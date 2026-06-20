Yangi Toyota Prius: Tejamkorlik va haydash zavqi oʻrtasidagi muvozanat qayerda?

·11·Avto
Yangi Toyota Prius: Tejamkorlik va haydash zavqi oʻrtasidagi muvozanat qayerda?

Gibrid avtomobillar olamining kashshofi hisoblangan Toyota Prius oʻzining beshinchi avlodi bilan bozorda katta shov-shuv koʻtardi. Avvalgi zerikarli dizayndan butunlay voz kechgan holda, sportcha qiyofa kasb etgan ushbu model nafaqat tashqi koʻrinishi, balki texnik imkoniyatlari bilan ham hayratda qoldirmoqda. Biroq, uzoq muddatli test sinovlari shuni koʻrsatmoqdaki, avtomobilning asosiy vazifasi boʻlgan maksimal samaradorlik uning boshqa jihatlariga soya solishi mumkin. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashri tahririyati yangi Toyota Prius modelini 6000 mil (taxminan 9600 kilometr) masofada sinovdan oʻtkazib, uning kundalik foydalanishdagi oʻziga xosliklarini tahlil qildi. Sinov jarayonida maʼlum boʻlishicha, avtomobil oʻzining asosiy maqsadi — yoqilgʻi tejamkorligini taʼminlashda tengsizdir. Ammo aynan shu xususiyat haydash zavqini qidiruvchi haydovchilar uchun kutilmagan kamchilik boʻlib tuyulishi mumkin.

Ekspertlarning fikricha, yangi Prius dizayni oʻzgargan boʻlsa-da, uning xarakteri hamon oʻta vazminligicha qolmoqda. Masalan, BMW Z4 kabi dinamik avtomobillardan soʻng Toyota gibridini boshqarish birmuncha zerikarli tuyulishi bor gap. Bu holat ayniqsa uzoq masofali safarlarda yaqqol seziladi, bu yerda avtomobilning har bir harakati yoqilgʻi sarfini kamaytirishga qaratilgan algoritmlar bilan cheklangan.

Samaradorlik va dinamika toʻqnashuvi

Toyota Prius modelining beshinchi avlodi oʻzidan oldingi Mk3 kabi afsonaviy modellarga qaraganda ancha ilgʻor texnologiyalarga ega. Shunga qaramay, yapon muhandislari avtomobilni loyihalashda asosiy eʼtiborni aerodinamika va gibrid tizimning uygʻunligiga qaratishgan. Bu esa avtomobilning yoʻlda oʻzini tutishi va rul boshqaruvidagi his-tuygʻularning biroz "sunʼiy" boʻlishiga olib kelgan.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Toyota Prius modellari, ayniqsa ularning gibrid variantlari katta qiziqish uygʻotib keladi. Mamlakatimizda yoqilgʻi narxi va ekologik toza transportga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, ushbu modelning yangi avlodi oʻzining tejamkorligi bilan koʻplab xaridorlarni jalb qilishi shubhasiz. Biroq, potentsial egalari shuni tushunishlari kerakki, bu avtomobil poygalar uchun emas, balki xotirjam va iqtisodiy tejamkor harakatlanish uchun yaratilgan.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, yangi Toyota Prius — bu muhandislik mukammalligi va qatʼiy tejamkorlikning mahsulidir. U oʻz vazifasini 100 foizga bajaradi, lekin haydovchiga hissiyotlar ulashish borasida biroz oqsashi mumkin. Agar siz uchun eng muhimi har bir litr yoqilgʻini tejash boʻlsa, bu modeldan yaxshisini topish qiyin. Ammo avtomobildan haydash zavqini kutayotgan boʻlsangiz, Prius sizni biroz oʻylantirib qoʻyishi mumkin.

ToyotaPriusGibridAvtomobilSharh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdiBYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdiBugun, 00:51Klassik goʻzallik timsoli: Nima uchun Jaguar Mark 2 hanuzgacha orzulardagi avtomobil?Klassik goʻzallik timsoli: Nima uchun Jaguar Mark 2 hanuzgacha orzulardagi avtomobil?Kecha, 19:26Alpine kompaniyasi afsonaviy A110 modelining elektr versiyasini taqdim etadiAlpine kompaniyasi afsonaviy A110 modelining elektr versiyasini taqdim etadiKecha, 16:58Gormuz boʻgʻozi ochilishi fonida neft narxi arzonlashmoqda: Avtomobilchilar nimalarni kutish kerak?Gormuz boʻgʻozi ochilishi fonida neft narxi arzonlashmoqda: Avtomobilchilar nimalarni kutish kerak?Kecha, 16:27Yevropa Ittifoqi Xitoyning gibrid avtomobillariga ham boj joriy etishi mumkinYevropa Ittifoqi Xitoyning gibrid avtomobillariga ham boj joriy etishi mumkinKecha, 16:23Mercedes-Benz yangi avlod VLE modelini taqdim etdi: Elektr MPV segmentida inqilobMercedes-Benz yangi avlod VLE modelini taqdim etdi: Elektr MPV segmentida inqilobKecha, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi