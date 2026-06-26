Lada Iskra oilasi kengaymoqda: Universal modelning yangi va arzonroq versiyasi taqdim etildi

·13·Avto
Lada Iskra oilasi kengaymoqda: Universal modelning yangi va arzonroq versiyasi taqdim etildi

Rossiyaning "AvtoVAZ" konserni oʻzining yangi Lada Iskra oilasini rivojlantirishda davom etmoqda. Ishlab chiqaruvchi ushbu turkumdagi universal kuzovli avtomobilning yangi "Drayv" (Drive) komplektatsiyasini taqdim etdi. Mazkur versiyaning asosiy oʻziga xosligi shundaki, u kuchliroq dvigatel va mexanik uzatmalar qutisi uygʻunligiga ega boʻlib, avvalgi analoglaridan sezilarli darajada arzonlashgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi modifikatsiya 1,6 litr hajmli, 106 ot kuchiga ega dvigatel bilan jihozlangan. Eʼtiborli jihati, shu paytga qadar ushbu motorli universallar faqat avtomat uzatmalar qutisi bilan taklif qilinayotgan edi. Endilikda xaridorlar 6 pogʻonali mexanik uzatmalar qutisini tanlash imkoniyatiga ega boʻldilar, bu esa avtomobilning boshlangʻich narxini pasaytirishga xizmat qildi.

Texnik koʻrsatkichlar va dinamika

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mexanik uzatmalar qutisiga ega Lada Iskra universali soatiga 100 kilometr tezlikka 12,7 soniyada erishadi. Avtomobilning maksimal tezligi soatiga 174 kilometrni tashkil etadi. Yoqilgʻi tejamkorligi masalasida ham koʻrsatkichlar yomon emas: ishlab chiqaruvchi oʻrtacha yoqilgʻi sarfi 100 kilometr masofa uchun 7,8 litrni tashkil etishini maʼlum qilgan.

Narxning pasayishi avtomobilning jihozlanish darajasiga salbiy taʼsir koʻrsatmagan. "Drayv" komplektatsiyasi zamonaviy haydovchi uchun zarur boʻlgan barcha qulayliklarni oʻz ichiga oladi. Xususan, xavfsizlik va qulaylik tizimlari roʻyxati ancha keng shakllantirilgan.

  • Konditsioner va ikkita xavfsizlik yostigʻi;
  • Old oʻrindiqlar, yon koʻzgular va oyna yuvish forsunkalarini isitish tizimi;
  • Kruiz-kontrol va yomgʻir datchigi;
  • Lada EnjoY Evo multimedia tizimi;
  • Lada Connect Start telematik platformasi.

Narxlar va bozor pozitsiyasi

Yangi Lada Iskra universali "Drayv" ijrosida 1 565 000 rubldan boshlanadigan narxda sotuvga chiqadi. Bu koʻrsatkich avtomat uzatmalar qutisi bilan jihozlangan xuddi shunday versiyadan qariyb 112 ming rublga arzonroqdir. Taqqoslash uchun, Lada Iskra oilasining eng sodda sedani hozirda chegirmalarsiz 1 277 000 rubldan taklif etilmoqda.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida Lada modellari anʼanaviy ravishda oʻz oʻrniga ega boʻlib kelgan. Garchi soʻnggi yillarda Xitoy brendlari va mahalliy ishlab chiqaruvchilar oʻrtasidagi raqobat kuchaygan boʻlsa-da, Iskra kabi yangi modellar hamyonbop segmentda oʻz xaridorlarini topishi kutilmoqda. Ayniqsa, mexanik uzatmalar qutisiga ega universallar yuk tashish va oilaviy ehtiyojlar uchun qulay variant hisoblanadi.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, Lada Iskra modelining kengayishi "AvtoVAZ"ga budjetli avtomobillar segmentidagi mavqeini mustahkamlashga yordam beradi. Yangi transmissiya tanlovi nafaqat narxni tushirish, balki avtomobilni texnik xizmat koʻrsatish nuqtayi nazaridan ham soddalashtirish imkonini beradi.

LadaAvtoVAZLada IskraAvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Skoda Enyaq vRS: Ham oilaviy, ham sport uslubidagi elektromobil imkoniyatlariSkoda Enyaq vRS: Ham oilaviy, ham sport uslubidagi elektromobil imkoniyatlariKecha, 22:52Buyuk Britaniyada yoqilgʻi narxi nega Yevropaning boshqa davlatlaridan qimmat?Buyuk Britaniyada yoqilgʻi narxi nega Yevropaning boshqa davlatlaridan qimmat?Kecha, 17:56Elektromobillar inqilobi: Yarim qattiq va qattiq holatdagi akkumulyatorlar farqi nimada?Elektromobillar inqilobi: Yarim qattiq va qattiq holatdagi akkumulyatorlar farqi nimada?Kecha, 16:55JCB vodorodli avtomobillar oʻrtasida jahon rekordinioʻrnatishga tayyorlanmoqdaJCB vodorodli avtomobillar oʻrtasida jahon rekordinioʻrnatishga tayyorlanmoqdaKecha, 15:58O‘zbekistonda elektromobillar soni jadal o‘sishda davom etmoqdaO‘zbekistonda elektromobillar soni jadal o‘sishda davom etmoqdaKecha, 15:51Issiq havo va elektromobillar: Renault 4 misolida batareya samaradorligi tahliliIssiq havo va elektromobillar: Renault 4 misolida batareya samaradorligi tahliliKecha, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi