«Barselona» shvetsiyalik futbolchisini Angliyaga ijaraga berishi mumkin

·0·Sport
«Barselona» shvetsiyalik futbolchisini Angliyaga ijaraga berishi mumkin

Yevropa futbolida yozgi transfer oynasi yaqinlashgan sari jahonning yetakchi grand jamoalari tarkibni optimallashtirish va yosh iqtidorlarga o‘yin amaliyoti taqdim etish borasida jiddiy bosh qotirishmoqda. Kataloniyaning «Barselona» klubi a’zosi, istiqbolli qanot hujumchisi Runi Bardagji joriy yozgi transfer mavsumida ijara huquqi asosida jamoani vaqtincha tark etishi kutilmoqda. Nufuzli TEAMtalk nashri tarqatgan so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, 20 yoshli shvetsiyalik vingerning xizmatlariga ayni paytda Angliya futbolining bir yo‘la oltita taniqli klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda.

Kataloniya superklubidagi hujum chizig‘i raqobati, Bardagjini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi bo‘lgan ingliz klublari va ushbu transferning asl sabablari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:

RUNI BARDAGJI ATROFIDAGI TRANSFЕR VAZIYATI VA DA’VOGARLAR

Futbolchining maqomi va klubdagi holati

Uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchi bo‘lgan APL klublari

Transferning asosiy sababi va Omillari

Runi Bardagji


(20 yosh, Shvetsiyalik vinger)



Klubi: «Barselona»


(Ispaniya)

• «Aston Villa»


• «Brayton»


• «Brentford»


• «Everton»


• «Lids Yunayted»


• «Sanderlend»

Kataloniya klubida hujum chizig‘i kuchaytirilgani sababli yosh futbolchining asosiy tarkibda muntazam maydonga tushish imkoniyati pasaygan.

Ispaniya chempionlari safida raqobatning bu qadar keskinlashib ketganiga jamoaning yaqinda Angliyadan iqtidorli hujumchi Entoni Gordonni sotib olgani ham bosh sabablardan biri bo‘ldi. Gordonning kelishi hujum vakillari o‘rtasidagi kurashni yangi bosqichga olib chiqdi.

Eng kuchli ligada tajriba orttirish rejasi

«Barselona» rahbariyati shvetsiyalik futbolchining zahira o‘rindig‘ida qolib ketishini va o‘sishdan to‘xtashini istamayapti. Shu sababli kataloniyaliklar uni Angliya Premer-ligasi (APL) klublaridan biriga ijaraga berishni eng ma’qul variant deb hisoblashmoqda. Bu yurish Bardagjiga kuchli chempionatda muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish va o‘z mahoratini yanada rivojlantirish uchun ajoyib imkoniyat taqdim etadi. Ayni damda Britaniyaning yuqorida nomlari tilga olingan klublari yosh vinger atrofidagi voqealar rivojini diqqat bilan kuzatib, rasmiy taklif tayyorlashmoqda.

Zamin sharhi: «Barselona» rahbariyatining bu qarori juda oqilona va uzoqni ko‘zlab qilingan yurishdir. Runi Bardagji kabi ulkan salohiyatga ega bo‘lgan yosh futbolchining faqat zahirada o‘tirishi uning iqtidorini so‘ndirishi mumkin edi. Dunyoning eng shiddatli va jismoniy kurashlarga boy bo‘lgan Angliya Premer-ligasi esa futbolchi uchun haqiqiy toblanish maktabi vazifasini o‘tab beradi. Entoni Gordonning transferidan so‘ng «ko‘k-anorranglilar» hujumi yangicha qiyofa oldi, Bardagjining ingliz klublaridan birida o‘zini ko‘rsatib, yanada kuchli bo‘lib qaytadi deb umid qilamiz. Zero, katta futbolda doimiy o‘yin amaliyoti — muvaffaqiyatning bosh garovidir!

Yevropa futbolidagi eng shov-shuvli transferlar, «Barselona» va ingliz klublari o‘rtasidagi yashirin muzokaralar tafsilotlari hamda yashil maydonlardagi eng qaynoq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal va Nico Williams Jahon chempionati oldidan safga qaytmoqdaLamine Yamal va Nico Williams Jahon chempionati oldidan safga qaytmoqdaBugun, 06:16Joze Mourinio "Real"ga qaytishini rasman tasdiqladi...Joze Mourinio "Real"ga qaytishini rasman tasdiqladi...Bugun, 05:52Joze Mourinio "Real"ga qaytdi: Madridda yangi davr boshlandiJoze Mourinio "Real"ga qaytdi: Madridda yangi davr boshlandiBugun, 04:45Kolumbiya Iordaniyani mag‘lub etib O‘zbekiston bilan o‘yinga hozirlik ko‘rdiKolumbiya Iordaniyani mag‘lub etib O‘zbekiston bilan o‘yinga hozirlik ko‘rdiBugun, 04:39“Bavariya” klubi prezidenti Oliseni "Real"ga sotmasligini ochiq bildirdi“Bavariya” klubi prezidenti Oliseni "Real"ga sotmasligini ochiq bildirdiBugun, 04:18Yamal yetarlicha baholanmayotgan eng kuchli futbolchilar nomini ma’lum qildiYamal yetarlicha baholanmayotgan eng kuchli futbolchilar nomini ma’lum qildiBugun, 04:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)