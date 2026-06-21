Ariel Atom 4RR va BMW M2 CS: Poyga trassasidagi murosasiz qarama-qarshilik
Avtomobil olamida haqiqiy hayajon va tezlik ishqibozlari uchun yangi bahs mavzusi paydo boʻldi. 525 ot kuchiga ega boʻlgan yangi Ariel Atom 4RR oʻzining ekstremal koʻrsatkichlari bilan Germaniya avtosanoatining durdonasi hisoblangan BMW M2 CS modeliga qarshi maydonga tushdi. Ushbu ikki avtomobil butunlay boshqa-boshqa falsafaga ega boʻlsa-da, ularni bitta maqsad — trassada maksimal zavq berish birlashtiradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ariel Atom 4RR modeli oʻzining ochiq konstruksiyasi va minimalistik dizayni bilan ajralib turadi. Bu shunchaki avtomobil emas, balki gʻildiraklar ustidagi raketa kabi taassurot qoldiradi. IXBT nashri maʼlumotlariga koʻra, ushbu model beshinchi va oltinchi uzatmalarda soatiga 160 kilometrdan yuqori tezlikda harakatlanayotganda haydovchiga xuddi kuchli boʻron paytida parashyutdan sakrayotgandek tuygʻuni taqdim etadi. Bu darajadagi aerodinamik bosim va ochiq havo oqimi har qanday professional poygachini ham hayratga solishi aniq.
Texnik imkoniyatlar va vazn nisbatiAriel Atom 4RR ning asosiy ustunligi uning vaznida. Juda yengil quvurli ramadan iborat korpus va kuchli dvigatel uygʻunligi unga aqlbovar qilmas tezlanish imkonini beradi. 525 ot kuchi bunday kichik vazn uchun haddan tashqari koʻpdek koʻrinsa-da, muhandislar boshqaruv va barqarorlik oʻrtasidagi oltin muvozanatni topishga muvaffaq boʻlishgan. Bu avtomobilni boshqarish uchun haydovchidan nafaqat mahorat, balki katta jasorat ham talab etiladi.
Ikkinchi tomonda esa BMW M2 CS — kundalik hayotda ham, poyga yoʻlagida ham oʻzini birdek qulay his qiladigan universal sportkar. Garchi u Ariel Atom kabi yengil boʻlmasa-da, BMW muhandislarining mukammal sozlangan shassisi va elektron yordamchilari uni trassada juda xavfli raqibga aylantiradi. BMW M2 CS haydovchiga koʻproq qulaylik va xavfsizlik hissini beradi, biroq sof adrenalin borasida Ariel bilan raqobatlashishi qiyin.
Trassadagi haqiqiy sinovUshbu ikki mashinani solishtirishda faqatgina raqamlarga tayanib boʻlmaydi. Ariel Atom 4RR trassaning burilishlarida oʻzini xuddi karting kabi tutadi, uning reaksiyasi lahzali va oʻta aniq. BMW M2 CS esa burilishlarda biroz ogʻirroq tuyulishi mumkin, biroq uning quvvati va tormoz tizimi har qanday xatoni kechirishga tayyor. Oʻzbekistonlik avtomobil ixlosmandlari uchun bunday ekstremal modellar asosan kolleksion eksponat sifatida qiziq boʻlishi mumkin, chunki bizning yoʻllarda Ariel Atom kabi ochiq konstruksiyali mashinalardan foydalanish deyarli imkonsiz.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, agar sizning maqsadingiz poyga yoʻlagida oʻzingizni chegarada his qilish boʻlsa, Ariel Atom 4RR ga teng keladigani yoʻq. Ammo sizga ham tezlik, ham maʼlum darajadagi komfort kerak boʻlsa, BMW M2 CS hamon eng yaxshi tanlov boʻlib qolaveradi. Har ikki avtomobil ham oʻz yoʻnalishida muhandislik choʻqqisi hisoblanadi va zamonaviy avtosanoatning turli qirralarini namoyon etadi.
…