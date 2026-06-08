Galaxy Digital: CLARITY Act qonunining qabul qilinish ehtimoli 60 foizga tushdi

·0·Iqtisodiyot
Galaxy Digital: CLARITY Act qonunining qabul qilinish ehtimoli 60 foizga tushdi

Galaxy Digital kriptovalyuta kompaniyasi joriy yil yakuniga qadar AQSH Senati tomonidan kripto bozorini tartibga soluvchi qonun loyihasining qabul qilinish ehtimoli boʻyicha prognozini pasaytirdi. Kompaniya tadqiqot boʻlimi rahbari Alex Thornʻning taʼkidlashicha, qonun chiqaruvchilar uchun vaqt tobora kamayib bormoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

May oyi oxirida Galaxy Digital CLARITY Act qonunining qabul qilinish ehtimolini 75 foizgacha koʻtargan edi. Biroq, soʻnggi hisobotda bu koʻrsatkich 60 foizga tushirildi. Thornʻning soʻzlariga koʻra, qonun loyihasi iyul oyi oxirida boshlanadigan bir oylik taʼtilga qadar Senatdan oʻtishi shart, aks holda saylovoldi kampaniyalari sababli jarayon toʻxtab qolishi mumkin.

Hozirda qonun loyihasi Senatda kamida 60 ta ovoz toʻplashi kerak. Jarayonning murakkabligi shundaki, hujjat hali yalpi majlisda muhokama qilinishi, tuzatishlar kiritilishi va Vakillar palatasi bilan muvofiqlashtirilishi lozim. Alex Thorn iyul oyida ushbu masalaga vaqt ajratilmasa, protsessual bosqichlarni yakunlashga ulgurib boʻlmasligini bildirdi.

Prognozning pasayishiga yana bir sabab — muzokaralarda sezilarli siljish yoʻqligi hamda etika va noqonuniy moliya bilan bogʻliq qoidalarning hali ham bahsli boʻlib qolayotganidir. Shuningdek, JPMorgan tahlilchilari ham ushbu qonunning bu yil oʻtish ehtimolini 50 foizdan past deb baholamoqda.

Shunga qaramay, raqamli aktivlar boʻyicha quyi qoʻmita raisi, senator Cynthia Lummis qonun loyihasini faol qoʻllab-quvvatlashda davom etmoqda. U iyun oyi davomida X ijtimoiy tarmogʻida ushbu qonunni qabul qilishga chaqiruvchi 15 dan ortiq post qoldirdi.

Galaxy DigitalBitcoinKriptovalyutaAQSH SenatiCLARITY Act
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi 63,700 dollargacha koʻtarilib, soʻngra keskin pasaydiBitcoin narxi 63,700 dollargacha koʻtarilib, soʻngra keskin pasaydiBugun, 07:179 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda9 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:36Qaysi qoidabuzarlik uchun 20,6 million so‘m jarima belgilangan?Qaysi qoidabuzarlik uchun 20,6 million so‘m jarima belgilangan?Bugun, 05:31Securitize kompaniyasi NYSE birjasiga chiqish uchun SEC ruxsatini oldiSecuritize kompaniyasi NYSE birjasiga chiqish uchun SEC ruxsatini oldiBugun, 05:14Justin Sun boshqaruvidagi HTX birjasi Trump oilasining USD1 tokenini oʻchirdiJustin Sun boshqaruvidagi HTX birjasi Trump oilasining USD1 tokenini oʻchirdiBugun, 04:13Nasdaq pasayishda davom etsa Bitcoin taqdiri nima boʻladi?Nasdaq pasayishda davom etsa Bitcoin taqdiri nima boʻladi?Bugun, 21:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi