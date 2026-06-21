94 yildan beri ilk bor: Chester hayvonot bog‘ida noyob jonivor tug‘ildi
Angliyaning mashhur Chester hayvonot bog‘ida noyob nay tishli hayvon dunyoga keldi.
Bog‘ mutaxassislari chaqaloqqa Vambl deb ism qo‘yishdi. Uning tug‘ilishi hayvonot bog‘i tarixidagi muhim voqealardan biri sifatida baholanmoqda.
Ma’lum qilinishicha, Vambl so‘nggi 94 yil ichida Chester hayvonot bog‘ida tug‘ilgan ikkinchi nay tishli hayvon hisoblanadi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bunday noyob tug‘ilishlar ushbu turning saqlanib qolishi va ko‘payishi uchun katta ahamiyatga ega.
Vambl hozirda onasi nazoratida sog‘lom o‘smoqda va hayvonot bog‘i mehmonlarining e’tibor markaziga aylangan.
Aardvark (yer cho‘chqasi) shunchalik g‘alati hayvonki, olimlar uni alohida biologik turkumga joylashtirishgan. Ya’ni u fil, cho‘chqa yoki chumolixo‘rlarning qarindoshi emas, balki o‘ziga xos evolyutsion yo‘nalishga ega noyob hayvon hisoblanadi.
…