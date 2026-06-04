2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi

·452·Avto
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Audio versiyasi

Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida (SPXIF-2026) АвтоВАЗ kompaniyasi oʻzining yangi Lada Azimut krossoverini namoyish etdi. Tadbir doirasida yangi modelning ishlab chiqarish rejalari va narxi borasidagi ilk tafsilotlar maʼlum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

«Автопоток» Telegram-kanalining xabar berishicha, joriy yil uchun Lada Azimut ishlab chiqarish rejasi ancha kamtarona belgilangan — jami 3 ming dona avtomobil. Ushbu mashinalarning bir qismi dilerlik markazlariga koʻrgazma nusxalari va shou-rumlar uchun yetkazib berilishi kutilmoqda.

АвтоВАЗ rahbari Maksim Sokolov yangi krossoverning narxi borasida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, yakuniy qiymat makroiqtisodiy omillar, xususan, Markaziy bankning asosiy stavkasi va yil oxiridagi rubl kursiga bogʻliq boʻladi.

Kompaniya rahbariyati Lada Azimut narxini xaridorlar uchun «maqbul, raqobatbardosh va qulay» qilishga vaʼda bermoqda, biroq aniq raqamlar rasmiy sotuvlar boshlanguniga qadar sir tutiladi.

Eslatib oʻtamiz, avvalroq 394 ot kuchiga ega gibrid dvigatelli Lada Azimut prototipi haqida maʼlumotlar tarqalgan edi. Ushbu gibrid versiya bir marta yonilgʻi quyish va quvvatlantirish orqali 1100 km masofani bosib oʻtishi aytilmoqda.

АвтоВАЗLada AzimutKrossoverAvtomobilRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindiBugun, 08:27Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradiBugun, 07:272005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?Bugun, 06:27Stellantis yangi strategiyani eʻlon qildi: Asosiy eʻtibor mahsulot sifatigaBugun, 05:24Toyota Alphard va Vellfire yangilandi: yanada qulay va arzonroq gibrid versiyalarBugun, 03:27Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandiBugun, 19:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi – Zamin.uz, 04.06.2026