yurtdoshlarimizdan, ayniqsa tog‘ bag‘rida dam olishni rejalashtirgan muxlislarimizdan biroz ehtiyotkorlikni talab etadi. Shunga qaramay, kunduzgi +33...+37 darajali issiq hali chillaning jaziramasi emas, balki yozning eng yoqimli va serfayz kunlaridir. To‘g‘ri ovqatlanish, quyosh ostida uzoq qolmaslik va suv balansini saqlash orqali ushbu go‘zal haftani ko‘tarinki kayfiyatda o‘tkazishingizni tilab qolamiz!

Yurtimizning qaysi go‘shasida bo‘lmang, eng aniq ob-havo ma’lumotlari, tabiat hodisalari va kunning eng sara yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

O'zbekistonUzgidrometQoraqalpog'istonBuxoroToshkent viloyati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Poytaxtda noto‘g‘ri to‘xtashlarga qarshi nazorat kuchaytiriladiPoytaxtda noto‘g‘ri to‘xtashlarga qarshi nazorat kuchaytiriladiBugun, 07:39O‘zbekiston banklari to‘rt oyda rekord foyda ko‘rdiO‘zbekiston banklari to‘rt oyda rekord foyda ko‘rdiKecha, 17:34Opa-singil Mirziyoyevalar qo‘g‘irchoq teatridagi spektaklni tomosha qildiOpa-singil Mirziyoyevalar qo‘g‘irchoq teatridagi spektaklni tomosha qildiKecha, 17:24Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldiSayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldiKecha, 16:23Toshkentda poyezd va avtobuslar uchun yagona tariflar joriy etilmoqdaToshkentda poyezd va avtobuslar uchun yagona tariflar joriy etilmoqdaKecha, 13:411-sinf qabuli boshlanmoqda: ota-onalar nimalarni bilishi kerak?1-sinf qabuli boshlanmoqda: ota-onalar nimalarni bilishi kerak?Kecha, 13:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi