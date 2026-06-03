180 metr balandlikdagi sinov dorbozni titratdi

·78·Dunyo
180 metr balandlikdagi sinov dorbozni titratdi
Audio versiyasi

Estoniyalik mashhur dorboz Yaan Ruz Polshadagi eng baland ikki bino orasiga tortilgan arqon bo‘ylab muvaffaqiyatli yurib o‘tdi. Bu haqda Reuters xabar berdi.

Sportchi Varshava shahridagi 310 metrli Varso minorasi hamda 237 metr balandlikdagi Madaniyat va fan saroyi o‘rtasida tortilgan arqondan harakatlangan. U yerdan taxminan 180 metr balandlikda joylashgan arqon bo‘ylab qariyb 500 metr masofani bosib o‘tgan.

Yaan Ruz chiqishdan keyin tashqi tomondan xotirjam ko‘ringan bo‘lsa-da, bu sinov ancha og‘ir kechganini tan oldi.

“Men hali ham qaltirayapman. Bu mutlaqo oson emasdi. Bunday sinov insondan o‘z imkoniyatlarini chuqur anglashni va chegaralarni kengaytirishni talab qiladi”, dedi u.

Dorbozning aytishicha, yo‘l davomida uch marta murakkab vaziyat yuzaga kelgan. Ayniqsa, masofaning ikkinchi qismida kuchli shamol uni jiddiy qiyin ahvolga solgan. Shu sababli u bir necha bor to‘xtab, kuch to‘plashga majbur bo‘lgan.

Ma’lumot uchun, Yaan Ruz ekstremal chiqishlari bilan keng tanilgan. U 2024 yilda Bosfor bo‘g‘ozi ustidan tortilgan qariyb 1,1 kilometrli arqondan o‘tib, Osiyodan Yevropaga shu usulda o‘tgan birinchi inson sifatida tarixga kirgan edi. Uch karra jahon chempioni hisoblangan sportchi arqonda orqaga ikki marta o‘mbaloq oshishni uddalagan yagona atlet sifatida ham e’tirof etiladi.

Jaan RoosePolshaVarshavaReutersVarso TowerBosfor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

32 yoshli turkiyalik bir kechada milliarder bo‘lib ketdiBugun, 11:4631 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordiBugun, 11:02SpaceX'ning katta rejasi Maskni dunyodagi birinchi trillioner qilishi mumkinBugun, 09:41BMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladiBugun, 09:36Bagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildiBugun, 09:35Hindistonlik erkak qog‘oz stakanlar kolleksiyasi bilan Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 09:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi