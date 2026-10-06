Ustalar siri: Avtomat uzatmalar qutisi uzoq xizmat qilishi uchun nimalarni bilish shart?

·7·Avto
Ustalar siri: Avtomat uzatmalar qutisi uzoq xizmat qilishi uchun nimalarni bilish shart?

Zamonaviy avtobozorda avtomat uzatmalar qutisiga (AKPP, variator yoki robot) ega avtomobillar qulayligi tufayli haydovchilarning asosiy tanloviga aylanib ulgurdi. Biroq ushbu murakkab va qimmatbaho agregatga noto‘g‘ri munosabatda bo‘lish ko‘pincha egasini kutilmagan yirik moliyaviy ta’mirlash xarajatlariga duchor qiladi.

Avtomutaxassislar har bir haydovchi kundalik harakat davomida amal qilishi shart bo‘lgan va uzatmalar qutisining umrini bir necha yilga uzaytiradigan to‘rtta asosiy texnik qoidani qayd etdi.

1. Svetoforda «D»dan «N»ga o‘tkazish shart emas

Ko‘pchilik haydovchilar orasida svetoforning qizil chirog‘ida to‘xtaganda uzatma richagini neytral («N») holatiga o‘tkazish korobkani «dam oldiradi» degan yanglish fikr mavjud:

  • Nima qilish kerak: Qisqa muddatli (1–2 daqiqalik) to‘xtashlarda selektorni «Drive» (D) rejimida qoldirib, shunchaki oyoq tormozini bosib turish kifoya qiladi;

  • Nega bu muhim: Har safar behuda «D»dan «N»ga va yana «D»ga o‘tkazish gidroblok va friksion disklarning ortiqcha ishlashiga, vaqt o‘tishi bilan tizimda zarbalar (pinki) paydo bo‘lishiga olib keladi. Selektorni faqat uzoq vaqtli (masalan, temiryo‘l kesishmasidagi yoki ulkan tirbandlikdagi) to‘xtashlardagina neytralga olish tavsiya etiladi.

2. Parkovka qilish algoritmi: «P» rejimiga shoshilmang

Avtomobilni to‘xtatish joyiga qo‘yishda ko‘pchilik e’tiborsizlik bilan darhol «P» (Parking) rejimiga o‘tadi. Ayniqsa qiyalikda bu odat korobka fiksatoriga ulkan og‘irlik tushiradi:

  • To‘g‘ri ketma-ketlik: Mashinani to‘liq to‘xtating — tormoz pedalini bosib turing — qo‘l tormozini («ruchnik») torting — keyingina selektorni «P» rejimiga o‘tkazing;

  • Xavfsizlik kafolati: Bunday ketma-ketlik avtomobilning butun og‘irligini korobka ichidagi kichik temir fiksatorga emas, aynan tormoz kolodkalariga yuklaydi va agregatni sindirish xavfidan asraydi.

3. Harakat vaqtida «N» rejimidan mutlaqo foydalanmang

Mexanik korobkadagi «nakatom» (neytralda yumalab ketish) odatini avtomat korobkada takrorlash — korobka uchun chinakam fojiadir:

  • Moy ochligi xavfi: Trassada yoki qiyalikdan tushayotganda yuqori tezlikda «N»ga o‘tkazilganda, dvigatel aylanishi pasayadi, moy nasosi bosimi keskin tushib ketadi;

  • Natija: Bu paytda harakatlanishda davom etayotgan ichki val va tishli g‘ildiraklar yetarlicha moylanmay, qizib ketadi va resursi bir necha barobar tez tugaydi. Harakat paytida selektor doimo faqat «D» holatida bo‘lishi shart.

4. To‘liq to‘xtamasdan revers («R»)ga olishni unuting

Oldinga harakatlanib kelayotgan mashina hali butunlay qotib to‘xtamasdan turib, shoshma-shosharlik bilan «R» (orqaga harakat) rejimiga ulash transmissiya uchun eng og‘ir zarba hisoblanadi:

  • Mexanizmning keskin qarshiligi: Mashina inersiya bilan oldinga siljiyotgan paytda reversni yoqish tizim ichidagi sayyoraviy mexanizmlarning keskin qisilishiga va friksionlarning yemirilishiga sabab bo‘ladi;

  • Oltin qoida: Yo‘nalishni o‘zgartirishdan avval mashina g‘ildiraklarining 100 foiz to‘xtaganiga to‘liq ishonch hosil qiling.

Ushbu oddiy texnik tartiblarga kundalik hayotda odatlanish transmissiya moyini o‘z vaqtida yangilab borish bilan birgalikda avtomat uzatmalar qutisining 200–300 ming kilometrdan ortiq benuqson xizmat qilishini kafolatlaydi.

AKPPavtomobil texnik xizmatitransmissiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada yangi Sollers SF5 sotuvi boshlandi: endi avtomat uzatmalar qutisi bilanRossiyada yangi Sollers SF5 sotuvi boshlandi: endi avtomat uzatmalar qutisi bilan16 iyun 16:55Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisiLada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi11 iyul 01:22Lada Iskra oilasi kengaymoqda: Universal modelning yangi va arzonroq versiyasi taqdim etildiLada Iskra oilasi kengaymoqda: Universal modelning yangi va arzonroq versiyasi taqdim etildi26 iyun 01:53Porsche Taycan yangilandi: Endi elektromobilga virtual uzatmalar qutisi oʻrnatiladiPorsche Taycan yangilandi: Endi elektromobilga virtual uzatmalar qutisi oʻrnatiladi17 iyun 19:28Porsche Taycan yangilandi: Endi elektromobil oʻzini xuddi benzinli sportkardek tutadiPorsche Taycan yangilandi: Endi elektromobil oʻzini xuddi benzinli sportkardek tutadi24 iyun 20:22McLaren mexanik uzatmalar qutisini qaytarmoqdaMcLaren mexanik uzatmalar qutisini qaytarmoqda14 avgust 21:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi