«Barselona» shvetsiyalik futbolchisini Angliyaga ijaraga berishi mumkin
Yevropa futbolida yozgi transfer oynasi yaqinlashgan sari jahonning yetakchi grand jamoalari tarkibni optimallashtirish va yosh iqtidorlarga o‘yin amaliyoti taqdim etish borasida jiddiy bosh qotirishmoqda. Kataloniyaning «Barselona» klubi a’zosi, istiqbolli qanot hujumchisi Runi Bardagji joriy yozgi transfer mavsumida ijara huquqi asosida jamoani vaqtincha tark etishi kutilmoqda. Nufuzli TEAMtalk nashri tarqatgan so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, 20 yoshli shvetsiyalik vingerning xizmatlariga ayni paytda Angliya futbolining bir yo‘la oltita taniqli klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Kataloniya superklubidagi hujum chizig‘i raqobati, Bardagjini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi bo‘lgan ingliz klublari va ushbu transferning asl sabablari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:
RUNI BARDAGJI ATROFIDAGI TRANSFЕR VAZIYATI VA DA’VOGARLAR
Futbolchining maqomi va klubdagi holati
Uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchi bo‘lgan APL klublari
Transferning asosiy sababi va Omillari
Runi Bardagji
(20 yosh, Shvetsiyalik vinger)
Klubi: «Barselona»
(Ispaniya)
• «Aston Villa»
• «Brayton»
• «Brentford»
• «Everton»
• «Lids Yunayted»
• «Sanderlend»
Kataloniya klubida hujum chizig‘i kuchaytirilgani sababli yosh futbolchining asosiy tarkibda muntazam maydonga tushish imkoniyati pasaygan.
Ispaniya chempionlari safida raqobatning bu qadar keskinlashib ketganiga jamoaning yaqinda Angliyadan iqtidorli hujumchi Entoni Gordonni sotib olgani ham bosh sabablardan biri bo‘ldi. Gordonning kelishi hujum vakillari o‘rtasidagi kurashni yangi bosqichga olib chiqdi.
Eng kuchli ligada tajriba orttirish rejasi
«Barselona» rahbariyati shvetsiyalik futbolchining zahira o‘rindig‘ida qolib ketishini va o‘sishdan to‘xtashini istamayapti. Shu sababli kataloniyaliklar uni Angliya Premer-ligasi (APL) klublaridan biriga ijaraga berishni eng ma’qul variant deb hisoblashmoqda. Bu yurish Bardagjiga kuchli chempionatda muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish va o‘z mahoratini yanada rivojlantirish uchun ajoyib imkoniyat taqdim etadi. Ayni damda Britaniyaning yuqorida nomlari tilga olingan klublari yosh vinger atrofidagi voqealar rivojini diqqat bilan kuzatib, rasmiy taklif tayyorlashmoqda.
Zamin sharhi: «Barselona» rahbariyatining bu qarori juda oqilona va uzoqni ko‘zlab qilingan yurishdir. Runi Bardagji kabi ulkan salohiyatga ega bo‘lgan yosh futbolchining faqat zahirada o‘tirishi uning iqtidorini so‘ndirishi mumkin edi. Dunyoning eng shiddatli va jismoniy kurashlarga boy bo‘lgan Angliya Premer-ligasi esa futbolchi uchun haqiqiy toblanish maktabi vazifasini o‘tab beradi. Entoni Gordonning transferidan so‘ng «ko‘k-anorranglilar» hujumi yangicha qiyofa oldi, Bardagjining ingliz klublaridan birida o‘zini ko‘rsatib, yanada kuchli bo‘lib qaytadi deb umid qilamiz. Zero, katta futbolda doimiy o‘yin amaliyoti — muvaffaqiyatning bosh garovidir!
Yevropa futbolidagi eng shov-shuvli transferlar, «Barselona» va ingliz klublari o‘rtasidagi yashirin muzokaralar tafsilotlari hamda yashil maydonlardagi eng qaynoq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…