Toshkent va Xorazmda zahri qotil savdosiga chek qo‘yildi

·20·Jamiyat
Toshkent va Xorazmda zahri qotil savdosiga chek qo‘yildi

Foto: Davlat xavfsizlik xizmati

Yurtimizda tinchlik-osoyishtalikni ta’minlash, xalqimiz salomatligi va kelajagiga tahdid soluvchi illatlarga qarshi kurashish borasida huquq-tartibot idoralari tomonidan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) va ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan navbatdagi keng qamrovli tezkor-qidiruv tadbirlari davomida poytaxtimiz Toshkent shahri va Xorazm viloyatida giyohvandlik vositalarini noqonuniy ravishda yetishtirish hamda tarqatish bilan shug‘ullanib kelgan jinoiy guruh a’zolari fosh etildi. Tezkor xodimlarning hushyorligi tufayli bir qancha insonlarning hayotiga zomin bo‘lishi mumkin bo‘lgan yirik miqdordagi zahri qotillar muomaladan chiqarildi.

Qora bozorning tuzog‘iga ilingan kimsalar, ulardan musodara qilingan ashyoviy dalillar va jinoyat joylarining tafsilotlari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

TЕZKOR TADBIRLAR DAVOMIDA ANIQLANGAN HOLATLAR TAHLILI

Tezkor tadbir manzili va gumonlanuvchilar

Olib borilgan harakatlar va aniqlangan dalillar

Musodara qilingan noqonuniy ashyolar tarkibi

Jinoyatning kelib chiqish manbasi va holati

Toshkent shahri

(Mirzo Ulug‘bek va Toshkent tumanlari)


1996 yilda tug‘ilgan fuqaro

(Muqaddam sudlangan)

Gumonlanuvchining vaqtinchalik yashash joyi va onasiga tegishli bo‘lgan hovlisi ko‘zdan kechirildi.

• Plastik idishdagi giyohvandlik moddasi


• 300 dona zip-paket va izolentalar


• 10 tup kannabis, 1 tup quritilgan marixuana


• Kimyoviy vositalar va elektron tarozilar

Poytaxtda giyohvandlik moddalarini laboratoriya sharoitida yetishtirish va qadoqlab tarqatish tarmog‘i yo‘lga qo‘yilgan.

Xorazm viloyati

(Tuproqqal’a tumani hududi)

2003 yilda tug‘ilgan yo‘lovchi

(Samarqand viloyati, Urgut tumanilik)

«Samarqand–Xorazm» yo‘nalishida harakatlanayotgan «Cobalt» rusumli avtomashina to‘xtatilib, tintuv qilindi.

810 gramm og‘irlikdagi «opiy» giyohvandlik vositasi.

Aniqlanishicha, ushbu zahri qotil qo‘shni davlatdan kontrabanda yo‘li bilan olib kirilib, Xorazmda sotish maqsadida tashilayotgan bo‘lgan.

Har ikkala holat yuzasidan ham tegishli tartibda jinoyat ishlari qo‘zg‘atilib, hozirda tergov harakatlari qizg‘in davom ettirilmoqda.

Poytaxtdagi «yashirin laboratoriya» va vohaga yo‘l olgan zaharvand

Tezkor tadbirlarning birinchisida poytaxtning Mirzo Ulug‘bek tumanidagi xonadonda giyohvand moddalarni sotishga tayyorlab kelgan kimsa qo‘lga olindi. Surishtiruvlar davomida u zaharli o‘simliklarni onasining uyida, maxsus kimyoviy vositalar yordamida parvarishlab kelgani ma’lum bo‘ldi. Ikkinchi holatda esa hali 23 yoshni ham qarshilamagan urgutlik yigitning katta miqdordagi «opiy» moddasini Xorazm vohasiga sotish uchun olib ketayotgani aniqlandi. Huquq-tartibot idoralari ayni paytda ushbu kontrabanda zanjiriga aloqador bo‘lgan boshqa shaxslar va sheriklarni qidirib topish bo‘yicha keng qamrovli qidiruv ishlarini olib bormoqda.

Zamin sharhi: Giyohvandlik — nafaqat inson sog‘lig‘ini, balki butun bir jamiyatning kelajagini yemiruvchi eng dahshatli ofatlardan biridir. Ayniqsa, muqaddam sudlanib, qilmishidan xulosa chiqarmagan kimsalar yoki hali hayot so‘qmoqlarini to‘liq anglab yetmagan yoshlarning oson pul topish ilinjida bunday jinoyatlarga qo‘l urayotgani achinarli holdir. Tezkor xodimlarimizning mahorati va hamkorlikdagi qat’iy harakatlari tufayli yurtimiz ko‘chalariga kirib borishi kerak bo‘lgan zaharli moddalar musodara qilindi. Tinchligimiz va sog‘lom kelajagimiz posbonlari bo‘lgan huquq-tartibot organlarining bu boradagi ishlariga zafarlar tilaymiz. Har bir fuqaro atrofdagi shubhali holatlarga befarq bo‘lmasligi tinchligimiz kafolatidir!

Yurtimizdagi tinchlik-osoyishtalik va xavfsizlik yo‘lida olib borilayotgan eng so‘nggi tezkor tadbirlar, jinoyatchilikka qarshi kurash va kunning eng muhim yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

ToshkentXorazmDavlat xavfsizlik xizmatiSamarqandCobalt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston havo shari Tojikistonda qulab tushdiO‘zbekiston havo shari Tojikistonda qulab tushdiBugun, 06:48Gurlan tumanida aliment to‘lovchilar uchun mehnat yarmarkasi tashkil qilindiGurlan tumanida aliment to‘lovchilar uchun mehnat yarmarkasi tashkil qilindiBugun, 06:23Qarzdorlik evaziga “Volkswagen” xatlandiQarzdorlik evaziga “Volkswagen” xatlandiBugun, 06:21Sotilgan uy yana boshqa shaxsga sotib yuborilgani aniqlandiSotilgan uy yana boshqa shaxsga sotib yuborilgani aniqlandiBugun, 05:09Ozoda Nursaidova ogohlantirdi: soxta videolarga ishonmang (video)Ozoda Nursaidova ogohlantirdi: soxta videolarga ishonmang (video)Bugun, 02:51Kadastr tizimidagi korrupsiya davlatga milliardlab zarar keltirdi...Kadastr tizimidagi korrupsiya davlatga milliardlab zarar keltirdi...Kecha, 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi