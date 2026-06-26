Lada Iskra oilasi kengaymoqda: Universal modelning yangi va arzonroq versiyasi taqdim etildi
Rossiyaning "AvtoVAZ" konserni oʻzining yangi Lada Iskra oilasini rivojlantirishda davom etmoqda. Ishlab chiqaruvchi ushbu turkumdagi universal kuzovli avtomobilning yangi "Drayv" (Drive) komplektatsiyasini taqdim etdi. Mazkur versiyaning asosiy oʻziga xosligi shundaki, u kuchliroq dvigatel va mexanik uzatmalar qutisi uygʻunligiga ega boʻlib, avvalgi analoglaridan sezilarli darajada arzonlashgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi modifikatsiya 1,6 litr hajmli, 106 ot kuchiga ega dvigatel bilan jihozlangan. Eʼtiborli jihati, shu paytga qadar ushbu motorli universallar faqat avtomat uzatmalar qutisi bilan taklif qilinayotgan edi. Endilikda xaridorlar 6 pogʻonali mexanik uzatmalar qutisini tanlash imkoniyatiga ega boʻldilar, bu esa avtomobilning boshlangʻich narxini pasaytirishga xizmat qildi.
Texnik koʻrsatkichlar va dinamikaixbt.com maʼlumotiga koʻra, mexanik uzatmalar qutisiga ega Lada Iskra universali soatiga 100 kilometr tezlikka 12,7 soniyada erishadi. Avtomobilning maksimal tezligi soatiga 174 kilometrni tashkil etadi. Yoqilgʻi tejamkorligi masalasida ham koʻrsatkichlar yomon emas: ishlab chiqaruvchi oʻrtacha yoqilgʻi sarfi 100 kilometr masofa uchun 7,8 litrni tashkil etishini maʼlum qilgan.
Narxning pasayishi avtomobilning jihozlanish darajasiga salbiy taʼsir koʻrsatmagan. "Drayv" komplektatsiyasi zamonaviy haydovchi uchun zarur boʻlgan barcha qulayliklarni oʻz ichiga oladi. Xususan, xavfsizlik va qulaylik tizimlari roʻyxati ancha keng shakllantirilgan.
- Konditsioner va ikkita xavfsizlik yostigʻi;
- Old oʻrindiqlar, yon koʻzgular va oyna yuvish forsunkalarini isitish tizimi;
- Kruiz-kontrol va yomgʻir datchigi;
- Lada EnjoY Evo multimedia tizimi;
- Lada Connect Start telematik platformasi.
Narxlar va bozor pozitsiyasiYangi Lada Iskra universali "Drayv" ijrosida 1 565 000 rubldan boshlanadigan narxda sotuvga chiqadi. Bu koʻrsatkich avtomat uzatmalar qutisi bilan jihozlangan xuddi shunday versiyadan qariyb 112 ming rublga arzonroqdir. Taqqoslash uchun, Lada Iskra oilasining eng sodda sedani hozirda chegirmalarsiz 1 277 000 rubldan taklif etilmoqda.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida Lada modellari anʼanaviy ravishda oʻz oʻrniga ega boʻlib kelgan. Garchi soʻnggi yillarda Xitoy brendlari va mahalliy ishlab chiqaruvchilar oʻrtasidagi raqobat kuchaygan boʻlsa-da, Iskra kabi yangi modellar hamyonbop segmentda oʻz xaridorlarini topishi kutilmoqda. Ayniqsa, mexanik uzatmalar qutisiga ega universallar yuk tashish va oilaviy ehtiyojlar uchun qulay variant hisoblanadi.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, Lada Iskra modelining kengayishi "AvtoVAZ"ga budjetli avtomobillar segmentidagi mavqeini mustahkamlashga yordam beradi. Yangi transmissiya tanlovi nafaqat narxni tushirish, balki avtomobilni texnik xizmat koʻrsatish nuqtayi nazaridan ham soddalashtirish imkonini beradi.
…