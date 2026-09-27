O‘zbekistonda elektromobillar soni 122,7 mingtaga yetdi
O‘zbekiston ko‘chalarida elektromobillar tobora ko‘paymoqda. Milliy statistika qo‘mitasining yangi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yil 1 iyul holatiga mamlakatda 122,7 mingta elektromobil rasmiy ro‘yxatdan o‘tgan. Ularning katta qismi Toshkent shahri hissasiga to‘g‘ri keladi.
Bu ko‘rsatkich elektromobillar bozoridagi o‘zgarishlar so‘nggi davrda ancha tezlashganini ko‘rsatadi. 2025 yil 1 iyul holatida O‘zbekistonda 73,6 mingta elektromobil ro‘yxatga olingan edi. Demak, bir yil ichida ularning rasmiy soni qariyb 49,1 mingtaga oshgan.
Elektromobillarning katta qismi Toshkentda
Hududlar kesimidagi statistika eng katta farq poytaxtda ekanini ko‘rsatmoqda.
2026 yil 1 iyul holatiga Toshkent shahrida 88 496 ta elektromobil ro‘yxatdan o‘tgan. Bu mamlakatdagi jami elektromobillarning taxminan 72 foiziga to‘g‘ri keladi.
Toshkent viloyatida esa 9 546 ta elektromobil qayd etilgan.
Keyingi o‘rinlarda quyidagi hududlar joylashgan:
Samarqand viloyati — 4 870 ta;
Xorazm viloyati — 3 784 ta;
Qashqadaryo viloyati — 3 045 ta;
Farg‘ona viloyati — 2 442 ta;
Navoiy viloyati — 2 227 ta;
Buxoro viloyati — 1 963 ta;
Andijon viloyati — 1 607 ta.
Qoraqalpog‘iston Respublikasida 1 387 ta, Namangan viloyatida 1 237 ta, Sirdaryo viloyatida 993 ta elektromobil ro‘yxatdan o‘tgan.
Jizzax viloyatida bu ko‘rsatkich 701 tani, Surxondaryo viloyatida esa 429 tani tashkil etgan.
Bir yilda qariyb 50 mingtaga ko‘paydi
Elektromobillar sonidagi o‘sishni avvalgi statistika bilan taqqoslaganda tendensiya yanada yaqqol ko‘rinadi.
2025 yil 1 iyul holatiga mamlakatda 73,6 mingta elektromobil mavjud bo‘lgan bo‘lsa, 2026 yil 1 iyulga kelib bu raqam 122,7 mingtaga yetgan.
Ya’ni bir yil davomida rasmiy ro‘yxatdagi elektromobillar soni qariyb 66,7 foizga oshgan.
Bundan tashqari, 2026 yilning yanvar–iyun oylarida O‘zbekistonga xorijdan 37 874 ta elektromobil import qilingan. Ularning umumiy qiymati 447,7 million AQSH dollarini tashkil etgan. Import hajmi o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 2,6 barobar ko‘paygan.
Elektromobillar bozorida Xitoyning ulushi katta
Yanvar–iyun oylarida mamlakatga olib kirilgan elektromobillarning mutlaq ko‘pchiligi Xitoydan kelgan.
Statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, olti oyda Xitoydan 37 560 ta elektromobil import qilingan. Gonkongdan 141 ta, Koreyadan 80 ta, Germaniyadan 42 ta va AQSHdan 21 ta elektromobil olib kirilgan.
Bu raqamlar O‘zbekiston elektromobil bozorida Xitoy ishlab chiqaruvchilarining o‘rni yuqori ekanini ko‘rsatadi.
Hududlar o‘rtasidagi farq katta
Statistikadagi eng diqqatga sazovor jihatlardan biri — elektromobillarning mamlakat bo‘ylab bir xil taqsimlanmaganidir.
Poytaxtdagi 88 496 ta elektromobil bilan Surxondaryodagi 429 ta ko‘rsatkich o‘rtasida juda katta tafovut bor.
Toshkent shahrining o‘zidagi elektromobillar soni Toshkent viloyati, Samarqand, Xorazm, Qashqadaryo, Farg‘ona va Navoiy viloyatlaridagi ko‘rsatkichlarning har biridan bir necha barobar yuqori.
Bu raqamlar elektromobillardan foydalanish hozircha, asosan, poytaxt va unga yaqin hududlarda jadalroq ommalashayotganini ko‘rsatadi.
2026 yil 1 iyul holatiga O‘zbekistonda 122,7 mingta elektromobil ro‘yxatdan o‘tgan. Ularning 88,5 mingga yaqini Toshkent shahri hissasiga to‘g‘ri keladi.
Yangi import hajmlari va mamlakatda ro‘yxatdan o‘tkazilayotgan elektromobillar sonining o‘sishi O‘zbekiston avtomobil bozorida elektr transport vositalari ulushi ortib borayotganini ko‘rsatmoqda.
Endi asosiy savol — bu o‘sish keyingi oylarda ham shu sur’atda davom etadimi va elektromobillar poytaxtdan tashqari hududlarda qay darajada tez ommalashadi?
Izohlar 0
…