Rossiyada yangi Sollers SF5 sotuvi boshlandi: endi avtomat uzatmalar qutisi bilan
Rossiyaning “Sollers” kompaniyasi tijorat avtomobillari bozorida oʻz mavqeini mustahkamlash maqsadida yangi avlod Sollers SF5 oilasini sotuvga chiqardi. Ushbu model avvalgi SF4 oʻrnini egalladi va texnik jihatdan sezilarli darajada takomillashtirildi. Eng asosiy yangiliklardan biri — avtomobilning barcha modifikatsiyalari uchun klassik gidrotransformatorli olti pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi joriy etilganidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi Sollers SF5 “Sollers Alabuga” zavodida toʻliq sikl texnologiyasi asosida ishlab chiqarilmoqda. ixbt.com maʼumotiga koʻra, ishlab chiqarish jarayonida mahalliylashtirish darajasi yuqori boʻlib, kuzov panellari uchun Rossiyada tayyorlangan ruxlangan poʻlatdan foydalanilmoqda. Shuningdek, haydovchiga yordam berish tizimlari (ADAS), boshqaruv bloklari va oʻrindiqlar kabi muhim butlovchi qismlar ham mahalliy korxonalarda tayyorlanmoqda.
Texnik xususiyatlar va qulaylikAvtomobil qanday turdagi transmissiya bilan jihozlanishidan qatʼi nazar, u 2,7 litrli, 150 ot kuchiga ega mahalliylashtirilgan dizel dvigateli bilan harakatga keladi. Ushbu agregat Evro-5 ekologik standartlariga javob beradi. Ishlab chiqaruvchi yangi modelning shovqin izolyatsiyasi va ergonomikasiga alohida eʼtibor qaratgan, bu esa uzoq masofali safarlarda haydovchi uchun qoʻshimcha qulaylik yaratadi.
Sollers SF5 oilasi keng turdagi modifikatsiyalarni oʻz ichiga oladi:
- Hajmi 12,7 m³ gacha boʻlgan butun metalli furgonlar;
- 15 oʻringacha moʻljallangan yoʻlovchi avtobuslari;
- Yuk koʻtarish hajmi yuqori boʻlgan yuk va yuk-yoʻlovchi versiyalari;
- Hajmi 17,5 m³ gacha boʻlgan maxsus furgonlar va platformalar.
Narxlar masalasiga kelsak, Sollers SF5 oilasining boshlangʻich bahosi 3,3 million rublni tashkil etmoqda. Avtomat uzatmalar qutisi bilan jihozlangan versiya esa mexanikadan 150 ming rublga qimmatroq. Shuni taʼkidlash joizki, turli lizing va davlat dasturlari doirasida xaridorlar uchun chegirmalar koʻzda tutilgan boʻlib, bu yakuniy narxni sezilarli darajada pasaytirishi mumkin.
Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu yangilik qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki mamlakatimizda tijorat transporti, xususan, kichik va oʻrta biznes uchun furgon hamda mikroavtobuslarga talab yuqori. Sollers brendining yangi modellari mintaqaviy raqobatda oʻz oʻrnini topishi, ayniqsa avtomat uzatmalar qutisi bilan jihozlangan variantlar shahar ichidagi yuk tashishlar uchun qulay tanlov boʻlishi kutilmoqda.
…