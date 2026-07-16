Xitoyda taksi xizmati shaxsiy avtomobildan arzonroqqa tushmoqda: Sabab — elektromobillar

·25·Avto
Xitoyda taksi xizmati shaxsiy avtomobildan arzonroqqa tushmoqda: Sabab — elektromobillar

Xitoy transport bozorida tub burilish yuz bermoqda: mamlakatda taksi va karshering xizmatlarining ommaviy elektrifikatsiyasi tufayli yoʻlovchi tashish xarajatlari keskin pasaydi. Global neft narxlarining oʻsishi fonida benzinli shaxsiy avtomobildan foydalanishdan koʻra, zamonaviy elektromobillarda taksi xizmatidan foydalanish hamyonbop boʻlib qoldi. Bu holat nafaqat iqtisodiy, balki ekologik manzarani ham oʻzgartirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ijtimoiy tarmoqlarda xitoylik foydalanuvchilar oʻz tajribalari bilan boʻlishib, shaxsiy mashinani saqlash va unga yonilgʻi quyishdan koʻra, mobil ilovalar orqali taksi chaqirish foydaliroq ekanini taʼkidlamoqda. May oyining oʻzida Xitoy aholisi taksi va karshering xizmatlaridan 3,05 milliard marta foydalangan. Martdan maygacha boʻlgan davrda bunday sayohatlar soni oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 6 foizga oshgan.

Iqtisodiy omillar va raqobatning kuchayishi

Ekspertlarning fikricha, yoʻlkira narxlarining tushishiga bir necha omillar sabab boʻlgan. Birinchidan, iqtisodiy oʻsishning sekinlashishi fonida mehnat bozorida haydovchilar soni koʻpaydi. Ikkinchidan, arzon va tejamkor elektromobillar ekspluatatsiya xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirdi. Natijada tashuvchilar oʻrtasida kuchli raqobat yuzaga kelib, bu isteʼmolchilar uchun narxlarning pasayishiga xizmat qildi.

Hozirda Xitoydagi 1,3 million taksi avtomobillarining qariyb yarmi elektr energiyasida harakatlanadi. Yirik megapolislarda esa bu koʻrsatkich deyarli 100 foizga yaqinlashib qolgan. Mamlakatning eng yirik agregatori hisoblangan Didi servisi bir yil ichida oʻz parkiga 2 millionta gibrid va elektromobil qoʻshdi. Hozirda ushbu platformadagi jami 8 million transport vositasining 75 foizi ekologik toza mashinalar hisoblanadi.

Yoqilgʻi isteʼmoli va kelajak istiqbollari

Elektromobillarning ommalashishi Xitoyning energetika balansiga ham taʼsir koʻrsatmay qolmadi. May oyi yakunlariga koʻra, mamlakatda benzin isteʼmoli 10 foizga, dizel yoqilgʻisi esa 14 foizga kamaygan. Bu koʻrsatkich yuk tashuvlari hajmi oshgani va bayram kunlaridagi yuqori faollikka qaramasdan qayd etilgani diqqatga sazovordir.

Greenpeace tashkiloti prognozlariga koʻra, 2035-yilga borib Xitoydagi taksi va karshering xizmatlarining 90 foizi elektromobillar hissasiga toʻgʻri keladi. Odamlar ichki yonuv dvigatelli shaxsiy mashinalardan voz kechib, jamoat transporti va arzon elektr-taksilarga oʻtishda davom etmoqda. Bu tajriba Oʻzbekiston kabi elektromobillar bozori jadal rivojlanayotgan davlatlar uchun ham yaqin kelajakdagi asosiy trendlardan biri boʻlishi mumkin.

XitoyElektromobilTaksiIqtisodiyotEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ford 2027-yilgi Le Mans poygalari uchun yangi V8 dvigatelini taqdim etdiFord 2027-yilgi Le Mans poygalari uchun yangi V8 dvigatelini taqdim etdiKecha, 21:27Bentley oʻzining ilk elektromobili Torcal uchun oʻziga xos "ovoz" yaratdiBentley oʻzining ilk elektromobili Torcal uchun oʻziga xos "ovoz" yaratdiKecha, 19:25Afsonaviy Jensen Interceptor qaytmoqda: Yangi GTX modeli poyga yoʻlaklari uchun tayyorlanadiAfsonaviy Jensen Interceptor qaytmoqda: Yangi GTX modeli poyga yoʻlaklari uchun tayyorlanadiKecha, 13:24Gibrid avtomobillar uchun soliq imtiyozlari: Kompaniya transportidan foydalanish nega foydali?Gibrid avtomobillar uchun soliq imtiyozlari: Kompaniya transportidan foydalanish nega foydali?Kecha, 12:21Buyuk Britaniyadagi yangi soliq islohoti elektromobil bozoriga salbiy taʼsir qilishi mumkinBuyuk Britaniyadagi yangi soliq islohoti elektromobil bozoriga salbiy taʼsir qilishi mumkinKecha, 11:27Range Rover Sport Electric: V8 dvigatelisiz ham hayratlantira oladigan quvvatRange Rover Sport Electric: V8 dvigatelisiz ham hayratlantira oladigan quvvatKecha, 04:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi