Kia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibi

·27·Avto
Kia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kia kompaniyasi Ford E-Transit Custom'ga raqobatchi sifatida Kia PV7 elektromobilini taqdim etdi.
  • Yangi furgon yuk va yo'lovchi versiyalarida bo'lib, 1200 kg gacha yuk ko'tara oladi va 11 tagacha yo'lovchini tashishi mumkin.
  • Kia PV7 268 ot kuchiga ega elektr dvigateli bilan jihozlangan va 96.2 kW/soat batareya bilan 460 km masofani bosib o'tishi mumkin, shuningdek, 350 kW tezkor quvvatlashni qo'llab-quvvatlaydi.
  • Mashina 14.

Janubiy Koreyaning Kia kompaniyasi tijorat transporti bozorini zabt etishga qaratilgan yangi Kia PV7 elektromobilini rasman namoyish qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur rusum mashhur Ford E-Transit Custom modeliga asosiy raqib sifatida yaratilgan boʻlib, yanada keng imkoniyatlar va uzoq masofaga harakatlanish quvvatini taqdim etadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Koreya brendining ikkinchi elektr furgoni oʻzidan oldingi kichikroq PV5 modeli bilan bir xil arxitekturaga tayanadi. Avtomobil tanish «burunli» tashqi koʻrinishni saqlab qolgan, biroq yuk tashish imkoniyatlarini oshirish maqsadida uning kuzovi sezilarli darajada uzaytirilgan.

Texnik imkoniyatlar va yurish masofasi

Yangi Kia PV7 yoʻlovchi va yuk tashish versiyalarida bozorga chiqariladi. Uzaytirilgan bazaga ega yuk mashinasi uchta Yevro-poddonni sigʻdira oladi va 1200 kilogrammgacha boʻlgan ogʻirlikdagi yukni tashish quvvatiga ega. Yoʻlovchi versiyasi esa mijozlarning ehtiyojidan kelib chiqqan holda yetti, toʻqqiz va oʻn bir oʻrindiqli konfiguratsiyalarda taklif qilinadi. Biroq 11 oʻrindiqli talqin dastlab faqat Koreya bozori uchun moʻljallanishi kutilmoqda.

Avtomobil old oʻqqa oʻrnatilgan va 268 ot kuchiga ega yagona elektr dvigatel bilan jihozlanadi. Keyinchalik esa toʻrt aylanma gʻildirakli toʻliq privodli versiyasi ham sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan. Batareya turlariga kelsak, xaridorlarga ikkita variant taqdim etiladi:

  • Standart masofaga moʻljallangan PV7 71.5 kW/soat sigʻimli batareya bilan taʼminlanadi.
  • Long Range Cargo yuk versiyasi esa 96.2 kW/soatlik batareya yordamida quvvat olishsiz 286 mil (taxminan 460 kilometr) masofani bosib oʻta oladi.
Shuningdek, furgon 350 kWgacha boʻlgan tezkor quvvatlash stansiyalarida atigi 20 daqiqada 10 foizdan 80 foizgacha quvvat olishi mumkin. Bundan tashqari, batareya elektr asboblari kabi tashqi qurilmalarni ham quvvatlantirish imkoniyatiga ega.

Interyer va narx siyosati

Mashina salonining dizayni PV5 modeli bilan deyarli bir xil boʻlib, unda toʻrtburchak shakldagi rul chambariga va raqamli ekranlarga alohida eʼtibor qaratilgan. Markaziy konsolda sunʼiy intellekt integratsiyasiga ega yangi Pleos operatsion tizimida ishlaydigan 14.6 dyuymli axborot-koʻngilochar sensorli ekrani joylashgan. Ushbu tizim uchinchi tomon ilovalarini oʻrnatish imkonini beradi.

Hozircha avtomobilning aniq narxlari eʼlon qilinmadi. Biroq ekspertlarning fikricha, Kia bu borada ham oʻzining anʼanasiga sodiq qolib, asosiy raqobatchilaridan sezilarli darajada arzon narx belgilaydi. Misol uchun, PV5 yoʻlovchi talqini oʻzining asosiy raqibi hisoblangan Volkswagen ID Buzz narxidan deyarli ikki barobar arzonligi bilan ajralib turadi. Taqqoslash uchun, Ford E-Transit Custom modeli soliqni hisobga olmaganda 43 630 funt sterlingdan boshlanadi.

KiaElektromobilFurgonAvtoyangiliklarTransport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladiXiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladiBugun, 14:54Hyundai avtopilot joriy etishni ataylab sekinlashtirmoqdaHyundai avtopilot joriy etishni ataylab sekinlashtirmoqdaBugun, 13:56Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdiChery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdiKecha, 20:28Honda Passport TrailSport 2027 taqdim etildi va klirensi oshirildiHonda Passport TrailSport 2027 taqdim etildi va klirensi oshirildiKecha, 18:29Xiaomi kompaniyasi yangi krossoverini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi krossoverini taqdim etdi12.09, 13:50Xiaomi 1688 kilometr yuradigan “avtouy” krossoverini taqdim etdiXiaomi 1688 kilometr yuradigan “avtouy” krossoverini taqdim etdi11.09, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Yangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildi
Yangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildi