Porsche Taycan yangilandi: Endi elektromobilga virtual uzatmalar qutisi oʻrnatiladi
Germaniyaning Porsche kompaniyasi oʻzining mashhur Taycan elektromobili uchun muhim yangilanishlarni eʼlon qildi. Eng eʼtiborli oʻzgarishlardan biri — avtomobilga Hyundai Ioniq 5 N modelidan ilhomlangan virtual uzatmalar qutisi tizimining joriy etilishidir. E-Shift deb nomlangan ushbu texnologiya haydovchiga xuddi ichki yonuv dvigatelli sportkarni boshqarayotganlik hissini berishga qaratilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
E-Shift tizimi sakkiz bosqichli ketma-ket (sekvental) uzatmalar qutisi ishini simulyatsiya qiladi. Tizim yoqilganda raqamli asboblar panelida aylanishlar hisoblagichi (taxometr) paydo boʻladi. Haydovchi viteslarni GT sport rulidagi maxsus pultlar yordamida almashtirishi mumkin. Porsche muhandislarining taʼkidlashicha, yangi tizim vites almashish paytida sezilarli silkinishlarni va dvigatel bilan tormozlanish effektini aniq takrorlaydi.
Haydovchi bilan aloqani kuchaytirishVirtual uzatmalar qutisi nafaqat mexanik harakatlarni, balki ovoz effektlarini ham oʻz ichiga oladi. Taycan modelining har bir versiyasi uchun oʻziga xos "dvigatel" tovushi va vites almashish xarakteristikasi ishlab chiqilgan. Bu texnologiya 1094 ot kuchiga ega Turbo GT modelida standart, Sport Chrono paketi bilan jihozlangan boshqa versiyalarda esa qoʻshimcha opsiyagacha mavjud boʻladi.
Porsche GT boʻlinmasi rahbari Andreas Preuninger Autocar nashriga bergan intervyusida Hyundai Ioniq 5 N modelidagi shunday tizim uni hayratda qoldirganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, Porsche muhandislari elektromobillarda haydash zavqini va haydovchining mashina bilan aloqasini oshirish ustida doimiy izlanish olib bormoqda.
Masofa va texnologik yangilanishlarUzatmalar qutisidan tashqari, Porsche Taycan modelining bazaviy orqa uzatmali versiyasi uchun yangi shinalar taklif etilmoqda. Past aylanish qarshiligiga ega ushbu shinalar avtomobilning bir quvvatlanishda bosib oʻtadigan masofasini qariyb 20 kilometrga oshiradi. Natijada sedan versiyasi 700 kilometrga yaqin (434 mil) masofani bosib oʻtish imkoniyatiga ega boʻldi.
Avtomobilning multimedia tizimi ham tubdan yangilandi. Macan Electric va Cayenne Electric modellarida qoʻllanilgan soʻnggi avlod infosanoat tizimi endi Taycan modeliga ham oʻrnatiladi. Yangi protsessor avvalgisidan besh baravar tezroq ishlaydi, bu esa grafikalar sifatini yaxshilash va buyruqlarga lahzali javob qaytarish imkonini beradi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida Porsche Taycan premium elektromobillar segmentida oʻz oʻrniga ega. Yangi virtual uzatmalar tizimi va masofaning uzayishi mahalliy ishqibozlar uchun ham modelning jozibadorligini oshirishi kutilmoqda, chunki koʻplab haydovchilar elektromobillarda anʼanaviy sportkarlarga xos "jonli" his-tuygʻular yetishmasligini taʼkidlab kelishadi.
…