Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»

·3·Avto
Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026 yilning yanvar–iyul oylarida O‘zbekistonga import qilingan 65 876 ta yengil avtomobilning 46 749 tasini, ya’ni deyarli 71 foizini elektromobillar tashkil etdi.
  • Ushbu davrda mamlakatga olib kirilgan avtomobillarning 63 039 tasini Xitoy yetkazib bergan.
  • Elektromobillarning ommalashuviga benzin narxining oshishi, bojxona va soliq imtiyozlari, Xitoy brendlarining zamonaviy texnologiyalari va quvvatlash stansiyalari tarmog‘ining kengayishi sabab bo‘lmoqda.

O‘zbekiston avtomobil bozorida tarixiy burilish va misli ko‘rilmagan sifat o‘zgarishi qayd etilmoqda. An’anaviy ichki yonuv dvigatelli mashinalar o‘z o‘rnini shiddat bilan elektromobillarga bo‘shatib bera boshladi. Milliy statistika qo‘mitasi tomonidan e’lon qilingan rasmiy hisobotga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–iyul oylarida respublikamizga jahonning 29 ta davlatidan jami 65 876 ta yengil avtomobil olib kirilgan bo‘lib, ularning naqd 46 749 tasini to‘liq elektromobillar tashkil etdi. Boshqacha aytganda, mamlakatga import qilingan har 10 ta transport vositasining 7 tasi ekologik toza elektr tarmog‘ida harakatlanuvchi mashinalardir.

Benzinli avtomobillar ulushi 10 987 tani, gibrid dvigatelli modellar esa 8 077 tani tashkil etdi. Eng e’tiborli jihati — chetdan keltirilgan umumiy mashinalarning mutlaq ko‘pchiligi, ya’ni 63 039 tasi aynan Xitoy hissasiga to‘g‘ri kelgan bo‘lib, AQSH va Janubiy Koreya navbatdagi pog‘onalarni band etdi. Xo‘sh, o‘zbekistonliklarni benzindan voz kechib, ommaviy ravishda «tok»ka o‘tishga nima undamoqda, Xitoy avtosanoati mamlakat bozorini qanday qilib to‘liq egallab oldi va respublika elektr quvvatlash infratuzilmasi bunday ulkan oqimga tayyormi?

«46 mingta elektromobil va Xitoyning 95 foizlik hukmronligi»: Raqamlar tili bilan

2026 yilning dastlabki 7 oyi davomida qayd etilgan muhim ko‘rsatkichlar:

  • Importning umumiy hajmi: O‘zbekistonga 29 ta davlatdan jami 65 876 ta yengil avtomobil import qilindi;

  • Elektromobillarning mutlaq ustunligi: 46 749 ta (umumiy importning qariyb 71 foizi);

  • Benzinli modellar pasayishi: 10 987 ta (umumiy hajmning taxminan 16,7 foizi);

  • Gibrid avtomobillar ulushi: 8 077 ta (12,3 foiz);

  • Xitoyning rekord ulushi: Chetdan olib kelingan jami yengil transportning 63 039 tasi (qariyb 95,6 foizi) aynan Xitoy zaminlaridan keltirildi;

  • Yetakchi uchlik: Importyor mamlakatlar orasida Xitoy yakkapeshqadam bo‘lsa, keyingi o‘rinlarda AQSH va Janubiy Koreya joylashdi.

Nima sababdan aynan «tok»?: Elektromobillar portlashining 4 ta asosiy omili

Salmoqli o‘sish zamirida yotgan iqtisodiy va amaliy sabablar:

  • Benzin va gaz muammosidan xalos bo‘lish: An’anaviy yoqilg‘i narxlarining oshishi hamda gaz quyish shoxobchalaridagi mavsumiy cheklovlar haydovchilarni kunlik xarajatlari arzon bo‘lgan elektr mashinalarini tanlashga majbur qilmoqda;

  • Bojxona va soliq imtiyozlari: Davlat tomonidan elektromobillar importi va ulardan foydalanish uchun yaratilgan bojxona yengilliklari ularni an’anaviy mashinalardan arzonroq narxda xarid qilish imkonini bermoqda;

  • Xitoy modellarining texnologik sakrashi: BYD, Geely va boshqa brendlar taklif qilayotgan qulay narx, zamonaviy dizayn, intellektual funksiyalar va sifatli salon xaridorlar tanlovida hal qiluvchi rol o‘ynamoqda;

  • Infratuzilmaning kengayishi: Toshkent shahri va viloyatlar markazlarida tezkor quvvatlash stansiyalari (charging stations) tarmog‘ining kengayishi uzoq masofalarga sayohat qilish qo‘rquvini kamaytirdi.

Bozor istiqbollari va ekspertlar tahlili

Avtomobil bozori tahlilchilarining xulosalari:

  • Xitoy brendining monopoliyasi: 65 mingta avtomobildan 63 mingtasining Xitoydan kelishi mahalliy bozorda Xitoy avtokonsernlarining to‘liq hukmronlik o‘rnatganini anglatadi;

  • An’anaviy modellarning chekinishi: Benzinli mashinalar savdosining keskin pasayishi kelgusi yillarda mahalliy ishlab chiqaruvchilarni ham elektr va gibrid modellarga ko‘proq urg‘u berishga undaydi;

  • Energetika tizimiga chaqiriq: Mamlakat ko‘chalarida har oyda minglab yangi elektromobillarning paydo bo‘lishi shahar va tumanlar elektr tarmoqlari hamda transformatorlariga bo‘lgan yuklamani oshirib, energetika sohasini yanada modernizatsiya qilishni talab etadi.

2026 yilda import qilingan 65 mingdan ziyod avtomobil orasida elektromobillarning 70 foizdan ortiq ulushga ega bo‘lishi O‘zbekiston transport infratuzilmasining qaytarilmas «yashil» yo‘lga kirganini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, O‘zbekistonning elektr tarmog‘i va quvvatlash shoxobchalari infratuzilmasi mamlakatga har oy minglab kirib kelayotgan elektromobillar oqimiga to‘liq bardosh bera oladimi? Siz shaxsan keyingi mashinangizni benzinli yoki to‘liq elektromobil sifatida tanlagan bo‘larmidingiz? O‘z shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimiz avtobozoridagi ushbu tarixiy o‘zgarish tahlilini barcha haydovchilar, avtoixlosmandlar hamda do‘stlaringizga ulashing!

ElektromobillarXitoy avtosanoatiO‘zbekiston transport infratuzilmasiBYD
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota zavodlarida 40 mingta gumanoid robot ish boshlaydiToyota zavodlarida 40 mingta gumanoid robot ish boshlaydiBugun, 16:56BYD Atto 2 krossoverining yangilangan versiyasi taqdim etildiBYD Atto 2 krossoverining yangilangan versiyasi taqdim etildiKecha, 17:26Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdiToyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdiKecha, 01:54Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldiGeely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi16.09, 20:56BYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradiBYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradi14.09, 16:24Kia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibiKia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibi14.09, 14:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi