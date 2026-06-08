Toshkent va Xorazmda zahri qotil savdosiga chek qo‘yildi
Foto: Davlat xavfsizlik xizmati
Yurtimizda tinchlik-osoyishtalikni ta’minlash, xalqimiz salomatligi va kelajagiga tahdid soluvchi illatlarga qarshi kurashish borasida huquq-tartibot idoralari tomonidan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) va ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan navbatdagi keng qamrovli tezkor-qidiruv tadbirlari davomida poytaxtimiz Toshkent shahri va Xorazm viloyatida giyohvandlik vositalarini noqonuniy ravishda yetishtirish hamda tarqatish bilan shug‘ullanib kelgan jinoiy guruh a’zolari fosh etildi. Tezkor xodimlarning hushyorligi tufayli bir qancha insonlarning hayotiga zomin bo‘lishi mumkin bo‘lgan yirik miqdordagi zahri qotillar muomaladan chiqarildi.
Qora bozorning tuzog‘iga ilingan kimsalar, ulardan musodara qilingan ashyoviy dalillar va jinoyat joylarining tafsilotlari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
TЕZKOR TADBIRLAR DAVOMIDA ANIQLANGAN HOLATLAR TAHLILI
Tezkor tadbir manzili va gumonlanuvchilar
Olib borilgan harakatlar va aniqlangan dalillar
Musodara qilingan noqonuniy ashyolar tarkibi
Jinoyatning kelib chiqish manbasi va holati
Toshkent shahri
(Mirzo Ulug‘bek va Toshkent tumanlari)
1996 yilda tug‘ilgan fuqaro
(Muqaddam sudlangan)
Gumonlanuvchining vaqtinchalik yashash joyi va onasiga tegishli bo‘lgan hovlisi ko‘zdan kechirildi.
• Plastik idishdagi giyohvandlik moddasi
• 300 dona zip-paket va izolentalar
• 10 tup kannabis, 1 tup quritilgan marixuana
• Kimyoviy vositalar va elektron tarozilar
Poytaxtda giyohvandlik moddalarini laboratoriya sharoitida yetishtirish va qadoqlab tarqatish tarmog‘i yo‘lga qo‘yilgan.
Xorazm viloyati
(Tuproqqal’a tumani hududi)
2003 yilda tug‘ilgan yo‘lovchi
(Samarqand viloyati, Urgut tumanilik)
«Samarqand–Xorazm» yo‘nalishida harakatlanayotgan «Cobalt» rusumli avtomashina to‘xtatilib, tintuv qilindi.
• 810 gramm og‘irlikdagi «opiy» giyohvandlik vositasi.
Aniqlanishicha, ushbu zahri qotil qo‘shni davlatdan kontrabanda yo‘li bilan olib kirilib, Xorazmda sotish maqsadida tashilayotgan bo‘lgan.
Har ikkala holat yuzasidan ham tegishli tartibda jinoyat ishlari qo‘zg‘atilib, hozirda tergov harakatlari qizg‘in davom ettirilmoqda.
Poytaxtdagi «yashirin laboratoriya» va vohaga yo‘l olgan zaharvand
Tezkor tadbirlarning birinchisida poytaxtning Mirzo Ulug‘bek tumanidagi xonadonda giyohvand moddalarni sotishga tayyorlab kelgan kimsa qo‘lga olindi. Surishtiruvlar davomida u zaharli o‘simliklarni onasining uyida, maxsus kimyoviy vositalar yordamida parvarishlab kelgani ma’lum bo‘ldi. Ikkinchi holatda esa hali 23 yoshni ham qarshilamagan urgutlik yigitning katta miqdordagi «opiy» moddasini Xorazm vohasiga sotish uchun olib ketayotgani aniqlandi. Huquq-tartibot idoralari ayni paytda ushbu kontrabanda zanjiriga aloqador bo‘lgan boshqa shaxslar va sheriklarni qidirib topish bo‘yicha keng qamrovli qidiruv ishlarini olib bormoqda.
Zamin sharhi: Giyohvandlik — nafaqat inson sog‘lig‘ini, balki butun bir jamiyatning kelajagini yemiruvchi eng dahshatli ofatlardan biridir. Ayniqsa, muqaddam sudlanib, qilmishidan xulosa chiqarmagan kimsalar yoki hali hayot so‘qmoqlarini to‘liq anglab yetmagan yoshlarning oson pul topish ilinjida bunday jinoyatlarga qo‘l urayotgani achinarli holdir. Tezkor xodimlarimizning mahorati va hamkorlikdagi qat’iy harakatlari tufayli yurtimiz ko‘chalariga kirib borishi kerak bo‘lgan zaharli moddalar musodara qilindi. Tinchligimiz va sog‘lom kelajagimiz posbonlari bo‘lgan huquq-tartibot organlarining bu boradagi ishlariga zafarlar tilaymiz. Har bir fuqaro atrofdagi shubhali holatlarga befarq bo‘lmasligi tinchligimiz kafolatidir!
Yurtimizdagi tinchlik-osoyishtalik va xavfsizlik yo‘lida olib borilayotgan eng so‘nggi tezkor tadbirlar, jinoyatchilikka qarshi kurash va kunning eng muhim yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…