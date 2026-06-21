Ispaniya Bosh vazirining rafiqasi korrupsiya ishi bo‘yicha sud qilinadi
EFE axborot agentligining xabar berishicha, Ispaniya Bosh vazirining rafiqasi Begonya Gomes korrupsiya va mablag‘larni o‘zlashtirish ishi bo‘yicha hakamlar hay’ati oldida javob beradigan bo‘ldi. Dastlabki sud majlislari yakunlariga ko‘ra, sud ayblanuvchiga nisbatan qat’iy ehtiyot choralarini qo‘lladi.
Sud tomonidan belgilangan cheklovlar
Sud jarayoni davomida Begonya Gomesning mamlakatdan qochib ketish xavfini oldini olish maqsadida quyidagi profilaktik choralar joriy etildi:
Mamlakatni tark etish taqiqi: Unga Ispaniya hududidan chiqib ketish qat’iyan man etildi;
Hujjatlarni musodara qilish: Uning xorijga chiqish pasporti sud tomonidan olib qo‘yildi;
Majburiy ro‘yxatdan o‘tish: Gomes xonim har oyda ikki marta tegishli nazorat organlariga borib, ro‘yxatdan o‘tishi shart.
Ayblovlar mazmuni va so‘ralayotgan jazo
Mazkur jinoyat ishi doirasida prokuratura juda jiddiy jazo chorasini talab qilmoqda. Ilgariroq davlat ayblovchisi tomonidan Gomes uchun 24 yillik qamoq jazosi so‘ralgani xabar qilingan edi.
Hozirda Bosh vazirning rafiqasi quyidagi huquqbuzarliklarda ayblanmoqda:
Xususiy sektorda korrupsiyaga yo‘l qo‘yish;
Davlat mablag‘larini o‘zlashtirish;
Budjet mablag‘larini noto‘g‘ri va maqsadsiz ishlatish;
O‘z mavqeidan foydalanib, qarorlarga noqonuniy ta’sir o‘tkazish.
Ushbu ishda faqatgina Gomesning o‘zi emas, balki unga sheriklikda ayblanayotgan maslahatchisi Kristina Alvares hamda yirik biznesmen Xuan Karlos Barrabes ham sud oldida javob beradi.
Jinoyat ishining kelib chiqishi va yangi epizodlar
Mazkur shov-shuvli jinoyat ishi 2024 yilning bahorida boshlangan edi. O‘shanda «Toza qo‘llar» (Manos Limpias) deb nomlanuvchi jamoat tashkiloti iltimosnoma bilan chiqib, Begonya Gomesni hukumat shartnomalarini va davlat tenderlarini muayyan kompaniyalarga taqdim etish uchun o‘zining siyosiy aloqalaridan foydalanganlikda ayblagan edi.
Keyinchalik olib borilgan tergov harakatlari davomida ish hajmi kengaydi. Unga Gomesning Madriddagi universitet kafedrasidagi faoliyati, u yerdagi moliyaviy jarayonlar va xodimlarni ishga yollashdagi shubhali tartib-qoidalar bilan bog‘liq yangi jinoiy epizodlar ham qo‘shildi.
Himoya tomonining pozitsiyasi: Begonya Gomesning advokatlari va himoyachilari uning mutlaqo aybsiz ekanligini da’vo qilishmoqda. Ularning fikricha, ushbu jinoyat ishi ortida hech qanday real huquqiy asoslar mavjud emas va jarayon sof siyosiy sabablar, ya’ni amaldagi Bosh vazirga bosim o‘tkazish maqsadida tashkillashtirilgan.
…