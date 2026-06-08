Porsche GT boʻlimi rahbari virtual uzatmalar qutisini maʼqulladi

·0·Avto
Porsche GT boʻlimi rahbari virtual uzatmalar qutisini maʼqulladi

Shu haftada miyamda kutilmaganda Doktor Syuzning "Yashil tuxum va vetchina" asari jonlandi. Unda ismsiz qahramon Semga ushbu taomdan nafratlanishini uzoq vaqt uqtiradi, biroq oxir-oqibat uni tatib koʻrib, taomni sevib qoladi. Bugungi kunda ushbu yashil tuxum va vetchina oʻrnini sunʼiy uzatmalar qutisiga ega elektromobillar egallamoqda, oʻsha oʻjar qahramon rolida esa Porsche brendi namoyon boʻlmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Porsche kompaniyasining GT avtomobillar boʻlimi rahbari Andreas Preuninger yaqinda bergan intervyusida elektromobillarda mexanik uzatmalar qutisi simulyatsiyasini qoʻllash gʻoyasiga ijobiy munosabat bildirdi. Uning fikricha, haydovchi va mashina oʻrtasidagi hissiy bogʻliqlikni saqlab qolish uchun bunday texnologiyalar juda muhimdir.

Hozirda Hyundai Ioniq 5 N kabi modellar allaqachon virtual vites almashinuvi tizimini muvaffaqiyatli joriy etgan. Bu tizim elektromobilning bir tekis tezlanishiga qaramay, ichki yonuv dvigatelli sportkarlarga xos boʻlgan silkinish va tovush effektlarini taqdim etadi. Porsche ham oʻzining boʻlajak elektr sportkarlarida shunday yechimlardan foydalanishi kutilmoqda.

Garchi koʻplab puristlar va anʼanaviy avtomobil ishqibozlari bu texnologiyani "soxta" deb hisoblasa-da, soha mutaxassislari bu haydash zavqini oshirishning yangi usuli ekanini taʼkidlamoqda. Agar Porsche kabi drayverlar uchun moʻljallangan brend buni maʼqullayotgan boʻlsa, demak, kelajakda bu standart funksiyaga aylanishi mumkin.

PorscheElektromobilTexnologiyaAvtosportInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endi cheklov yo‘q: avtomobil importi erkinlashdi, narxlar o‘zgaradimi?Endi cheklov yo‘q: avtomobil importi erkinlashdi, narxlar o‘zgaradimi?Bugun, 07:01Yangi Hyundai Kona 2027: Nissan Qashqai va Kia Seltos’ga jiddiy raqibYangi Hyundai Kona 2027: Nissan Qashqai va Kia Seltos’ga jiddiy raqibBugun, 05:23Mercedes-Benz GLC elektr krossoveri Xitoyda 422 ot kuchi bilan sotuvga chiqdiMercedes-Benz GLC elektr krossoveri Xitoyda 422 ot kuchi bilan sotuvga chiqdiBugun, 01:24Xitoyda Toyota savdolari keskin pasaydi: Talab 31,7 foizga kamaydiXitoyda Toyota savdolari keskin pasaydi: Talab 31,7 foizga kamaydiKecha, 01:50Hyundai 2027-yilgacha oʻz modellar qatorini tubdan yangilaydiHyundai 2027-yilgacha oʻz modellar qatorini tubdan yangilaydi06.06, 15:28Rossiyada Toyota Highlander analogi Esteo Exlantix ET ishlab chiqarila boshlandiRossiyada Toyota Highlander analogi Esteo Exlantix ET ishlab chiqarila boshlandi06.06, 07:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi