O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qayerda yashaydi? TOP-10 ro‘yxat...

·54·O‘zbekiston
O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qayerda yashaydi? TOP-10 ro‘yxat...

O‘zbekiston aholisi shiddatli sur’atlarda o‘sib bormoqda. Statistika qo‘mitasining 2026 yil 1 aprel holatiga taqdim etgan rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, yurtimizning doimiy aholisi soni qariyb 38,4 mln kishini tashkil etmoqda. Mamlakatimizning turli go‘shalarida aholi zichligi va joylashuvi turlicha taqsimlangan.

Xo‘sh, yurtimizdagi eng «gavjum» va odam soni bo‘yicha rekordchi bo‘lgan shahar hamda tumanlar qaysilar? Quyida aholisi soni eng ko‘p bo‘lgan TOP-10 hudud reytingini taqdim etamiz.

Aholisi soni eng ko‘p bo‘lgan TOP-10 tuman va shaharlar:

Maqomi

Hudud (Tuman / Shahar) nomi

Aholi soni

1

Namangan shahri

731,3 ming kishi

2

Samarqand shahri

607,6 ming kishi

3

Urgut tumani

588,6 ming kishi

4

Andijon shahri

506 ming kishi

5

Denov tumani

442,7 ming kishi

6

Olmazor tumani

419,6 ming kishi

7

Pastdarg‘om tumani

401,5 ming kishi

8

Yunusobod tumani

395 ming kishi

9

Shayxontohur tumani

374,6 ming kishi

10

Asaka tumani

369,6 ming kishi

Diqqatga sazovor kuzatuvlar:

  • Namangan mutlaq yetakchi: Ro‘yxatda Namangan shahri 731 ming odam bilan birinchi o‘rinda turibdi. U hatto respublikaning eng yirik tarixiy va sayyohlik markazi bo‘lmish Samarqand shahrini ham sezilarli darajada ortda qoldirgan.

  • Urgut fenomeni: Samarqandning Urgut tumani ko‘plab yirik shaharlardan, viloyat markazlaridan, hatto poytaxtning eng gavjum dahalaridan ham o‘zib ketgan. U yurtimizdagi eng yirik va aholisi ko‘p tuman maqomini hech kimga bermayapti.

  • Poytaxt va vodiy zichligi: Toshkent shahridan bir yo‘la uchta yirik tuman (Olmazor, Yunusobod va Shayxontohur) ushbu TOP-10 talikdan joy olgan. Sanoati rivojlangan Asaka (Andijon) va Surxondaryoning yirik savdo markazi bo‘lmish Denov tumani ham aholi soni va zichligi bo‘yicha mamlakatning eng yirik nuqtalaridan biri ekanini isbotlamoqda.

O'zbekistonNamanganSamarqandToshkentAndijon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentdagi yirik elektr uzilishi to‘liq bartaraf etildiToshkentdagi yirik elektr uzilishi to‘liq bartaraf etildiBugun, 16:02O‘zbekistonda aholisi eng kam hududlar: TOP-10 ro‘yxat...O‘zbekistonda aholisi eng kam hududlar: TOP-10 ro‘yxat...Bugun, 15:05Yangixayotda yangi qurilayotgan bino hududida yong‘in chiqdiYangixayotda yangi qurilayotgan bino hududida yong‘in chiqdiBugun, 13:30O‘zbekistonda qog‘oz avtostraxovka polislari bekor qilinadiO‘zbekistonda qog‘oz avtostraxovka polislari bekor qilinadiKecha, 18:24O‘zbekistonda 7 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun avtokreslo majburiy bo‘lishi mumkinO‘zbekistonda 7 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun avtokreslo majburiy bo‘lishi mumkinKecha, 16:46O‘zbekistonning 24 universiteti dunyoning eng nufuzli universitetlari reytingiga kirdiO‘zbekistonning 24 universiteti dunyoning eng nufuzli universitetlari reytingiga kirdi27.06, 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
2030 yilgacha O‘zbekistonda 5 ta sel-suv ombori quriladi
2030 yilgacha O‘zbekistonda 5 ta sel-suv ombori quriladi