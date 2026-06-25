6 nafar bosh vazirni “kuzatgan” mushuk Britaniya siyosatining tirik afsonasiga aylandi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Daunning-stritda yashovchi mashhur mushuk Larri Buyuk Britaniya siyosiy hayotining o‘ziga xos ramziga aylangan.
U 2011 yildan buyon bosh vazirlar qarorgohida yashab keladi. Shu vaqt ichida Larri Devid Kemeron, Tereza Mey, Boris Jonson, Liz Trass, Rishi Sunak va Kir Starmer davrlariga guvoh bo‘ldi.
19 yoshli Larri rasman hukumat binolaridagi kemiruvchilarga qarshi kurashuvchi “bosh sichqonovchi” hisoblanadi.
Bosh vazirlar almashaveradi, siyosiy davrlar o‘zgaraveradi, ammo Larri hanuz Daunning-stritda o‘z “lavozimi”ni saqlab kelmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…