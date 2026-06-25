AQSH, Venesuela va Yaponiyada kuchli zilzilalar kuzatildi

·114·Dunyo
AQSH, Venesuela va Yaponiyada kuchli zilzilalar kuzatildi

So‘nggi bir necha soat ichida AQSH, Venesuela va Yaponiyada ketma-ket kuchli zilzilalar sodir bo‘ldi. Eng og‘ir oqibatlar Venesuelada kuzatilgan. U yerda o‘nlab odamlar halok bo‘lgan, yuzlab kishilar jarohatlangan.

Birinchi yer silkinishi 24 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 20:10 da AQSHning Kaliforniya shtatida qayd etildi. Zilzila magnitudasi 5,6 ni tashkil qilgan. Hodisa oqibatida qurbonlar bo‘lmagan, biroq bir necha kishi jarohat olgan. Mendosino okrugida 7 427 nafar iste’molchi elektr energiyasisiz qolgan.

25 iyun kuni soat 03:04 va 03:05 da Venesuelada magnitudasi 7,2 hamda 7,5 bo‘lgan ikkita kuchli zilzila sodir bo‘lgan. Asosiy silkinishlardan keyin yana 20 ta aftershok kuzatilgan.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, Venesuelada kamida 32 kishi halok bo‘lgan, 700 dan ortiq odam jarohatlangan. Ko‘plab binolar qulab tushgan. Aeroport va metro faoliyati ham to‘xtatilgan.

AQSH Geologiya xizmati qurbonlar soni yana ortishi mumkinligini bildirgan.

Shu kuni Toshkent vaqti bilan soat 03:30 da Yaponiyaning Xonsyu oroli yaqinida ham kuchli yer silkinishi qayd etildi. Dastlab zilzila magnitudasi 6,9 deb baholangan, keyingi hisob-kitoblardan so‘ng bu ko‘rsatkich 7,2 ga o‘zgartirilgan.

Yaponiyada to‘rt kishi yengil jarohat olgan. Temiryo‘l qatnovlari vaqtincha to‘xtatilgan, ammo sunami xavfi e’lon qilinmagan.

AQSHVenesuelaYaponiyaKaliforniyaXonsyuZilzila
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

6 nafar bosh vazirni “kuzatgan” mushuk Britaniya siyosatining tirik afsonasiga aylandi6 nafar bosh vazirni “kuzatgan” mushuk Britaniya siyosatining tirik afsonasiga aylandiBugun, 11:02Venesuelada ketma-ket yuz bergan kuchli zilzilalar vahima uyg‘otdiVenesuelada ketma-ket yuz bergan kuchli zilzilalar vahima uyg‘otdiBugun, 10:09Yaponiyadagi 7,2 ballli zilziladan keyin nima bo‘ldi?Yaponiyadagi 7,2 ballli zilziladan keyin nima bo‘ldi?Bugun, 09:4840 yil faqat kartoshka yegan ayolning hayoti o‘zgardi40 yil faqat kartoshka yegan ayolning hayoti o‘zgardiKecha, 23:42Pokistonda eri tomonidan 12 yil uyda qamab qo‘yilgan ayol ozod qilindiPokistonda eri tomonidan 12 yil uyda qamab qo‘yilgan ayol ozod qilindiKecha, 23:00Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildiNiderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildiKecha, 22:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda