Damas va Labo uchun 0 foizli bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi

·138·Avto
Damas va Labo uchun 0 foizli bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tenge Bank Damas va Labo avtomobillarini yillik 0 foiz stavkada bo‘lib to‘lash sharti bilan xarid qilish imkoniyatini taqdim etmoqda.
  • Mazkur xarid uchun kamida 26 foiz miqdorida boshlang‘ich to‘lov amalga oshirilishi talab etiladi.
  • Damas uchun to‘lov muddati 21 oydan 36 oygacha, Labo uchun esa 15 oydan 27 oygacha etib belgilangan.
  • Avtomobillar chegirmasiz narxlarda sotuvga chiqarilgan bo‘lib, yakuniy to‘lov miqdori tanlangan komplektatsiya va to‘lov rejasiga qarab o‘zgaradi.

Tenge Bank Damas va Labo avtomobillarini yillik 0 foiz stavkada bo‘lib to‘lash imkoniyatini taklif qilmoqda. Xarid uchun boshlang‘ich to‘lov kamida 26 foizni tashkil etadi. Tanlangan shartlarga qarab, Damas uchun to‘lov muddati 21 oydan 36 oygacha, Labo uchun esa 15 oydan 27 oygacha bo‘lishi mumkin.

Damas uchun oylik to‘lov 1 293 833 so‘m atrofida hisoblangan. Bu bir kunga taxminan 42–43 ming so‘mdan to‘g‘ri keladi. Avtomobil kundalik qatnovlar va yo‘lovchi tashish orqali daromad olishni rejalashtirayotgan tadbirkorlar uchun mos kelishi mumkin.

Yuk tashish uchun mo‘ljallangan Labo‘ning oylik to‘lovi 1 784 630 so‘mdan boshlanadi. Avtomobildan dehqonchilikda, logistikada, savdo nuqtalariga mahsulot yetkazishda va qurilish materiallarini tashishda foydalanish mumkin. Ushbu model uchun eng uzoq to‘lov muddati 27 oyni tashkil etadi.

Damas xaridi uchun to‘lov rejalari

• 26 foiz boshlang‘ich to‘lov bilan 21 oygacha bo‘lib to‘lash.

• 30 foiz boshlang‘ich to‘lov bilan 23 oygacha bo‘lib to‘lash.

• 40 foiz boshlang‘ich to‘lov bilan 28 oygacha bo‘lib to‘lash.

• 50 foiz boshlang‘ich to‘lov bilan 36 oygacha bo‘lib to‘lash.

Labo xaridi uchun to‘lov rejalari

• 26 foiz boshlang‘ich to‘lov bilan 15 oygacha bo‘lib to‘lash.

• 30 foiz boshlang‘ich to‘lov bilan 16 oygacha bo‘lib to‘lash.

• 40 foiz boshlang‘ich to‘lov bilan 21 oygacha bo‘lib to‘lash.

• 50 foiz boshlang‘ich to‘lov bilan 27 oygacha bo‘lib to‘lash.

Mazkur imkoniyat o‘z biznesini boshlashni rejalashtirayotganlar, dehqon-fermerlar va transport xizmatlari bilan shug‘ullanuvchi tadbirkorlarga qaratilgan. Xaridor boshlang‘ich to‘lovni amalga oshirgandan keyin qolgan summani kelishilgan muddat davomida foizsiz bo‘lib to‘laydi.

Shu bilan birga, e’londa keltirilgan oylik to‘lovlar boshlang‘ich komplektatsiyadagi avtomobil uchun 50 foiz boshlang‘ich to‘lov asosida hisoblangan. Shuning uchun yakuniy to‘lov tanlangan avtomobil komplektatsiyasi va to‘lov rejasiga bog‘liq bo‘ladi. Avtomobillar chegirmasiz narxlarda sotuvga taklif etilmoqda.

DamasLaboBo‘lib To‘lash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindiCobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi7 oktabr 08:13UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydiUzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi6 oktabr 22:35UzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdiUzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdi18 iyul 14:46Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqdaDamas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda13 oktabr 21:08Damas'da 11 nafar bog‘cha bolasini olib ketayotgan haydovchiga chora ko‘rildiDamas'da 11 nafar bog‘cha bolasini olib ketayotgan haydovchiga chora ko‘rildi13 oktabr 05:15“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)30 sentabr 09:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)