Ispaniya Bosh vazirining rafiqasi korrupsiya ishi bo‘yicha sud qilinadi

·31·Dunyo
Ispaniya Bosh vazirining rafiqasi korrupsiya ishi bo‘yicha sud qilinadi

EFE axborot agentligining xabar berishicha, Ispaniya Bosh vazirining rafiqasi Begonya Gomes korrupsiya va mablag‘larni o‘zlashtirish ishi bo‘yicha hakamlar hay’ati oldida javob beradigan bo‘ldi. Dastlabki sud majlislari yakunlariga ko‘ra, sud ayblanuvchiga nisbatan qat’iy ehtiyot choralarini qo‘lladi.

Sud tomonidan belgilangan cheklovlar

Sud jarayoni davomida Begonya Gomesning mamlakatdan qochib ketish xavfini oldini olish maqsadida quyidagi profilaktik choralar joriy etildi:

  • Mamlakatni tark etish taqiqi: Unga Ispaniya hududidan chiqib ketish qat’iyan man etildi;

  • Hujjatlarni musodara qilish: Uning xorijga chiqish pasporti sud tomonidan olib qo‘yildi;

  • Majburiy ro‘yxatdan o‘tish: Gomes xonim har oyda ikki marta tegishli nazorat organlariga borib, ro‘yxatdan o‘tishi shart.

Ayblovlar mazmuni va so‘ralayotgan jazo

Mazkur jinoyat ishi doirasida prokuratura juda jiddiy jazo chorasini talab qilmoqda. Ilgariroq davlat ayblovchisi tomonidan Gomes uchun 24 yillik qamoq jazosi so‘ralgani xabar qilingan edi.

Hozirda Bosh vazirning rafiqasi quyidagi huquqbuzarliklarda ayblanmoqda:

  1. Xususiy sektorda korrupsiyaga yo‘l qo‘yish;

  2. Davlat mablag‘larini o‘zlashtirish;

  3. Budjet mablag‘larini noto‘g‘ri va maqsadsiz ishlatish;

  4. O‘z mavqeidan foydalanib, qarorlarga noqonuniy ta’sir o‘tkazish.

Ushbu ishda faqatgina Gomesning o‘zi emas, balki unga sheriklikda ayblanayotgan maslahatchisi Kristina Alvares hamda yirik biznesmen Xuan Karlos Barrabes ham sud oldida javob beradi.

Jinoyat ishining kelib chiqishi va yangi epizodlar

Mazkur shov-shuvli jinoyat ishi 2024 yilning bahorida boshlangan edi. O‘shanda «Toza qo‘llar» (Manos Limpias) deb nomlanuvchi jamoat tashkiloti iltimosnoma bilan chiqib, Begonya Gomesni hukumat shartnomalarini va davlat tenderlarini muayyan kompaniyalarga taqdim etish uchun o‘zining siyosiy aloqalaridan foydalanganlikda ayblagan edi.

Keyinchalik olib borilgan tergov harakatlari davomida ish hajmi kengaydi. Unga Gomesning Madriddagi universitet kafedrasidagi faoliyati, u yerdagi moliyaviy jarayonlar va xodimlarni ishga yollashdagi shubhali tartib-qoidalar bilan bog‘liq yangi jinoiy epizodlar ham qo‘shildi.

Himoya tomonining pozitsiyasi: Begonya Gomesning advokatlari va himoyachilari uning mutlaqo aybsiz ekanligini da’vo qilishmoqda. Ularning fikricha, ushbu jinoyat ishi ortida hech qanday real huquqiy asoslar mavjud emas va jarayon sof siyosiy sabablar, ya’ni amaldagi Bosh vazirga bosim o‘tkazish maqsadida tashkillashtirilgan.

Begoña GómezMadridCristina ÁlvarezJuan Carlos BarrabésManos Limpias
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonlik erkak o‘ziga atab soxta dafn marosimi o‘tkazdi (video)Hindistonlik erkak o‘ziga atab soxta dafn marosimi o‘tkazdi (video)Bugun, 20:35Nyu-Yorkda O‘zbekiston bayrog‘i tushirilgan poyezd ko‘pchilikni hayratga soldi (video)Nyu-Yorkda O‘zbekiston bayrog‘i tushirilgan poyezd ko‘pchilikni hayratga soldi (video)Bugun, 19:17To‘rtta oyoqli ayol: tarixdagi hayratlanarli haqiqatTo‘rtta oyoqli ayol: tarixdagi hayratlanarli haqiqatBugun, 17:29Ishga suzib borish trendga aylandi: Shveysariyada noodatiy hayot tarziIshga suzib borish trendga aylandi: Shveysariyada noodatiy hayot tarziBugun, 17:17Viral video: LGBT bayrog‘i berilgan bolakay uni darhol axlatga tashladiViral video: LGBT bayrog‘i berilgan bolakay uni darhol axlatga tashladiBugun, 16:30Turkiyada mikroavtobus jarlikka qulab, 4 kishi halok bo‘ldiTurkiyada mikroavtobus jarlikka qulab, 4 kishi halok bo‘ldiBugun, 14:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi