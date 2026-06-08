Yangi Hyundai Kona 2027: Nissan Qashqai va Kia Seltos’ga jiddiy raqib

·26·Avto
Yangi Hyundai Kona 2027: Nissan Qashqai va Kia Seltos’ga jiddiy raqib

Hyundai kompaniyasi joriy avlod Kona modelini restayling qilishdan voz kechib, butunlay yangi avlodni ishlab chiqishga qaror qildi. Carscoops nashrining insayderlarga tayanib xabar berishicha, loyiha SX3 kodli nomi ostida yaratilmoqda. Kelajakda kompaniya Kona va Creta modellarini yanada yaqinroq integratsiya qilishni rejalashtirgan, bu esa turli mintaqalarda ushbu krossoverning har ikki nom ostida sotilishini anglatishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy oʻzgarishlardan biri yangi dizayn boʻladi. Krossover hozirgi avlodga xos boʻlgan noodatiy uslubdan voz kechib, yanada qatʼiy va burchakli koʻrinishga ega boʻladi. Tashqi koʻrinish Hyundai Crater konseptidan ilhomlangan boʻlib, u ulkan gʻildirak arkalari, gorizontal chiziqlar, ikki qavatli optika va kuzovning butun kengligi boʻylab choʻzilgan svetodiodli chiziq bilan ajralib turadi.

Salon qismida sunʼiy intellekt elementlariga ega yangi Pleos Connect multimedia tizimi paydo boʻladi. Yagona ekranli panel oʻrniga alohida markaziy displey va ixcham raqamli asboblar paneli oʻrnatiladi. Shunga qaramay, Hyundai asosiy funksiyalarni boshqarish uchun jismoniy tugmalarni saqlab qoladi. Shuningdek, pardozlash materiallari sifati yaxshilanadi va ikkinchi qator yoʻlovchilari uchun koʻproq joy ajratiladi.

Texnik jihatdan avtomobil modernizatsiya qilingan K3 platformasiga asoslanadi. Bu Kona modeliga xavfsizlik darajasini oshirish va yangi gibrid kuch qurilmalaridan foydalanish imkonini beradi. Top-versiyalarda Bose audiotizimi, kengaytirilgan atmosfera yoritgichi va 2+ darajadagi haydovchiga yordam tizimlari (ADAS) oʻrin oladi.

Yangi Hyundai Kona modelining rasmiy premyerasi yaqin 12 oy ichida kutilmoqda, sotuvlar esa 2027-yil modeli sifatida boshlanadi. Bozorlarda u Toyota Corolla Cross, Mazda CX-30, Nissan Qashqai, Subaru Crosstrek va Kia Seltos kabi modellar bilan raqobatlashadi.

HyundaiKonaKrossoverAvtoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endi cheklov yo‘q: avtomobil importi erkinlashdi, narxlar o‘zgaradimi?Endi cheklov yo‘q: avtomobil importi erkinlashdi, narxlar o‘zgaradimi?Bugun, 07:01Mercedes-Benz GLC elektr krossoveri Xitoyda 422 ot kuchi bilan sotuvga chiqdiMercedes-Benz GLC elektr krossoveri Xitoyda 422 ot kuchi bilan sotuvga chiqdiBugun, 01:24Xitoyda Toyota savdolari keskin pasaydi: Talab 31,7 foizga kamaydiXitoyda Toyota savdolari keskin pasaydi: Talab 31,7 foizga kamaydiKecha, 01:50Hyundai 2027-yilgacha oʻz modellar qatorini tubdan yangilaydiHyundai 2027-yilgacha oʻz modellar qatorini tubdan yangilaydi06.06, 15:28Rossiyada Toyota Highlander analogi Esteo Exlantix ET ishlab chiqarila boshlandiRossiyada Toyota Highlander analogi Esteo Exlantix ET ishlab chiqarila boshlandi06.06, 07:56RAF qanday qilib Britaniyani sport avtomobillari markaziga aylantirdiRAF qanday qilib Britaniyani sport avtomobillari markaziga aylantirdi06.06, 06:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi