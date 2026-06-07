Xitoyda Toyota savdolari keskin pasaydi: Talab 31,7 foizga kamaydi
Toyota kompaniyasi Xitoy avtomobil bozoridagi oʻz mavqeini yoʻqotishda davom etmoqda. 2024-yilning may oyi yakunlariga koʻra, kompaniyaning Xitoy Xalq Respublikasidagi savdolari 102,3 ming donani tashkil etdi, bu oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 31,7 foizga kamdir. Pasayish surʼati ketma-ket toʻrtinchi oy davomida kuzatilmoqda va u tobora tezlashib bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sotuvlarning kamayishiga asosiy sabab sifatida anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli avtomobillarga boʻlgan talabning pasayishi koʻrsatilmoqda. Xitoy bozori jadal surʼatlarda elektromobillar va gibridlarga oʻtmoqda, mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan koʻrsatilayotgan raqobat esa tobora kuchayib bormoqda. Aprel oyida savdolar 25,4 foizga kamaygan boʻlsa, may oyida bu koʻrsatkich yanada yomonlashgan.
Shunga qaramay, Toyota brendining elektrlashtirilgan modellari ulushi sezilarli darajada oshdi. May oyi natijalariga koʻra, gibrid va elektromobillar brendning Xitoydagi umumiy savdosining qariyb 70 foizini tashkil qildi. Ayniqsa, toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi modellar savdosi tez oʻsmoqda. Kompaniya may oyida 13,7 mingdan ortiq elektromobil sotdi, bu oʻtgan yilgiga nisbatan ikki baravar koʻpdir.
Ushbu oʻsishga Xitoy bozori uchun maxsus ishlab chiqilgan yangi bZ7 elektr sedani sotuvga chiqqani ham turtki boʻldi. Biroq, faqat Toyota emas, balki boshqa yapon brendlari ham qiyinchilikka duch kelmoqda. Masalan, Honda kompaniyasining may oyidagi savdolari 48,7 foizga kamayib, 28,3 ming donani tashkil etdi. Honda uchun bu ketma-ket 28-oylik salbiy dinamika boʻldi.
…