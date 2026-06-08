Yangi Hyundai Kona 2027: Nissan Qashqai va Kia Seltos’ga jiddiy raqib
Hyundai kompaniyasi joriy avlod Kona modelini restayling qilishdan voz kechib, butunlay yangi avlodni ishlab chiqishga qaror qildi. Carscoops nashrining insayderlarga tayanib xabar berishicha, loyiha SX3 kodli nomi ostida yaratilmoqda. Kelajakda kompaniya Kona va Creta modellarini yanada yaqinroq integratsiya qilishni rejalashtirgan, bu esa turli mintaqalarda ushbu krossoverning har ikki nom ostida sotilishini anglatishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Asosiy oʻzgarishlardan biri yangi dizayn boʻladi. Krossover hozirgi avlodga xos boʻlgan noodatiy uslubdan voz kechib, yanada qatʼiy va burchakli koʻrinishga ega boʻladi. Tashqi koʻrinish Hyundai Crater konseptidan ilhomlangan boʻlib, u ulkan gʻildirak arkalari, gorizontal chiziqlar, ikki qavatli optika va kuzovning butun kengligi boʻylab choʻzilgan svetodiodli chiziq bilan ajralib turadi.
Salon qismida sunʼiy intellekt elementlariga ega yangi Pleos Connect multimedia tizimi paydo boʻladi. Yagona ekranli panel oʻrniga alohida markaziy displey va ixcham raqamli asboblar paneli oʻrnatiladi. Shunga qaramay, Hyundai asosiy funksiyalarni boshqarish uchun jismoniy tugmalarni saqlab qoladi. Shuningdek, pardozlash materiallari sifati yaxshilanadi va ikkinchi qator yoʻlovchilari uchun koʻproq joy ajratiladi.
Texnik jihatdan avtomobil modernizatsiya qilingan K3 platformasiga asoslanadi. Bu Kona modeliga xavfsizlik darajasini oshirish va yangi gibrid kuch qurilmalaridan foydalanish imkonini beradi. Top-versiyalarda Bose audiotizimi, kengaytirilgan atmosfera yoritgichi va 2+ darajadagi haydovchiga yordam tizimlari (ADAS) oʻrin oladi.
Yangi Hyundai Kona modelining rasmiy premyerasi yaqin 12 oy ichida kutilmoqda, sotuvlar esa 2027-yil modeli sifatida boshlanadi. Bozorlarda u Toyota Corolla Cross, Mazda CX-30, Nissan Qashqai, Subaru Crosstrek va Kia Seltos kabi modellar bilan raqobatlashadi.
…