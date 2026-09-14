Kia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kia kompaniyasi Ford E-Transit Custom'ga raqobatchi sifatida Kia PV7 elektromobilini taqdim etdi.
- Yangi furgon yuk va yo'lovchi versiyalarida bo'lib, 1200 kg gacha yuk ko'tara oladi va 11 tagacha yo'lovchini tashishi mumkin.
- Kia PV7 268 ot kuchiga ega elektr dvigateli bilan jihozlangan va 96.2 kW/soat batareya bilan 460 km masofani bosib o'tishi mumkin, shuningdek, 350 kW tezkor quvvatlashni qo'llab-quvvatlaydi.
- Mashina 14.
Janubiy Koreyaning Kia kompaniyasi tijorat transporti bozorini zabt etishga qaratilgan yangi Kia PV7 elektromobilini rasman namoyish qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur rusum mashhur Ford E-Transit Custom modeliga asosiy raqib sifatida yaratilgan boʻlib, yanada keng imkoniyatlar va uzoq masofaga harakatlanish quvvatini taqdim etadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Koreya brendining ikkinchi elektr furgoni oʻzidan oldingi kichikroq PV5 modeli bilan bir xil arxitekturaga tayanadi. Avtomobil tanish «burunli» tashqi koʻrinishni saqlab qolgan, biroq yuk tashish imkoniyatlarini oshirish maqsadida uning kuzovi sezilarli darajada uzaytirilgan.
Texnik imkoniyatlar va yurish masofasiYangi Kia PV7 yoʻlovchi va yuk tashish versiyalarida bozorga chiqariladi. Uzaytirilgan bazaga ega yuk mashinasi uchta Yevro-poddonni sigʻdira oladi va 1200 kilogrammgacha boʻlgan ogʻirlikdagi yukni tashish quvvatiga ega. Yoʻlovchi versiyasi esa mijozlarning ehtiyojidan kelib chiqqan holda yetti, toʻqqiz va oʻn bir oʻrindiqli konfiguratsiyalarda taklif qilinadi. Biroq 11 oʻrindiqli talqin dastlab faqat Koreya bozori uchun moʻljallanishi kutilmoqda.
Avtomobil old oʻqqa oʻrnatilgan va 268 ot kuchiga ega yagona elektr dvigatel bilan jihozlanadi. Keyinchalik esa toʻrt aylanma gʻildirakli toʻliq privodli versiyasi ham sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan. Batareya turlariga kelsak, xaridorlarga ikkita variant taqdim etiladi:
- Standart masofaga moʻljallangan PV7 71.5 kW/soat sigʻimli batareya bilan taʼminlanadi.
- Long Range Cargo yuk versiyasi esa 96.2 kW/soatlik batareya yordamida quvvat olishsiz 286 mil (taxminan 460 kilometr) masofani bosib oʻta oladi.
Interyer va narx siyosatiMashina salonining dizayni PV5 modeli bilan deyarli bir xil boʻlib, unda toʻrtburchak shakldagi rul chambariga va raqamli ekranlarga alohida eʼtibor qaratilgan. Markaziy konsolda sunʼiy intellekt integratsiyasiga ega yangi Pleos operatsion tizimida ishlaydigan 14.6 dyuymli axborot-koʻngilochar sensorli ekrani joylashgan. Ushbu tizim uchinchi tomon ilovalarini oʻrnatish imkonini beradi.
Hozircha avtomobilning aniq narxlari eʼlon qilinmadi. Biroq ekspertlarning fikricha, Kia bu borada ham oʻzining anʼanasiga sodiq qolib, asosiy raqobatchilaridan sezilarli darajada arzon narx belgilaydi. Misol uchun, PV5 yoʻlovchi talqini oʻzining asosiy raqibi hisoblangan Volkswagen ID Buzz narxidan deyarli ikki barobar arzonligi bilan ajralib turadi. Taqqoslash uchun, Ford E-Transit Custom modeli soliqni hisobga olmaganda 43 630 funt sterlingdan boshlanadi.
Izohlar 0
…