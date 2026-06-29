O‘zbekistonda aholisi eng kam hududlar: TOP-10 ro‘yxat...
O‘zbekiston aholisi izchil sur’atlarda o‘sib, 37 millionlik dovondan oshib borayotgan bo‘lsa-da, mamlakatimizda hamon shahar shovqinidan yiroq, aholisi kam bo‘lgan osoyishta go‘shalar va tumanlar mavjud.
Statistika qo‘mitasining 2026 yil 1 aprel holatiga taqdim etgan rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, yurtimizda doimiy aholi soni eng kam bo‘lgan hudud — G‘ozg‘on shahri bo‘lib turibdi. Bu yerda bor-yo‘g‘i 9,5 ming nafar aholi istiqomat qiladi.
Eng kam aholi yashaydigan TOP-10 tuman va shaharlar:
Maqomi
Hudud (Tuman / Shahar) nomi
Aholi soni
1
G‘ozg‘on shahri
9,5 ming nafar
2
Tomdi tumani
15,3 ming nafar
3
Shirin shahri
19,4 ming nafar
4
Qorovulbozor tumani
20,7 ming nafar
5
Bo‘zatov tumani
21,8 ming nafar
6
Yangiobod tumani
30,6 ming nafar
7
Mo‘ynoq tumani
34,1 ming nafar
8
Konimex tumani
36,8 ming nafar
9
Taxtako‘pir tumani
38,9 ming nafar
10
Uchquduq tumani
39,9 ming nafar
Geografik kuzatuv: Ro‘yxatga e’tibor bersangiz, aholisi eng kam hududlarning katta qismi Navoiy viloyati (G‘ozg‘on, Tomdi, Konimex, Uchquduq) hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasi (Bo‘zatov, Mo‘ynoq, Taxtako‘pir) hissasiga to‘g‘ri keladi. Bu asosan mazkur hududlarning keng sahro va cho‘l zonalarida joylashgani, aholi manzilgohlari esa yirik sanoat, konchilik yoki muayyan voha markazlari atrofida shakllangani bilan izohlanadi.
Shirin (Sirdaryo) va G‘ozg‘on (Navoiy) kabi hududlar esa katta tuman emas, balki o‘ziga xos sanoat yoki ishlab chiqarish ahamiyatiga ega bo‘lgan kichik shaharlar bo‘lgani bois ushbu reytingning yuqori pog‘onalaridan joy olgan.
…