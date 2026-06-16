Rossiyada yangi Sollers SF5 sotuvi boshlandi: endi avtomat uzatmalar qutisi bilan

·0·Avto
Rossiyada yangi Sollers SF5 sotuvi boshlandi: endi avtomat uzatmalar qutisi bilan

Rossiyaning “Sollers” kompaniyasi tijorat avtomobillari bozorida oʻz mavqeini mustahkamlash maqsadida yangi avlod Sollers SF5 oilasini sotuvga chiqardi. Ushbu model avvalgi SF4 oʻrnini egalladi va texnik jihatdan sezilarli darajada takomillashtirildi. Eng asosiy yangiliklardan biri — avtomobilning barcha modifikatsiyalari uchun klassik gidrotransformatorli olti pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi joriy etilganidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi Sollers SF5 “Sollers Alabuga” zavodida toʻliq sikl texnologiyasi asosida ishlab chiqarilmoqda. ixbt.com maʼumotiga koʻra, ishlab chiqarish jarayonida mahalliylashtirish darajasi yuqori boʻlib, kuzov panellari uchun Rossiyada tayyorlangan ruxlangan poʻlatdan foydalanilmoqda. Shuningdek, haydovchiga yordam berish tizimlari (ADAS), boshqaruv bloklari va oʻrindiqlar kabi muhim butlovchi qismlar ham mahalliy korxonalarda tayyorlanmoqda.

Texnik xususiyatlar va qulaylik

Avtomobil qanday turdagi transmissiya bilan jihozlanishidan qatʼi nazar, u 2,7 litrli, 150 ot kuchiga ega mahalliylashtirilgan dizel dvigateli bilan harakatga keladi. Ushbu agregat Evro-5 ekologik standartlariga javob beradi. Ishlab chiqaruvchi yangi modelning shovqin izolyatsiyasi va ergonomikasiga alohida eʼtibor qaratgan, bu esa uzoq masofali safarlarda haydovchi uchun qoʻshimcha qulaylik yaratadi.

Sollers SF5 oilasi keng turdagi modifikatsiyalarni oʻz ichiga oladi:

  • Hajmi 12,7 m³ gacha boʻlgan butun metalli furgonlar;
  • 15 oʻringacha moʻljallangan yoʻlovchi avtobuslari;
  • Yuk koʻtarish hajmi yuqori boʻlgan yuk va yuk-yoʻlovchi versiyalari;
  • Hajmi 17,5 m³ gacha boʻlgan maxsus furgonlar va platformalar.
Bundan tashqari, ushbu shassi bazasida tez tibbiy yordam mashinalari va gʻildirakli uylar (avtodomlar) kabi maxsus transport vositalarini yaratish ham koʻzda tutilgan. Standart jihozlar qatoriga konditsioner, kruiz-kontrol, audiotizim, ABS va ESC xavfsizlik tizimlari, shuningdek, tepalikka koʻtarilishda yordam beruvchi assistent kiritilgan.

Narxlar masalasiga kelsak, Sollers SF5 oilasining boshlangʻich bahosi 3,3 million rublni tashkil etmoqda. Avtomat uzatmalar qutisi bilan jihozlangan versiya esa mexanikadan 150 ming rublga qimmatroq. Shuni taʼkidlash joizki, turli lizing va davlat dasturlari doirasida xaridorlar uchun chegirmalar koʻzda tutilgan boʻlib, bu yakuniy narxni sezilarli darajada pasaytirishi mumkin.

Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu yangilik qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki mamlakatimizda tijorat transporti, xususan, kichik va oʻrta biznes uchun furgon hamda mikroavtobuslarga talab yuqori. Sollers brendining yangi modellari mintaqaviy raqobatda oʻz oʻrnini topishi, ayniqsa avtomat uzatmalar qutisi bilan jihozlangan variantlar shahar ichidagi yuk tashishlar uchun qulay tanlov boʻlishi kutilmoqda.

SollersSollers SF5AvtomobilRossiyaTijorat Transporti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belarusda Citroen avtomobillarini ishlab chiqarish boshlandi: Narxlar va modellar maʻlumBelarusda Citroen avtomobillarini ishlab chiqarish boshlandi: Narxlar va modellar maʻlumBugun, 11:27Kalugada yangi Tenet T8 krossoverini ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyildiKalugada yangi Tenet T8 krossoverini ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyildiBugun, 11:20Audi A6 Allroad qaytdi: SUV imkoniyatlariga ega universalning yangi avlodi taqdim etildiAudi A6 Allroad qaytdi: SUV imkoniyatlariga ega universalning yangi avlodi taqdim etildiBugun, 10:21Renault 4 Plein Sud: Elektr krossoverning yangi kabriolet versiyasi taqdim etildiRenault 4 Plein Sud: Elektr krossoverning yangi kabriolet versiyasi taqdim etildiKecha, 17:55Belgee avtomobillari oʻzining elektronika tizimlariga ega boʻladi: Gorizont bilan hamkorlikBelgee avtomobillari oʻzining elektronika tizimlariga ega boʻladi: Gorizont bilan hamkorlikKecha, 13:51Yangi avlod BMW X5 sinovdan oʻtdi: Afsonaviy krossoverda qanday oʻzgarishlar bor?Yangi avlod BMW X5 sinovdan oʻtdi: Afsonaviy krossoverda qanday oʻzgarishlar bor?Kecha, 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi