Yangi Toyota Prius: Tejamkorlik va haydash zavqi oʻrtasidagi muvozanat qayerda?
Gibrid avtomobillar olamining kashshofi hisoblangan Toyota Prius oʻzining beshinchi avlodi bilan bozorda katta shov-shuv koʻtardi. Avvalgi zerikarli dizayndan butunlay voz kechgan holda, sportcha qiyofa kasb etgan ushbu model nafaqat tashqi koʻrinishi, balki texnik imkoniyatlari bilan ham hayratda qoldirmoqda. Biroq, uzoq muddatli test sinovlari shuni koʻrsatmoqdaki, avtomobilning asosiy vazifasi boʻlgan maksimal samaradorlik uning boshqa jihatlariga soya solishi mumkin. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar nashri tahririyati yangi Toyota Prius modelini 6000 mil (taxminan 9600 kilometr) masofada sinovdan oʻtkazib, uning kundalik foydalanishdagi oʻziga xosliklarini tahlil qildi. Sinov jarayonida maʼlum boʻlishicha, avtomobil oʻzining asosiy maqsadi — yoqilgʻi tejamkorligini taʼminlashda tengsizdir. Ammo aynan shu xususiyat haydash zavqini qidiruvchi haydovchilar uchun kutilmagan kamchilik boʻlib tuyulishi mumkin.
Ekspertlarning fikricha, yangi Prius dizayni oʻzgargan boʻlsa-da, uning xarakteri hamon oʻta vazminligicha qolmoqda. Masalan, BMW Z4 kabi dinamik avtomobillardan soʻng Toyota gibridini boshqarish birmuncha zerikarli tuyulishi bor gap. Bu holat ayniqsa uzoq masofali safarlarda yaqqol seziladi, bu yerda avtomobilning har bir harakati yoqilgʻi sarfini kamaytirishga qaratilgan algoritmlar bilan cheklangan.
Samaradorlik va dinamika toʻqnashuviToyota Prius modelining beshinchi avlodi oʻzidan oldingi Mk3 kabi afsonaviy modellarga qaraganda ancha ilgʻor texnologiyalarga ega. Shunga qaramay, yapon muhandislari avtomobilni loyihalashda asosiy eʼtiborni aerodinamika va gibrid tizimning uygʻunligiga qaratishgan. Bu esa avtomobilning yoʻlda oʻzini tutishi va rul boshqaruvidagi his-tuygʻularning biroz "sunʼiy" boʻlishiga olib kelgan.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Toyota Prius modellari, ayniqsa ularning gibrid variantlari katta qiziqish uygʻotib keladi. Mamlakatimizda yoqilgʻi narxi va ekologik toza transportga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, ushbu modelning yangi avlodi oʻzining tejamkorligi bilan koʻplab xaridorlarni jalb qilishi shubhasiz. Biroq, potentsial egalari shuni tushunishlari kerakki, bu avtomobil poygalar uchun emas, balki xotirjam va iqtisodiy tejamkor harakatlanish uchun yaratilgan.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, yangi Toyota Prius — bu muhandislik mukammalligi va qatʼiy tejamkorlikning mahsulidir. U oʻz vazifasini 100 foizga bajaradi, lekin haydovchiga hissiyotlar ulashish borasida biroz oqsashi mumkin. Agar siz uchun eng muhimi har bir litr yoqilgʻini tejash boʻlsa, bu modeldan yaxshisini topish qiyin. Ammo avtomobildan haydash zavqini kutayotgan boʻlsangiz, Prius sizni biroz oʻylantirib qoʻyishi mumkin.
…