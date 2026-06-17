Porsche Taycan yangilandi: Endi elektromobilga virtual uzatmalar qutisi oʻrnatiladi

·0·Avto
Porsche Taycan yangilandi: Endi elektromobilga virtual uzatmalar qutisi oʻrnatiladi

Germaniyaning Porsche kompaniyasi oʻzining mashhur Taycan elektromobili uchun muhim yangilanishlarni eʼlon qildi. Eng eʼtiborli oʻzgarishlardan biri — avtomobilga Hyundai Ioniq 5 N modelidan ilhomlangan virtual uzatmalar qutisi tizimining joriy etilishidir. E-Shift deb nomlangan ushbu texnologiya haydovchiga xuddi ichki yonuv dvigatelli sportkarni boshqarayotganlik hissini berishga qaratilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

E-Shift tizimi sakkiz bosqichli ketma-ket (sekvental) uzatmalar qutisi ishini simulyatsiya qiladi. Tizim yoqilganda raqamli asboblar panelida aylanishlar hisoblagichi (taxometr) paydo boʻladi. Haydovchi viteslarni GT sport rulidagi maxsus pultlar yordamida almashtirishi mumkin. Porsche muhandislarining taʼkidlashicha, yangi tizim vites almashish paytida sezilarli silkinishlarni va dvigatel bilan tormozlanish effektini aniq takrorlaydi.

Haydovchi bilan aloqani kuchaytirish

Virtual uzatmalar qutisi nafaqat mexanik harakatlarni, balki ovoz effektlarini ham oʻz ichiga oladi. Taycan modelining har bir versiyasi uchun oʻziga xos "dvigatel" tovushi va vites almashish xarakteristikasi ishlab chiqilgan. Bu texnologiya 1094 ot kuchiga ega Turbo GT modelida standart, Sport Chrono paketi bilan jihozlangan boshqa versiyalarda esa qoʻshimcha opsiyagacha mavjud boʻladi.

Porsche GT boʻlinmasi rahbari Andreas Preuninger Autocar nashriga bergan intervyusida Hyundai Ioniq 5 N modelidagi shunday tizim uni hayratda qoldirganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, Porsche muhandislari elektromobillarda haydash zavqini va haydovchining mashina bilan aloqasini oshirish ustida doimiy izlanish olib bormoqda.

Masofa va texnologik yangilanishlar

Uzatmalar qutisidan tashqari, Porsche Taycan modelining bazaviy orqa uzatmali versiyasi uchun yangi shinalar taklif etilmoqda. Past aylanish qarshiligiga ega ushbu shinalar avtomobilning bir quvvatlanishda bosib oʻtadigan masofasini qariyb 20 kilometrga oshiradi. Natijada sedan versiyasi 700 kilometrga yaqin (434 mil) masofani bosib oʻtish imkoniyatiga ega boʻldi.

Avtomobilning multimedia tizimi ham tubdan yangilandi. Macan Electric va Cayenne Electric modellarida qoʻllanilgan soʻnggi avlod infosanoat tizimi endi Taycan modeliga ham oʻrnatiladi. Yangi protsessor avvalgisidan besh baravar tezroq ishlaydi, bu esa grafikalar sifatini yaxshilash va buyruqlarga lahzali javob qaytarish imkonini beradi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida Porsche Taycan premium elektromobillar segmentida oʻz oʻrniga ega. Yangi virtual uzatmalar tizimi va masofaning uzayishi mahalliy ishqibozlar uchun ham modelning jozibadorligini oshirishi kutilmoqda, chunki koʻplab haydovchilar elektromobillarda anʼanaviy sportkarlarga xos "jonli" his-tuygʻular yetishmasligini taʼkidlab kelishadi.

PorscheTaycanElektromobilTexnologiyaAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universalBovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universalBugun, 14:21Chevrolet Onix avtomobillari savdosi bilan bog‘liq muhokamalar ijtimoiy tarmoqlarda ko‘paymoqdaChevrolet Onix avtomobillari savdosi bilan bog‘liq muhokamalar ijtimoiy tarmoqlarda ko‘paymoqdaBugun, 09:57Horse Powertrain: Ichki yonuv dvigatellari davri hali tugamaganini isbotlamoqdaHorse Powertrain: Ichki yonuv dvigatellari davri hali tugamaganini isbotlamoqdaBugun, 05:27Porsche kompaniyasi Buyuk Britaniyadagi faoliyatining 75 yilligiga maxsus 911 GT3 modelini taqdim etdiPorsche kompaniyasi Buyuk Britaniyadagi faoliyatining 75 yilligiga maxsus 911 GT3 modelini taqdim etdiBugun, 00:27Ineos afsonaviy Land Rover oʻrnini egallaydigan harbiy Grenadier prototipini taqdim etdiIneos afsonaviy Land Rover oʻrnini egallaydigan harbiy Grenadier prototipini taqdim etdiBugun, 00:21Bovensiepen Zagato: Alpina asoschilari va Italiya dizayni uygʻunligidagi yangi durdonaBovensiepen Zagato: Alpina asoschilari va Italiya dizayni uygʻunligidagi yangi durdonaKecha, 17:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi