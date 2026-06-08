Marc Cucurella JCh-2026 gʻolibligi uchun sochlarini qurbon qilishi mumkin
Chelsi va Ispaniya terma jamoasi himoyachisi Marc Cucurella xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlar uchun noodatiy vaʼdalar berishda davom etmoqda. Yevro-2024 gʻalabasidan soʻng sochlarini qizil rangga boʻyagan futbolchi, 2026-yilgi Jahon chempionati uchun yanada jiddiyroq oʻzgarishga tayyorligini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ispaniyalik himoyachi ijtimoiy tarmoqlarda muxlislarga murojaat qilib, navbatdagi yirik turnir oldidan hayajonli xabar qoldirdi. Videoda u jiddiy qiyofa bilan: "Jahon chempionati yaqinlashmoqda, lekin bu safar sochlarimni boʻyamayman", — deya taʼkidladi. Muxlislar buni agar Luis de la Fuente jamoasi kubokni qoʻlga kiritsa, Cucurella oʻzining mashhur jingalak sochlarini butunlay oldirib tashlashi (kal boʻlishi) haqidagi ishora sifatida qabul qilishdi.
Ushbu ehtimoliy oʻzgarishga futbolchining turmush oʻrtogʻi ham munosabat bildirdi. U ijtimoiy tarmoqlarda hazil aralash xavotirini izhor qilib: "Jingalaklaringizsiz uyga qayta koʻrmang", — deya izoh qoldirdi. Bu holat futbolchining sochlari nafaqat uning imidji, balki shaxsiyatining ajralmas qismiga aylanganini yana bir bor koʻrsatdi.
Ispaniya terma jamoasi lagerida ham bu mavzu asosiy hazil manbaiga aylangan. Jamoadoshlari Marc Cucurella haqiqatan ham oʻz vaʼdasining ustidan chiqishini koʻrish uchun ham Jahon chempionatida gʻolib chiqishni xohlayotganliklarini aytib hazillashmoqda. Chelsi yulduzi oʻzining quvnoq xarakteri bilan jamoa ichidagi muhitni koʻtarib turuvchi asosiy shaxslardan biri boʻlib qolmoqda.
…