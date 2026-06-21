Ariel Atom 4RR va BMW M2 CS: Poyga trassasidagi murosasiz qarama-qarshilik

·29·Avto
Ariel Atom 4RR va BMW M2 CS: Poyga trassasidagi murosasiz qarama-qarshilik

Avtomobil olamida haqiqiy hayajon va tezlik ishqibozlari uchun yangi bahs mavzusi paydo boʻldi. 525 ot kuchiga ega boʻlgan yangi Ariel Atom 4RR oʻzining ekstremal koʻrsatkichlari bilan Germaniya avtosanoatining durdonasi hisoblangan BMW M2 CS modeliga qarshi maydonga tushdi. Ushbu ikki avtomobil butunlay boshqa-boshqa falsafaga ega boʻlsa-da, ularni bitta maqsad — trassada maksimal zavq berish birlashtiradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ariel Atom 4RR modeli oʻzining ochiq konstruksiyasi va minimalistik dizayni bilan ajralib turadi. Bu shunchaki avtomobil emas, balki gʻildiraklar ustidagi raketa kabi taassurot qoldiradi. IXBT nashri maʼlumotlariga koʻra, ushbu model beshinchi va oltinchi uzatmalarda soatiga 160 kilometrdan yuqori tezlikda harakatlanayotganda haydovchiga xuddi kuchli boʻron paytida parashyutdan sakrayotgandek tuygʻuni taqdim etadi. Bu darajadagi aerodinamik bosim va ochiq havo oqimi har qanday professional poygachini ham hayratga solishi aniq.

Texnik imkoniyatlar va vazn nisbati

Ariel Atom 4RR ning asosiy ustunligi uning vaznida. Juda yengil quvurli ramadan iborat korpus va kuchli dvigatel uygʻunligi unga aqlbovar qilmas tezlanish imkonini beradi. 525 ot kuchi bunday kichik vazn uchun haddan tashqari koʻpdek koʻrinsa-da, muhandislar boshqaruv va barqarorlik oʻrtasidagi oltin muvozanatni topishga muvaffaq boʻlishgan. Bu avtomobilni boshqarish uchun haydovchidan nafaqat mahorat, balki katta jasorat ham talab etiladi.

Ikkinchi tomonda esa BMW M2 CS — kundalik hayotda ham, poyga yoʻlagida ham oʻzini birdek qulay his qiladigan universal sportkar. Garchi u Ariel Atom kabi yengil boʻlmasa-da, BMW muhandislarining mukammal sozlangan shassisi va elektron yordamchilari uni trassada juda xavfli raqibga aylantiradi. BMW M2 CS haydovchiga koʻproq qulaylik va xavfsizlik hissini beradi, biroq sof adrenalin borasida Ariel bilan raqobatlashishi qiyin.

Trassadagi haqiqiy sinov

Ushbu ikki mashinani solishtirishda faqatgina raqamlarga tayanib boʻlmaydi. Ariel Atom 4RR trassaning burilishlarida oʻzini xuddi karting kabi tutadi, uning reaksiyasi lahzali va oʻta aniq. BMW M2 CS esa burilishlarda biroz ogʻirroq tuyulishi mumkin, biroq uning quvvati va tormoz tizimi har qanday xatoni kechirishga tayyor. Oʻzbekistonlik avtomobil ixlosmandlari uchun bunday ekstremal modellar asosan kolleksion eksponat sifatida qiziq boʻlishi mumkin, chunki bizning yoʻllarda Ariel Atom kabi ochiq konstruksiyali mashinalardan foydalanish deyarli imkonsiz.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, agar sizning maqsadingiz poyga yoʻlagida oʻzingizni chegarada his qilish boʻlsa, Ariel Atom 4RR ga teng keladigani yoʻq. Ammo sizga ham tezlik, ham maʼlum darajadagi komfort kerak boʻlsa, BMW M2 CS hamon eng yaxshi tanlov boʻlib qolaveradi. Har ikki avtomobil ham oʻz yoʻnalishida muhandislik choʻqqisi hisoblanadi va zamonaviy avtosanoatning turli qirralarini namoyon etadi.

Ariel AtomBMW M2 CSSportkarPoygaAvto-test
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hamyonbop va ishonchli oilaviy krossover: Ikkinchi qoʻl Ford Kuga sotib olish boʻyicha tavsiyalarHamyonbop va ishonchli oilaviy krossover: Ikkinchi qoʻl Ford Kuga sotib olish boʻyicha tavsiyalarBugun, 11:2330 yillik mashinasini utilizatsiyagam topshirmaganlar har yili katta jarima to‘laydi30 yillik mashinasini utilizatsiyagam topshirmaganlar har yili katta jarima to‘laydiKecha, 21:34Mazda fizik tugmalardan voz kechishini xavfsizlik bilan izohladiMazda fizik tugmalardan voz kechishini xavfsizlik bilan izohladiKecha, 13:50Pikes Peak 2024: Dunyoning eng xavfli va nufuzli togʻ poygasi start olmoqdaPikes Peak 2024: Dunyoning eng xavfli va nufuzli togʻ poygasi start olmoqdaKecha, 11:26Yangi Toyota Prius: Tejamkorlik va haydash zavqi oʻrtasidagi muvozanat qayerda?Yangi Toyota Prius: Tejamkorlik va haydash zavqi oʻrtasidagi muvozanat qayerda?Kecha, 10:27BYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdiBYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdiKecha, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi