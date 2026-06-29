O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qayerda yashaydi? TOP-10 ro‘yxat...
O‘zbekiston aholisi shiddatli sur’atlarda o‘sib bormoqda. Statistika qo‘mitasining 2026 yil 1 aprel holatiga taqdim etgan rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, yurtimizning doimiy aholisi soni qariyb 38,4 mln kishini tashkil etmoqda. Mamlakatimizning turli go‘shalarida aholi zichligi va joylashuvi turlicha taqsimlangan.
Xo‘sh, yurtimizdagi eng «gavjum» va odam soni bo‘yicha rekordchi bo‘lgan shahar hamda tumanlar qaysilar? Quyida aholisi soni eng ko‘p bo‘lgan TOP-10 hudud reytingini taqdim etamiz.
Aholisi soni eng ko‘p bo‘lgan TOP-10 tuman va shaharlar:
Maqomi
Hudud (Tuman / Shahar) nomi
Aholi soni
1
Namangan shahri
731,3 ming kishi
2
Samarqand shahri
607,6 ming kishi
3
Urgut tumani
588,6 ming kishi
4
Andijon shahri
506 ming kishi
5
Denov tumani
442,7 ming kishi
6
Olmazor tumani
419,6 ming kishi
7
Pastdarg‘om tumani
401,5 ming kishi
8
Yunusobod tumani
395 ming kishi
9
Shayxontohur tumani
374,6 ming kishi
10
Asaka tumani
369,6 ming kishi
Diqqatga sazovor kuzatuvlar:
Namangan mutlaq yetakchi: Ro‘yxatda Namangan shahri 731 ming odam bilan birinchi o‘rinda turibdi. U hatto respublikaning eng yirik tarixiy va sayyohlik markazi bo‘lmish Samarqand shahrini ham sezilarli darajada ortda qoldirgan.
Urgut fenomeni: Samarqandning Urgut tumani ko‘plab yirik shaharlardan, viloyat markazlaridan, hatto poytaxtning eng gavjum dahalaridan ham o‘zib ketgan. U yurtimizdagi eng yirik va aholisi ko‘p tuman maqomini hech kimga bermayapti.
Poytaxt va vodiy zichligi: Toshkent shahridan bir yo‘la uchta yirik tuman (Olmazor, Yunusobod va Shayxontohur) ushbu TOP-10 talikdan joy olgan. Sanoati rivojlangan Asaka (Andijon) va Surxondaryoning yirik savdo markazi bo‘lmish Denov tumani ham aholi soni va zichligi bo‘yicha mamlakatning eng yirik nuqtalaridan biri ekanini isbotlamoqda.
…