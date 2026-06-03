Aktrisa Zarina Yo‘ldosheva tug‘ilgan kunida betakror ko‘rinishi bilan e’tibor markazida bo‘ldi!

·711·Madaniyat
Aktrisa Zarina Yo‘ldosheva tug‘ilgan kunida betakror ko‘rinishi bilan e’tibor markazida bo‘ldi!

Aktrisa Zarina Yo‘ldosheva 2 iyun kuni 26 yoshni qarshiladi. San’atkor tug‘ilgan kunini yaqinlari va do‘stlari davrasida nishonlab, bayramdan lavhalarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ulashdi.

Ma’lum bo‘lishicha, Zarina Yo‘ldosheva tug‘ilgan kunini aktrisa Durdona Qurbonova bilan bir kunda nishonlagan. Bayram tadbiri iliq muhitda o‘tib, mehmonlar san’atkorlarga samimiy tilaklar bildirgan.

Aktrisa bayram oqshomida nafis va go‘zal obrazda ko‘rinish berib, tadbirning haqiqiy malikasiga aylandi. Suratlarda uning ismiga atab tayyorlangan gullar va sovg‘alar ham aks etgan.

Muxlislar va hamkasblari izohlarda Zarina Yo‘ldoshevani tavallud ayyomi bilan tabriklab, unga baxt, sog‘lik va yangi ijodiy muvaffaqiyatlar tilashmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildiBugun, 13:51Shri Devining katta qizi premyerada qo‘rqinchli vaziyatga tushdi!Bugun, 11:37Sevinch va Kamrondan yangi duet: “Gul” tez kunda!Bugun, 11:12Ulug‘bek Rahmatullayevdan kutilmagan javob: baxt nimada? (video)Bugun, 10:59Xonanda Jasminning qiyofadoshi topildiBugun, 10:23Hande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdiBugun, 10:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)