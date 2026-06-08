Porsche GT boʻlimi rahbari virtual uzatmalar qutisini maʼqulladi
Shu haftada miyamda kutilmaganda Doktor Syuzning "Yashil tuxum va vetchina" asari jonlandi. Unda ismsiz qahramon Semga ushbu taomdan nafratlanishini uzoq vaqt uqtiradi, biroq oxir-oqibat uni tatib koʻrib, taomni sevib qoladi. Bugungi kunda ushbu yashil tuxum va vetchina oʻrnini sunʼiy uzatmalar qutisiga ega elektromobillar egallamoqda, oʻsha oʻjar qahramon rolida esa Porsche brendi namoyon boʻlmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Porsche kompaniyasining GT avtomobillar boʻlimi rahbari Andreas Preuninger yaqinda bergan intervyusida elektromobillarda mexanik uzatmalar qutisi simulyatsiyasini qoʻllash gʻoyasiga ijobiy munosabat bildirdi. Uning fikricha, haydovchi va mashina oʻrtasidagi hissiy bogʻliqlikni saqlab qolish uchun bunday texnologiyalar juda muhimdir.
Hozirda Hyundai Ioniq 5 N kabi modellar allaqachon virtual vites almashinuvi tizimini muvaffaqiyatli joriy etgan. Bu tizim elektromobilning bir tekis tezlanishiga qaramay, ichki yonuv dvigatelli sportkarlarga xos boʻlgan silkinish va tovush effektlarini taqdim etadi. Porsche ham oʻzining boʻlajak elektr sportkarlarida shunday yechimlardan foydalanishi kutilmoqda.
Garchi koʻplab puristlar va anʼanaviy avtomobil ishqibozlari bu texnologiyani "soxta" deb hisoblasa-da, soha mutaxassislari bu haydash zavqini oshirishning yangi usuli ekanini taʼkidlamoqda. Agar Porsche kabi drayverlar uchun moʻljallangan brend buni maʼqullayotgan boʻlsa, demak, kelajakda bu standart funksiyaga aylanishi mumkin.
…