Marc Cucurella JCh-2026 gʻolibligi uchun sochlarini qurbon qilishi mumkin

·0·Sport
Marc Cucurella JCh-2026 gʻolibligi uchun sochlarini qurbon qilishi mumkin

Chelsi va Ispaniya terma jamoasi himoyachisi Marc Cucurella xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlar uchun noodatiy vaʼdalar berishda davom etmoqda. Yevro-2024 gʻalabasidan soʻng sochlarini qizil rangga boʻyagan futbolchi, 2026-yilgi Jahon chempionati uchun yanada jiddiyroq oʻzgarishga tayyorligini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ispaniyalik himoyachi ijtimoiy tarmoqlarda muxlislarga murojaat qilib, navbatdagi yirik turnir oldidan hayajonli xabar qoldirdi. Videoda u jiddiy qiyofa bilan: "Jahon chempionati yaqinlashmoqda, lekin bu safar sochlarimni boʻyamayman", — deya taʼkidladi. Muxlislar buni agar Luis de la Fuente jamoasi kubokni qoʻlga kiritsa, Cucurella oʻzining mashhur jingalak sochlarini butunlay oldirib tashlashi (kal boʻlishi) haqidagi ishora sifatida qabul qilishdi.

Ushbu ehtimoliy oʻzgarishga futbolchining turmush oʻrtogʻi ham munosabat bildirdi. U ijtimoiy tarmoqlarda hazil aralash xavotirini izhor qilib: "Jingalaklaringizsiz uyga qayta koʻrmang", — deya izoh qoldirdi. Bu holat futbolchining sochlari nafaqat uning imidji, balki shaxsiyatining ajralmas qismiga aylanganini yana bir bor koʻrsatdi.

Ispaniya terma jamoasi lagerida ham bu mavzu asosiy hazil manbaiga aylangan. Jamoadoshlari Marc Cucurella haqiqatan ham oʻz vaʼdasining ustidan chiqishini koʻrish uchun ham Jahon chempionatida gʻolib chiqishni xohlayotganliklarini aytib hazillashmoqda. Chelsi yulduzi oʻzining quvnoq xarakteri bilan jamoa ichidagi muhitni koʻtarib turuvchi asosiy shaxslardan biri boʻlib qolmoqda.

Marc CucurellaChelsiIspaniyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Barselona» shvetsiyalik futbolchisini Angliyaga ijaraga berishi mumkin«Barselona» shvetsiyalik futbolchisini Angliyaga ijaraga berishi mumkinBugun, 07:40Lamine Yamal va Nico Williams Jahon chempionati oldidan safga qaytmoqdaLamine Yamal va Nico Williams Jahon chempionati oldidan safga qaytmoqdaBugun, 06:16Joze Mourinio "Real"ga qaytishini rasman tasdiqladi...Joze Mourinio "Real"ga qaytishini rasman tasdiqladi...Bugun, 05:52Joze Mourinio "Real"ga qaytdi: Madridda yangi davr boshlandiJoze Mourinio "Real"ga qaytdi: Madridda yangi davr boshlandiBugun, 04:45Kolumbiya Iordaniyani mag‘lub etib O‘zbekiston bilan o‘yinga hozirlik ko‘rdiKolumbiya Iordaniyani mag‘lub etib O‘zbekiston bilan o‘yinga hozirlik ko‘rdiBugun, 04:39“Bavariya” klubi prezidenti Oliseni "Real"ga sotmasligini ochiq bildirdi“Bavariya” klubi prezidenti Oliseni "Real"ga sotmasligini ochiq bildirdiBugun, 04:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)