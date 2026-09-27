O‘zbekistonda elektromobillar soni 122,7 mingtaga yetdi

·0·Avto
O‘zbekistonda elektromobillar soni 122,7 mingtaga yetdi

O‘zbekiston ko‘chalarida elektromobillar tobora ko‘paymoqda. Milliy statistika qo‘mitasining yangi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yil 1 iyul holatiga mamlakatda 122,7 mingta elektromobil rasmiy ro‘yxatdan o‘tgan. Ularning katta qismi Toshkent shahri hissasiga to‘g‘ri keladi.

Bu ko‘rsatkich elektromobillar bozoridagi o‘zgarishlar so‘nggi davrda ancha tezlashganini ko‘rsatadi. 2025 yil 1 iyul holatida O‘zbekistonda 73,6 mingta elektromobil ro‘yxatga olingan edi. Demak, bir yil ichida ularning rasmiy soni qariyb 49,1 mingtaga oshgan.

Elektromobillarning katta qismi Toshkentda

Hududlar kesimidagi statistika eng katta farq poytaxtda ekanini ko‘rsatmoqda.

2026 yil 1 iyul holatiga Toshkent shahrida 88 496 ta elektromobil ro‘yxatdan o‘tgan. Bu mamlakatdagi jami elektromobillarning taxminan 72 foiziga to‘g‘ri keladi.

Toshkent viloyatida esa 9 546 ta elektromobil qayd etilgan.

Keyingi o‘rinlarda quyidagi hududlar joylashgan:

  • Samarqand viloyati — 4 870 ta;

  • Xorazm viloyati — 3 784 ta;

  • Qashqadaryo viloyati — 3 045 ta;

  • Farg‘ona viloyati — 2 442 ta;

  • Navoiy viloyati — 2 227 ta;

  • Buxoro viloyati — 1 963 ta;

  • Andijon viloyati — 1 607 ta.

Qoraqalpog‘iston Respublikasida 1 387 ta, Namangan viloyatida 1 237 ta, Sirdaryo viloyatida 993 ta elektromobil ro‘yxatdan o‘tgan.

Jizzax viloyatida bu ko‘rsatkich 701 tani, Surxondaryo viloyatida esa 429 tani tashkil etgan.

Bir yilda qariyb 50 mingtaga ko‘paydi

Elektromobillar sonidagi o‘sishni avvalgi statistika bilan taqqoslaganda tendensiya yanada yaqqol ko‘rinadi.

2025 yil 1 iyul holatiga mamlakatda 73,6 mingta elektromobil mavjud bo‘lgan bo‘lsa, 2026 yil 1 iyulga kelib bu raqam 122,7 mingtaga yetgan.

Ya’ni bir yil davomida rasmiy ro‘yxatdagi elektromobillar soni qariyb 66,7 foizga oshgan.

Bundan tashqari, 2026 yilning yanvar–iyun oylarida O‘zbekistonga xorijdan 37 874 ta elektromobil import qilingan. Ularning umumiy qiymati 447,7 million AQSH dollarini tashkil etgan. Import hajmi o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 2,6 barobar ko‘paygan.

Elektromobillar bozorida Xitoyning ulushi katta

Yanvar–iyun oylarida mamlakatga olib kirilgan elektromobillarning mutlaq ko‘pchiligi Xitoydan kelgan.

Statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, olti oyda Xitoydan 37 560 ta elektromobil import qilingan. Gonkongdan 141 ta, Koreyadan 80 ta, Germaniyadan 42 ta va AQSHdan 21 ta elektromobil olib kirilgan.

Bu raqamlar O‘zbekiston elektromobil bozorida Xitoy ishlab chiqaruvchilarining o‘rni yuqori ekanini ko‘rsatadi.

Hududlar o‘rtasidagi farq katta

Statistikadagi eng diqqatga sazovor jihatlardan biri — elektromobillarning mamlakat bo‘ylab bir xil taqsimlanmaganidir.

Poytaxtdagi 88 496 ta elektromobil bilan Surxondaryodagi 429 ta ko‘rsatkich o‘rtasida juda katta tafovut bor.

Toshkent shahrining o‘zidagi elektromobillar soni Toshkent viloyati, Samarqand, Xorazm, Qashqadaryo, Farg‘ona va Navoiy viloyatlaridagi ko‘rsatkichlarning har biridan bir necha barobar yuqori.

Bu raqamlar elektromobillardan foydalanish hozircha, asosan, poytaxt va unga yaqin hududlarda jadalroq ommalashayotganini ko‘rsatadi.

2026 yil 1 iyul holatiga O‘zbekistonda 122,7 mingta elektromobil ro‘yxatdan o‘tgan. Ularning 88,5 mingga yaqini Toshkent shahri hissasiga to‘g‘ri keladi.

Yangi import hajmlari va mamlakatda ro‘yxatdan o‘tkazilayotgan elektromobillar sonining o‘sishi O‘zbekiston avtomobil bozorida elektr transport vositalari ulushi ortib borayotganini ko‘rsatmoqda.

Endi asosiy savol — bu o‘sish keyingi oylarda ham shu sur’atda davom etadimi va elektromobillar poytaxtdan tashqari hududlarda qay darajada tez ommalashadi?

ElektromobillarToshkentMilliy statistika qo‘mitasiXitoy import
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda avtomobillar soni 4,9 milliondan oshdiO‘zbekistonda avtomobillar soni 4,9 milliondan oshdi29 iyun 14:44Elektromobillar sinovi: eng samarali va tejamkor elektromobillar aniqlandiElektromobillar sinovi: eng samarali va tejamkor elektromobillar aniqlandi17 avgust 11:52Qashqadaryoda nechta elektromobil bor? Rasmiy ma’lumot berildiQashqadaryoda nechta elektromobil bor? Rasmiy ma’lumot berildiBugun 01:19Elektromobillar uchun yoʻl soligʻi va probegni aldash muammosiElektromobillar uchun yoʻl soligʻi va probegni aldash muammosi11 avgust 16:28Issiq havo va elektromobillar: Renault 4 misolida batareya samaradorligi tahliliIssiq havo va elektromobillar: Renault 4 misolida batareya samaradorligi tahlili25 iyun 14:58Elektromobillar korporativ sektorda ommalashmoqda: Soliq imtiyozlari asosiy omil boʻldiElektromobillar korporativ sektorda ommalashmoqda: Soliq imtiyozlari asosiy omil boʻldi22 iyun 20:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi