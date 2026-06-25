Gollivudni bankrotlik yoqasiga olib kelgan film — “Kleopatra”
1963 yilda suratga olingan “Kleopatra” filmi Gollivud tarixidagi eng mashhur va eng qimmat loyihalardan biri sifatida tilga olinadi. Dastlab film uchun 2 million dollar atrofida mablag‘ ajratish rejalashtirilgan bo‘lsa-da, suratga olish ishlari yakuniga kelib xarajatlar 44 million dollargacha yetgan.
Bunga bir nechta omillar sabab bo‘lgan. Xususan, Malika Kleopatra rolini ijro etgan afsonaviy Elizabet Teylor o‘sha davr uchun rekord hisoblangan 1 million dollar gonorar olgan. Shu tariqa u Gollivud tarixida bunday miqdordagi haq olgan ilk aktrisaga aylangan.
Bundan tashqari, Rimda noldan qurilgan ulkan dekoratsiyalar, qayta-qayta o‘tkazilgan suratga olish jarayonlari hamda ishlab chiqarishdagi muammolar film budjetining keskin oshib ketishiga olib kelgan.
Natijada loyiha "20th Century Fox" studiyasini og‘ir moliyaviy ahvolga solib qo‘ygan. Kompaniya omon qolish uchun o‘ziga tegishli bo‘lgan yer maydonlarining bir qismini sotishga majbur bo‘lgan.
Keyinchalik esa studiya boshqa muvaffaqiyatli filmlar hisobiga inqirozdan chiqib ketishga muvaffaq bo‘lgan. Shunga qaramay, “Kleopatra” hanuzgacha Gollivud tarixidagi eng tavakkalli va eng bahsli kino loyihalaridan biri sifatida eslanadi.
…