Haydovchilarga xushxabar: Chorraha va burilishlarda chiziqni bosganlik uchun jarima yozilmaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 1 noyabrdan boshlab O‘zbekistonda chorrahalar va ortga burilish joylariga yaqin hududlarda uzluksiz yo‘l chiziqlarini kesib o‘tganlik uchun jarima qo‘llanilmaydi.
- Ushbu yengillik chorrahalardan oldingi 50 metrlik va ortga burilish joylaridan oldingi 20 metrlik masofalarga nisbatan tatbiq etiladi.
- Belgilangan masofalardan tashqarida uzluksiz chiziqlarni kesib o‘tish uchun amaldagi jarima sanksiyalari o‘z kuchida qoladi.
O‘zbekiston yo‘llarida avtomobil haydovchilari uchun tirbandliklarni kamaytirish va harakatlanishni yengillashtirishga qaratilgan muhim o‘zgarish kuchga kirdi. 1 noyabrdan e’tiboran yo‘l harakati xavfsizligi tizimida ayrim yo‘l uchastkalarida yakka va qo‘shaloq to‘liq (uzluksiz) chiziqlarni kesib o‘tganlik uchun jarima qo‘llanilmaydigan bo‘ldi.
Mazkur tartib haydovchilarga chorrahaga kirishda va ortga qayrilib olish joylarida noqulay vaziyatlardan qochish hamda beixtiyor qator almashtirganda asossiz jarimaga tortilmaslik imkonini beradi.
Qaysi masofalarda jarima solinmaydi?
Yangi yengillik aniq cheklangan ikki toifadagi yo‘l uchastkalariga taalluqlidir:
Chorrahalardan oldin — 50 metrgacha: Chorrahaga kirib kelish qismidagi 50 metrlik masofa oralig‘ida yakka yoki qo‘shaloq uzluksiz (1.1 va 1.3) yo‘l chiziqlarini kesib o‘tish yoki qatorni almashtirish uchun jarima yozilmaydi;
Ortga burilish (razvorot) joylarida — 20 metrgacha: Maxsus ajratilgan to‘liq burilish joylaridan oldingi 20 metrlik masofada chiziqni bosib o‘tish qoidabuzarlik sifatida qayd etilmaydi.
Boshqa yo‘l uchastkalarida jarima amalda qoladi
Yo‘l harakati qatnashchilari ushbu yangi qoida faqat yuqorida ko‘rsatilgan aniq masofalarga tegishli ekanini unutmasliklari zarur:
Belgilangan masofadan tashqarida: Yo‘llarning boshqa barcha ochiq uchastkalarida uzluksiz chiziqlarni kesib o‘tish, qarama-qarshi yo‘nalishga chiqish yoki noto‘g‘ri qator almashtirish uchun amaldagi jarima sanksiyalari to‘liq saqlanib qoladi;
Xavfsizlik talabi: Jarima qo‘llanilmasligi haydovchilarga avariya holatini yuzaga keltirish huquqini bermaydi — qatorni o‘zgartirish faqat harakat ishtirokchilariga xavf tug‘dirmagan holda amalga oshirilishi shart.O‘zbekiston yo‘llarida avtomobil haydovchilari uchun tirbandliklarni kamaytirish va harakatlanishni yengillashtirishga qaratilgan muhim o‘zgarish kuchga kirdi. 1 noyabrdan e’tiboran yo‘l harakati xavfsizligi tizimida ayrim yo‘l uchastkalarida yakka va qo‘shaloq to‘liq (uzluksiz) chiziqlarni kesib o‘tganlik uchun jarima qo‘llanilmaydigan bo‘ldi.
Mazkur tartib haydovchilarga chorrahaga kirishda va ortga qayrilib olish joylarida noqulay vaziyatlardan qochish hamda beixtiyor qator almashtirganda asossiz jarimaga tortilmaslik imkonini beradi.
Qaysi masofalarda jarima solinmaydi?
Yangi yengillik aniq cheklangan ikki toifadagi yo‘l uchastkalariga taalluqlidir:
Chorrahalardan oldin — 50 metrgacha: Chorrahaga kirib kelish qismidagi 50 metrlik masofa oralig‘ida yakka yoki qo‘shaloq uzluksiz (1.1 va 1.3) yo‘l chiziqlarini kesib o‘tish yoki qatorni almashtirish uchun jarima yozilmaydi;
Ortga burilish (razvorot) joylarida — 20 metrgacha: Maxsus ajratilgan to‘liq burilish joylaridan oldingi 20 metrlik masofada chiziqni bosib o‘tish qoidabuzarlik sifatida qayd etilmaydi.
Boshqa yo‘l uchastkalarida jarima amalda qoladi
Yo‘l harakati qatnashchilari ushbu yangi qoida faqat yuqorida ko‘rsatilgan aniq masofalarga tegishli ekanini unutmasliklari zarur:
Belgilangan masofadan tashqarida: Yo‘llarning boshqa barcha ochiq uchastkalarida uzluksiz chiziqlarni kesib o‘tish, qarama-qarshi yo‘nalishga chiqish yoki noto‘g‘ri qator almashtirish uchun amaldagi jarima sanksiyalari to‘liq saqlanib qoladi;
Xavfsizlik talabi: Jarima qo‘llanilmasligi haydovchilarga avariya holatini yuzaga keltirish huquqini bermaydi — qatorni o‘zgartirish faqat harakat ishtirokchilariga xavf tug‘dirmagan holda amalga oshirilishi shart.
Izohlar 0
…