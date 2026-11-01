Haydovchilarga xushxabar: Chorraha va burilishlarda chiziqni bosganlik uchun jarima yozilmaydi

·50·Avto
Haydovchilarga xushxabar: Chorraha va burilishlarda chiziqni bosganlik uchun jarima yozilmaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 1 noyabrdan boshlab O‘zbekistonda chorrahalar va ortga burilish joylariga yaqin hududlarda uzluksiz yo‘l chiziqlarini kesib o‘tganlik uchun jarima qo‘llanilmaydi.
  • Ushbu yengillik chorrahalardan oldingi 50 metrlik va ortga burilish joylaridan oldingi 20 metrlik masofalarga nisbatan tatbiq etiladi.
  • Belgilangan masofalardan tashqarida uzluksiz chiziqlarni kesib o‘tish uchun amaldagi jarima sanksiyalari o‘z kuchida qoladi.

O‘zbekiston yo‘llarida avtomobil haydovchilari uchun tirbandliklarni kamaytirish va harakatlanishni yengillashtirishga qaratilgan muhim o‘zgarish kuchga kirdi. 1 noyabrdan e’tiboran yo‘l harakati xavfsizligi tizimida ayrim yo‘l uchastkalarida yakka va qo‘shaloq to‘liq (uzluksiz) chiziqlarni kesib o‘tganlik uchun jarima qo‘llanilmaydigan bo‘ldi.

Mazkur tartib haydovchilarga chorrahaga kirishda va ortga qayrilib olish joylarida noqulay vaziyatlardan qochish hamda beixtiyor qator almashtirganda asossiz jarimaga tortilmaslik imkonini beradi.

Qaysi masofalarda jarima solinmaydi?

Yangi yengillik aniq cheklangan ikki toifadagi yo‘l uchastkalariga taalluqlidir:

  • Chorrahalardan oldin — 50 metrgacha: Chorrahaga kirib kelish qismidagi 50 metrlik masofa oralig‘ida yakka yoki qo‘shaloq uzluksiz (1.1 va 1.3) yo‘l chiziqlarini kesib o‘tish yoki qatorni almashtirish uchun jarima yozilmaydi;

  • Ortga burilish (razvorot) joylarida — 20 metrgacha: Maxsus ajratilgan to‘liq burilish joylaridan oldingi 20 metrlik masofada chiziqni bosib o‘tish qoidabuzarlik sifatida qayd etilmaydi.

Boshqa yo‘l uchastkalarida jarima amalda qoladi

Yo‘l harakati qatnashchilari ushbu yangi qoida faqat yuqorida ko‘rsatilgan aniq masofalarga tegishli ekanini unutmasliklari zarur:

  1. Belgilangan masofadan tashqarida: Yo‘llarning boshqa barcha ochiq uchastkalarida uzluksiz chiziqlarni kesib o‘tish, qarama-qarshi yo‘nalishga chiqish yoki noto‘g‘ri qator almashtirish uchun amaldagi jarima sanksiyalari to‘liq saqlanib qoladi;

  2. Xavfsizlik talabi: Jarima qo‘llanilmasligi haydovchilarga avariya holatini yuzaga keltirish huquqini bermaydi — qatorni o‘zgartirish faqat harakat ishtirokchilariga xavf tug‘dirmagan holda amalga oshirilishi shart.O‘zbekiston yo‘llarida avtomobil haydovchilari uchun tirbandliklarni kamaytirish va harakatlanishni yengillashtirishga qaratilgan muhim o‘zgarish kuchga kirdi. 1 noyabrdan e’tiboran yo‘l harakati xavfsizligi tizimida ayrim yo‘l uchastkalarida yakka va qo‘shaloq to‘liq (uzluksiz) chiziqlarni kesib o‘tganlik uchun jarima qo‘llanilmaydigan bo‘ldi.

    Mazkur tartib haydovchilarga chorrahaga kirishda va ortga qayrilib olish joylarida noqulay vaziyatlardan qochish hamda beixtiyor qator almashtirganda asossiz jarimaga tortilmaslik imkonini beradi.

    Qaysi masofalarda jarima solinmaydi?

    Yangi yengillik aniq cheklangan ikki toifadagi yo‘l uchastkalariga taalluqlidir:

    • Chorrahalardan oldin — 50 metrgacha: Chorrahaga kirib kelish qismidagi 50 metrlik masofa oralig‘ida yakka yoki qo‘shaloq uzluksiz (1.1 va 1.3) yo‘l chiziqlarini kesib o‘tish yoki qatorni almashtirish uchun jarima yozilmaydi;

    • Ortga burilish (razvorot) joylarida — 20 metrgacha: Maxsus ajratilgan to‘liq burilish joylaridan oldingi 20 metrlik masofada chiziqni bosib o‘tish qoidabuzarlik sifatida qayd etilmaydi.

    Boshqa yo‘l uchastkalarida jarima amalda qoladi

    Yo‘l harakati qatnashchilari ushbu yangi qoida faqat yuqorida ko‘rsatilgan aniq masofalarga tegishli ekanini unutmasliklari zarur:

    1. Belgilangan masofadan tashqarida: Yo‘llarning boshqa barcha ochiq uchastkalarida uzluksiz chiziqlarni kesib o‘tish, qarama-qarshi yo‘nalishga chiqish yoki noto‘g‘ri qator almashtirish uchun amaldagi jarima sanksiyalari to‘liq saqlanib qoladi;

    2. Xavfsizlik talabi: Jarima qo‘llanilmasligi haydovchilarga avariya holatini yuzaga keltirish huquqini bermaydi — qatorni o‘zgartirish faqat harakat ishtirokchilariga xavf tug‘dirmagan holda amalga oshirilishi shart.

Yo‘l harakati qoidalariYo‘l harakati xavfsizligiYo‘l chiziqlariJarimalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradiBugun 10:551 noyabrdan yo‘l chizig‘ini bosganlik uchun jarima yozilmaydi1 noyabrdan yo‘l chizig‘ini bosganlik uchun jarima yozilmaydiKecha 08:07Yo‘llardagi maxfiy alifbo: Har bir haydovchi bilishi shart bo‘lgan 8 ta norasmiy ishoraYo‘llardagi maxfiy alifbo: Har bir haydovchi bilishi shart bo‘lgan 8 ta norasmiy ishora30 oktabr 21:55Qozog‘istonda voyaga yetmagan o‘g‘lining qilmishi uchun 45 yoshli ayol jazolandi (video)Qozog‘istonda voyaga yetmagan o‘g‘lining qilmishi uchun 45 yoshli ayol jazolandi (video)25 oktabr 10:55Antiradar jim turdi, ammo jarima baribir keldi: Haydovchilar bilmaydigan sirli texnik «tuzoq»Antiradar jim turdi, ammo jarima baribir keldi: Haydovchilar bilmaydigan sirli texnik «tuzoq»5 oktabr 10:28Yurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiYurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladi30 iyul 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Damas va Labo uchun 0 foizli bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Damas va Labo uchun 0 foizli bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi
Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi