Xitoyda Toyota savdolari keskin pasaydi: Talab 31,7 foizga kamaydi

·17·Avto
Xitoyda Toyota savdolari keskin pasaydi: Talab 31,7 foizga kamaydi

Toyota kompaniyasi Xitoy avtomobil bozoridagi oʻz mavqeini yoʻqotishda davom etmoqda. 2024-yilning may oyi yakunlariga koʻra, kompaniyaning Xitoy Xalq Respublikasidagi savdolari 102,3 ming donani tashkil etdi, bu oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 31,7 foizga kamdir. Pasayish surʼati ketma-ket toʻrtinchi oy davomida kuzatilmoqda va u tobora tezlashib bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sotuvlarning kamayishiga asosiy sabab sifatida anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli avtomobillarga boʻlgan talabning pasayishi koʻrsatilmoqda. Xitoy bozori jadal surʼatlarda elektromobillar va gibridlarga oʻtmoqda, mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan koʻrsatilayotgan raqobat esa tobora kuchayib bormoqda. Aprel oyida savdolar 25,4 foizga kamaygan boʻlsa, may oyida bu koʻrsatkich yanada yomonlashgan.

Shunga qaramay, Toyota brendining elektrlashtirilgan modellari ulushi sezilarli darajada oshdi. May oyi natijalariga koʻra, gibrid va elektromobillar brendning Xitoydagi umumiy savdosining qariyb 70 foizini tashkil qildi. Ayniqsa, toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi modellar savdosi tez oʻsmoqda. Kompaniya may oyida 13,7 mingdan ortiq elektromobil sotdi, bu oʻtgan yilgiga nisbatan ikki baravar koʻpdir.

Ushbu oʻsishga Xitoy bozori uchun maxsus ishlab chiqilgan yangi bZ7 elektr sedani sotuvga chiqqani ham turtki boʻldi. Biroq, faqat Toyota emas, balki boshqa yapon brendlari ham qiyinchilikka duch kelmoqda. Masalan, Honda kompaniyasining may oyidagi savdolari 48,7 foizga kamayib, 28,3 ming donani tashkil etdi. Honda uchun bu ketma-ket 28-oylik salbiy dinamika boʻldi.

ToyotaXitoyElektromobilHondaAvtomobil Bozori
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hyundai 2027-yilgacha oʻz modellar qatorini tubdan yangilaydiHyundai 2027-yilgacha oʻz modellar qatorini tubdan yangilaydiKecha, 15:28Rossiyada Toyota Highlander analogi Esteo Exlantix ET ishlab chiqarila boshlandiRossiyada Toyota Highlander analogi Esteo Exlantix ET ishlab chiqarila boshlandiKecha, 07:56RAF qanday qilib Britaniyani sport avtomobillari markaziga aylantirdiRAF qanday qilib Britaniyani sport avtomobillari markaziga aylantirdiKecha, 06:56Renault kompaniyasining yangi maxfiy modellari bosh direktor bilan sinovdan oʻtdiRenault kompaniyasining yangi maxfiy modellari bosh direktor bilan sinovdan oʻtdiKecha, 05:52Avtomobil bozorida Toyota brendi mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqdaAvtomobil bozorida Toyota brendi mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqda05.06, 17:05Avtotransport importi bo‘yicha o‘rnatilgan yirik cheklov bekor qilindiAvtotransport importi bo‘yicha o‘rnatilgan yirik cheklov bekor qilindi05.06, 16:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Xitoyda Toyota savdolari keskin pasaydi: Talab 31,7 foizga kamaydi – Zamin.uz, 07.06.2026