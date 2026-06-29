O‘zbekistonda aholisi eng kam hududlar: TOP-10 ro‘yxat...

·0·O‘zbekiston
O‘zbekistonda aholisi eng kam hududlar: TOP-10 ro‘yxat...

O‘zbekiston aholisi izchil sur’atlarda o‘sib, 37 millionlik dovondan oshib borayotgan bo‘lsa-da, mamlakatimizda hamon shahar shovqinidan yiroq, aholisi kam bo‘lgan osoyishta go‘shalar va tumanlar mavjud.

Statistika qo‘mitasining 2026 yil 1 aprel holatiga taqdim etgan rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, yurtimizda doimiy aholi soni eng kam bo‘lgan hudud — G‘ozg‘on shahri bo‘lib turibdi. Bu yerda bor-yo‘g‘i 9,5 ming nafar aholi istiqomat qiladi.

Eng kam aholi yashaydigan TOP-10 tuman va shaharlar:

Maqomi

Hudud (Tuman / Shahar) nomi

Aholi soni

1

G‘ozg‘on shahri

9,5 ming nafar

2

Tomdi tumani

15,3 ming nafar

3

Shirin shahri

19,4 ming nafar

4

Qorovulbozor tumani

20,7 ming nafar

5

Bo‘zatov tumani

21,8 ming nafar

6

Yangiobod tumani

30,6 ming nafar

7

Mo‘ynoq tumani

34,1 ming nafar

8

Konimex tumani

36,8 ming nafar

9

Taxtako‘pir tumani

38,9 ming nafar

10

Uchquduq tumani

39,9 ming nafar

Geografik kuzatuv: Ro‘yxatga e’tibor bersangiz, aholisi eng kam hududlarning katta qismi Navoiy viloyati (G‘ozg‘on, Tomdi, Konimex, Uchquduq) hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasi (Bo‘zatov, Mo‘ynoq, Taxtako‘pir) hissasiga to‘g‘ri keladi. Bu asosan mazkur hududlarning keng sahro va cho‘l zonalarida joylashgani, aholi manzilgohlari esa yirik sanoat, konchilik yoki muayyan voha markazlari atrofida shakllangani bilan izohlanadi.

Shirin (Sirdaryo) va G‘ozg‘on (Navoiy) kabi hududlar esa katta tuman emas, balki o‘ziga xos sanoat yoki ishlab chiqarish ahamiyatiga ega bo‘lgan kichik shaharlar bo‘lgani bois ushbu reytingning yuqori pog‘onalaridan joy olgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangixayotda yangi qurilayotgan bino hududida yong‘in chiqdiYangixayotda yangi qurilayotgan bino hududida yong‘in chiqdiBugun, 13:30O‘zbekistonda qog‘oz avtostraxovka polislari bekor qilinadiO‘zbekistonda qog‘oz avtostraxovka polislari bekor qilinadiKecha, 18:24O‘zbekistonda 7 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun avtokreslo majburiy bo‘lishi mumkinO‘zbekistonda 7 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun avtokreslo majburiy bo‘lishi mumkinKecha, 16:46O‘zbekistonning 24 universiteti dunyoning eng nufuzli universitetlari reytingiga kirdiO‘zbekistonning 24 universiteti dunyoning eng nufuzli universitetlari reytingiga kirdi27.06, 23:50Andijonda 31 mingdan ortiq aholi uchun kanalizatsiya tarmog‘i yangilanmoqdaAndijonda 31 mingdan ortiq aholi uchun kanalizatsiya tarmog‘i yangilanmoqda27.06, 22:55O‘zbekistonda yoshlarning bandligi bo‘yicha yangi tadqiqot e’lon qilindiO‘zbekistonda yoshlarning bandligi bo‘yicha yangi tadqiqot e’lon qilindi27.06, 20:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
2030 yilgacha O‘zbekistonda 5 ta sel-suv ombori quriladi
2030 yilgacha O‘zbekistonda 5 ta sel-suv ombori quriladi