Bitcoin narxi 63,700 dollargacha koʻtarilib, soʻngra keskin pasaydi
Bitcoin narxi qisqa muddatli oʻsishdan soʻng 63,700 dollar darajasidan pastga tushib ketdi. Bozor tahlilchilari ushbu tebranishlarni MicroStrategy kompaniyasining navbatdagi strategik qadamlari va kripto-aktivlar boʻyicha kutilayotgan yangi xaridlar bilan bogʻlamoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Kriptovalyuta birjalarida kuzatilgan ushbu dinamika investorlar orasida ehtiyotkorlikni oshirdi. Bitcoin narxining keskin koʻtarilishi va ortidan kelgan pasayish (dump) bozordagi likvidlik va yirik oʻyinchilarning pozitsiyalari oʻzgarayotganidan dalolat beradi.
Tahlilchilarning fikriga koʻra, Bitcoin narxining barqarorlashishi uchun 64,000 dollarlik qarshilik darajasini yengib oʻtish muhim ahamiyatga ega. Hozirda bozor ishtirokchilari AQSH iqtisodiy koʻrsatkichlari va Fed tomonidan qabul qilinadigan foiz stavkasi boʻyicha qarorlarni diqqat bilan kuzatib bormoqda.
Shuningdek, Ethereum va Solana kabi boshqa yirik kripto-aktivlar ham Bitcoin ortidan oʻzgaruvchanlikni namoyish etmoqda. Ekspertlar yaqin kunlarda bozor kutilmagan yangiliklarga sezgir boʻlishini va investitsiya kiritishda xatarlarni toʻgʻri baholash lozimligini taʼkidlamoqda.
…