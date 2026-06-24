40 yil faqat kartoshka yegan ayolning hayoti o‘zgardi

·68·Dunyo
40 yil faqat kartoshka yegan ayolning hayoti o‘zgardi

Buyuk Britaniyalik 42 yoshli Reychel Xoll 40 yil davomida deyarli faqat kartoshka iste’mol qilib yashagan. Uning aytishicha, meva va sabzavotlarni og‘ziga yaqinlashtirishi bilanoq qayt qilish hissi paydo bo‘lar, yangi taomlarni yutish esa deyarli imkonsiz edi.

Ayolning kundalik ovqati asosan kartoshka fri, pishirilgan kartoshka, kartoshka pyuresi va ba’zi hollarda tovuq go‘shtidan iborat bo‘lgan. Hatto tug‘ilgan kunlari va Rojdestvo bayramida ham uning dasturxonida kartoshka pyuresi bo‘lgan.

Ayol go‘dak bilan ovqatlanmoqda va qovurilgan kartoshkalar yog‘da pishmoqda.

Reychel bu holat bolaligidan boshlanganini aytgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, qattiq ovqatlarga o‘ta boshlagan paytdanoq u ko‘plab mahsulotlarni qabul qila olmagan. Tortni tomosha qilishni yaxshi ko‘rgan, ammo uni yeyish fikrining o‘ziyoq ko‘nglini aynishiga sabab bo‘lgan.

Bir necha oy avval shifokorlar unda xolesterin miqdori yuqori ekanini aniqlagandan keyin, ayol muammoni hal qilishga qaror qilgan. U mutaxassisga murojaat qilib, ARFID — ovqatlanishdan qochish va cheklash bilan bog‘liq buzilish tashxisini olgan.

So‘ngra u sakkiz seans gipnoterapiyadan o‘tgan. Davolanishdan keyin Reychel ilk bor meva, sabzavot va turli xil taomlarni bemalol iste’mol qilishni boshlagan.

40 yil faqat kartoshka yegan ayolning hayoti o‘zgardi

“Hozir banan va qulupnayni juda yaxshi ko‘raman. Yaqinda hayotimda birinchi marta tuxumli sendvich tatib ko‘rdim va u juda mazali ekan. Endi o‘zimni ancha yaxshi his qilyapman, sog‘lom ovqatlanayapman va energiyam ham ko‘paydi”, degan u.

Ayolning ta’kidlashicha, u yillar davomida faqat “xavfsiz” deb bilgan mahsulotlar bilan cheklanib kelgan. Endi esa turli rangdagi va yangi ta’mlarga boy taomlarni sinab ko‘rishdan zavq olmoqda.

ReychelxollBuyuk Britaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokistonda eri tomonidan 12 yil uyda qamab qo‘yilgan ayol ozod qilindiPokistonda eri tomonidan 12 yil uyda qamab qo‘yilgan ayol ozod qilindiKecha, 23:00Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildiNiderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildiKecha, 22:48Erkak deb o‘ylangan mushuk bolaladiErkak deb o‘ylangan mushuk bolaladiKecha, 22:33Filning kutilmagan mehribonligi: jayronni qutqarib qoldiFilning kutilmagan mehribonligi: jayronni qutqarib qoldiKecha, 22:21Ispaniyada do‘konda janjal: bayroq sabab tortishuv yuz berdi (video)Ispaniyada do‘konda janjal: bayroq sabab tortishuv yuz berdi (video)Kecha, 22:16Zelenskiyning ultimatumi ish berdimi? Belarusdagi retranslyatorlar o‘chirildiZelenskiyning ultimatumi ish berdimi? Belarusdagi retranslyatorlar o‘chirildiKecha, 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda