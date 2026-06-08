Blue Origin portlashdan soʻng start maydonchasini tiklashga kirishdi
Blue Origin bosh direktori Deyv Limp Kanaveral burnidagi koinot markazida joylashgan LC-36 start majmuasida olib borilayotgan ishlar haqida maʼlumot berdi. 28-may kuni New Glenn raketasining olovli sinovlari paytida yuz bergan kuchli portlashdan soʻng, kompaniya hududni tozalash va qayta tiklash jarayonini boshlab yubordi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirda montaj-integratsiya korpusidan GS2 ikkinchi bosqichlarini tashish ishlari amalga oshirilmoqda. Limp tomonidan eʼlon qilingan suratda yirik oq rangli bosqichni koʻrish mumkin. Yaqin vaqt ichida yana bir nechta GS2 bloklari va portlashdan omon qolgan Never Tell Me The Odds tezlatkichini koʻchirish rejalashtirilgan.
Eslatib oʻtamiz, may oyidagi avariya sinovdan oʻtayotgan raketani butunlay yoʻq qilgan va start maydonchasiga jiddiy shikast yetkazgan edi. Biroq kompaniya bergan maʼlumotlarga koʻra, asosiy yonilgʻi sigʻimlari, suv minorasi va boshqa muhim infratuzilma elementlari deyarli zarar koʻrmagan yoki joyida taʼmirlanishi mumkin.
Blue Origin rahbariyati ushbu koʻngilsiz hodisaga qaramay, oʻz rejalaridan voz kechmoqchi emas. Kompaniya 2026-yil yakuniga qadar parvozlarni qayta tiklash va koinotni zabt etish missiyalarini davom ettirish niyatida ekanligini rasman maʼlum qildi.
…