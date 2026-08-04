BMW yangi avlod X5 avtomobilining chiqindilarini 40 foizga kamaytirdi

·17·Avto
BMW yangi avlod X5 avtomobilining chiqindilarini 40 foizga kamaytirdi
Qisqacha

BMW yangi X5 modelini yaratish jarayonida CO2 ekvivalenti chiqindilarini 40 foizga kamaytirdi. Bu ko'rsatkich Germaniya Texnik nazorat assotsiatsiyasi tomonidan rasman tasdiqlangan, avtomobilning umumiy uglerod izi esa rasmiy taqdimotdan so'ng e'lon qilinadi. Krossover korpusida ishlatiladigan po'latning yarmiga yaqini elektr yoy pechlarida qayta ishlanadi, eshiklar alyuminiyining 35 foizi esa ikkilamchi manbalardan olinadi.

Zamonaviy avtomobilsozlik sanoatida ekologik tozalik tushunchasi faqatgina harakatlanish vaqtida ajralib chiqadigan gazlarni kamaytirish yoki qayta ishlangan plastmassadan o‘rindiq qoplamalarini tayyorlash bilangina cheklanib qolmaydi. Ushbu jarayon mashinani ishlab chiqarishdan tortib, uni utilizatsiya qilishgacha bo‘lgan butun boshli hayotiy siklni o‘z ichiga oladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, nemis avtogiganti BMW o‘zining mashhur BMW X5 krossoveri misolida ishlab chiqarish jarayonini tubdan dekarbonizatsiya qilish orqali uglerod izini sezilarli darajada qisqartirishga erishdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobilning to‘liq hayotiy siklidagi CO2 taʼsirini baholash o‘nlab yillar davomida muhandislar va tadqiqotchilar uchun murakkab vazifa bo‘lib kelgan. Bugungi kunga kelib, maxsus maʼlumotlar bazalari yangi avtomobilning atrof-muhitga taʼsirini raqamlarda aniq ko‘rsatish imkonini bermoqda. BMW kompaniyasi yangi X5 modelini yaratish jarayonida CO2 ekvivalenti chiqindilarini naq 40 foizga kamaytirishga muvaffaq bo‘ldi. Ushbu ko‘rsatkich Germaniya Texnik nazorat assotsiatsiyasi tomonidan rasman tasdiqlangan bo‘lib, mashinaning umumiy uglerod izi uning rasmiy taqdimotidan so‘ng eʼlon qilinadi.

Qayta tiklanadigan energiya va ikkilamchi xomashyo

Ishlab chiqarish jarayonida atrof-muhitga yuklamani kamaytirish maqsadida BMW muhandislari ilg‘or texnologiyalarni qo‘llashdi. Xususan, krossover korpusini tayyorlashda ishlatiladigan po‘latning yarmiga yaqini elektr yoy pechlarida qayta ishlanadi. Ushbu po‘lat yuqori ulushdagi ikkilamchi materiallarni o‘z ichiga olib, to‘liq qayta tiklanadigan energiya manbalari yordamida ishlab chiqariladi.

Shuningdek, avtomobil tuzilishi va uning interyerida ikkilamchi materiallardan keng foydalanilgan. G‘ildirak disklari, osma qismlari, orqa o‘q tirgaklari va tormoz supputlari kabi og‘ir va masʼuliyatli qismlar elektroliz hamda ishlab chiqarish jarayonida faqat qayta tiklanadigan energiyadan foydalangan holda tayyorlanadi. Eshiklarni yasashda ishlatiladigan alyuminiyning o‘ttiz besh foizi tashqi manbalardan yoki shtamplash tsexidagi chiqindilarni qayta aylanishga kiritish orqali olingan.

Innovatsion batareyalar va salon qoplamasi

  • Kabina shiftini qoplash uchun ishlatiladigan ip 100 foiz qayta ishlangan polietilen tereftalatdan (PET) tayyorlangan.
  • iX5 60 xDrive modeli umumiy massasining uchdan bir qismi (940 kg) ikkilamchi xomashyodan tashkil topgan.
  • BMW kompaniyasining oltinchi avlod batareyalari kobalt, litiy va nikel tarkibida yuqori miqdordagi qayta ishlangan materiallarni o‘z ichiga oladi.
  • Anod va katod materiallarini hamda akkumulyator elementlarini ishlab chiqarishda to‘liq qayta tiklanadigan energiya ishlatiladi.
Batareyalarni qayta ishlash texnologiyalari ham yillar davomida sezilarli darajada rivojlandi. Agar avvalari faqat po‘lat korpuslar kabi asosiy qismlargina qayta ishlatilgan bo‘lsa, bugungi kunga kelib faol kimyoviy moddalar ham to‘liq tiklanib, qayta foydalanishga topshirilmoqda. Bu esa BMW X5 krossoverining nafaqat yo‘lda, balki zavod konveyeridan chiqqunga qadar ham ekologik jihatdan eng toza avtomobillardan biri bo‘lishini taʼminlaydi.

BMWX5ElektromobilEkologiyaAvtomobilsozlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Chiroyli» avtomobil raqamini saqlash endi qancha turadi?«Chiroyli» avtomobil raqamini saqlash endi qancha turadi?Bugun, 17:07Triumph TR7: Britaniya avtosanoatining unutib yuborilgan sportkariTriumph TR7: Britaniya avtosanoatining unutib yuborilgan sportkariBugun, 16:27O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi avtomobillar ishlab chiqarilmoqda?O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi avtomobillar ishlab chiqarilmoqda?Bugun, 16:18Smart kompaniyasi afsonaviy Fortwo modelining davomchisini namoyish etdiSmart kompaniyasi afsonaviy Fortwo modelining davomchisini namoyish etdiBugun, 15:21AvtoVAZ yangi dvigatellarining kafolatlangan resursi eʼlon qilindiAvtoVAZ yangi dvigatellarining kafolatlangan resursi eʼlon qilindiBugun, 11:51Afsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytmoqdaAfsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytmoqdaBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi